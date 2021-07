Swencn AB (Nordecon AS tütarettevõte) esitas Rootsis kohtule taotluse saneerimismenetluse alustamiseks

English Estonian

22. juulil 2021 esitas Swencn AB (Nordecon AS tütarettevõte) Rootsis, Stockhomis Nacka ringkonnakohtule avalduse alustada saneerimismenetlust. Ettevõte soovib läbi saneerimismenetluse ületada raskused arvete tasumisel, kujundada ümber võlausaldajate nõuded ja parandada Swencn AB likviidsust. Saneerimise eesmärk on võlausaldajatele võrdse kohtlemise ja Swencn AB tegevuse jätkamise tagamine.

Nacka ringkonnakohus algatas saneerimismenetluse 22. juulil 2021 ja määras võlausaldajate esimese koosoleku ajaks 19. august 2021, et tutvustada Swencn AB poolt esitatud saneerimiskava.

Kirjeldatud tegevused on seotud ainult Swencn AB tegevusega Rootsi turul ega mõjuta Nordeconi kontserni teiste ettevõtete majandustegevust, seatud eesmärke või nende täitmist. Tegemist ei ole igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses.

Swencn ABl on tekkinud aastatel 2020-2021 viivitused võlausaldajate arvete tasumisel. Probleem on tekkinud erinevate asjaolude koosmõjul. Ehitusturg on volatiilne ja Rootsis on eluasemeturul viimastel aastatel nõudlus oluliselt langenud ning konkurents seetõttu tihenenud. Olulist mõju on omanud ka koroonapandeemiast tingitud eriolukord ja piirangud.

Swencn AB tegi 2021.aasta kevadel kõikidele koostööpartneritele ettepaneku tasuda kõik põhiosa võlgnevused 2 aasta jooksul, et taastada Swencn AB vajalik likviidsus ja äritegevuse häireteta jätkumine. “Kahjuks ei aktsepteerinud piisavalt võlausaldajaid meie ettepanekut ja makseplaani peeti liiga aeglaseks. Saneerimise eesmärk on taastada ettevõtte finantsiline võimekus, kohelda võrdselt kõiki võlausaldajaid ning jätkata tegevust Rootsi turul,” ütles Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

Tänaseks on Swencni kõikide sõlmitud lepingute ehitustööd lõppenud ja valminud eluasemed tellijatele üle antud. Hetkel Swencnil suuremahulisi projekte töös ei ole, kuid otsitakse uusi võimalusi, et Rootsi turul edasi tegutseda.

“Swencn jätkab oma tegevust Rootsis. Kahetseme tekkinud olukorda ja teeme kõik, et see võimalikult kiiresti lahendada. Võtame aja, et sealne äriplaan ja tegevuskava läbi mõelda ning turu tingimustega kooskõlla viia. Otsime lisaks elukondliku kinnisvara peatöövõtule ka teisi tegevussuundi. Rootsi kinnisvaraturg on taastumas ja perspektiivid paranemas,“ kinnitas Müller.

Lisainfo:

Mirjam Mikkin

Nordecon AS

Kommunikatsioonijuht

Tel: +372 5127388

mirjam.mikkin@nordecon.com