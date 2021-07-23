Athenex 將在 2021 年 8 月 5 日為 2021 年第二季度提供企業及財務更新

紐約水牛城, July 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究與開發用於治療癌症和相關疾病的新療法，並將其商業化的全球生物製藥公司。今天宣佈將在 2021 年 8 月 5 日（星期四）的市場開放前，發表 2021 年第二季度的企業及財務更新。Athenex 的管理團隊將於上午 8:00（美國東部時間）舉行電話會議和聲音網絡直播。



如欲參與電話會議，請在電話會議開始前十五分鐘致電國內或國際號碼：

國內：(877) 407-0784

國際：(201) 689-8560

密碼：13720461

電話會議的直播和重播也可以透過聲音網絡直播取得，位於公司網站「投資者關係」頁面的「活動與演講」下，網址： http://ir.athenex.com/ .

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com