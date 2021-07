Corporation Minière Monarch annonce une transaction de 11,25 M$ avec Gold Royalty Corp.

English French

Transaction visant à renforcer le bilan de Monarch en vue de la réouverture de la mine Beaufor et de l’usine Beacon.

Financement non dilutif visant à augmenter la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Monarch à environ 30 M$.

MONTRÉAL, 23 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu’elle a conclu une entente définitive (l’ « entente ») avec Gold Royalty Corp. (« Gold Royalty ») (NYSE: GROY) selon laquelle Gold Royalty fera l'acquisition des participations dans les redevances suivantes de Monarch pour un produit en espèces de 11,25 M$ (la « transaction ») :

une redevance de 2,50 $ par tonne sur tout le matériel traité par l'usine Beacon provenant des opérations de la mine Beaufor ; et

une redevance sur les revenus nets de fonderie (« NSR ») de 2,5 % sur chacune des propriétés suivantes, soit Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, et dont la moitié (1,25 %) peut être rachetée ultérieurement par Monarch pour 2 M$ par propriété, sous réserve du respect de certaines conditions.

Comme condition et partie intégrante de la transaction, Gold Royalty fera également l’acquisition d’un NSR de 1 % sur la propriété Beaufor auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et les droits de rachat existants de la Société relatifs à un NSR de 1 % seront annulés et supprimés, après quoi CDPQ détiendra un NSR de 2 % et Gold Royalty un NSR de 1 % sur Beaufor. La participation de CDPQ aux redevances sera réduite à un NSR de 1 % lorsque Monarch aura remboursé le capital de 5 M$ investi par CDPQ (voir le communiqué de presse de Monarch du 7 mai 2020).

Après la clôture de la transaction, Monarch disposera d’un bilan renforcé avec environ 30 M$ en trésorerie et équivalents de trésorerie.

« Nous sommes très heureux d'avoir signé cette entente de financement non dilutive avec Gold Royalty, qui sera appliquée principalement aux dépenses en capital et aux achats d'équipement pour la réouverture de la mine Beaufor et de l’usine Beacon, ainsi qu’au renforcement de notre bilan, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Avec la volatilité actuelle du marché de l'or, il était important pour nous de trouver une autre façon d'obtenir les fonds supplémentaires dont nous avions besoin pour relancer nos opérations, et nous étions satisfaits de l'évaluation de nos projets miniers. Il était également important pour nous de négocier une option de rachat partiel de nos propriétés à plus long terme, soit Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, pour les plans futurs qui pourraient conduire à la mise en production de ces projets. »

Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. agit comme conseiller financier de Monarch dans le cadre de cette transaction.

La clôture de la transaction est prévue pour le mois d'août 2021 et est sujette à certaines conditions de clôture habituelles pour des transactions de cette nature.

À propos de Gold Royalty

Gold Royalty Corp. est une société de redevances axée sur l'or qui offre des solutions de financement créatives à l'industrie des métaux et des mines. Sa mission est d'acquérir des redevances, des flux et des participations similaires à différents stades du cycle de vie des mines afin de constituer un portefeuille équilibré offrant des rendements intéressants à court, moyen et long terme pour ses investisseurs. Le portefeuille diversifié de Gold Royalty se compose actuellement de redevances sur le rendement net de fonderie allant de 0,5 % à 2,0 % sur 18 propriétés aurifères couvrant 12 projets situés dans les Amériques.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

