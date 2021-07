La CPTAQ Rend un Changement D’Orientation Préliminaire

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 23 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la Société ou Canada Carbon ou CCB) (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) annonce qu’elle a reçu un avis de changement d’orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). La décision prévoit un délai supplémentaire de 30 jours pour permettre aux parties intéressées de présenter des observations écrites.



Dans sa décision rendue le 21 juillet 2021, la CPTAQ a indiqué qu’elle était prête à autoriser l’exploration de 57,88 hectares du projet Miller pour une période de deux ans. La période d’exploration de deux ans a pour but de permettre à CCB de recueillir des informations supplémentaires et de soumettre à nouveau sa demande. Cette orientation préliminaire approuve explicitement la réactivation des travaux d’exploration sur la propriété Miller. En conséquence, Canada Carbon ira de l’avant avec les forages additionnels requis pour finaliser la conception de la fosse.

En plus de satisfaire aux exigences de la CPTAQ, les informations supplémentaires qui seront obtenues par le programme d’exploration permettront à Canada Carbon de rassembler les données détaillées requises par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre de leurs processus de révision, et feront partie de l’étude de faisabilité du projet Miller.

Pour plus d’informations :

Olga Nikitovic

Chef de la direction par intérim

Canada Carbon Inc.

info@canadacarbon.com

Valerie Pomerleau

Directrice Affaires publiques et Communications

Canada Carbon Inc.

valerie@ryanap.com

(819) 856-5678

