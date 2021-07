Glatfelter s'apprête à acquérir Jacob Holm pour une valeur d'entreprise d'environ 308 millions de dollars

French German

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 23 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glatfelter Corporation (NYSE : GLT), un fournisseur mondial de premier plan de matériaux façonnés, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Jacob Holm, un fabricant mondial de premier plan de tissus non tissés spunlace de qualité supérieure pour le nettoyage critique, de matériaux haute performance, de soins personnels, d'applications médicales et d'hygiène, pour une valeur d'entreprise d'environ 308 millions de dollars, avec inclusion de l'extinction de la dette et sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture de la transaction.



Jacob Holm propose des technologies de tissus non tissées spunlace hautement performantes et innovantes et des solutions durables à base de fibres avancées qui augmenteront considérablement la diversification de Glatfelter dans des segments attractifs et complémentaires qui desservent les catégories en pleine croissance des lingettes, des soins de santé et de l'hygiène. Avec l'acquisition de Jacob Holm, Glatfelter va acquérir quatre sites de fabrication supplémentaires et six bureaux de vente situés dans les Amériques, en Europe et en Asie, et environ 800 employés dans le monde entier. La vaste gamme de produits et la clientèle de premier ordre de Jacob Holm élargiront le portefeuille de Glatfelter pour inclure les champs opératoires et les blouses chirurgicales, les soins des plaies, les masques pour le visage, les lingettes pour le visage et les masques cosmétiques. L'acquisition de l'activité Sontara de Jacob Holm, une marque leader dans les produits finis pour les lingettes de nettoyage et les vêtements médicaux critiques, améliorera également les capacités technologiques de Glatfelter. Jacob Holm a généré un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars et environ 45 millions de dollars de BAIIA sur les 12 derniers mois au 30 juin 2021, soutenu par de forts vents contraires liés à la pandémie. Glatfelter estime que les résultats sur les 12 derniers mois en juin de Jacob Holm comprennent un avantage de la demande liée à la COVID estimé entre 10 et 15 millions de dollars de BAIIA. Glatfelter prévoit de réaliser des synergies de coûts annuelles d'environ 20 millions de dollars dans les 24 mois suivant la clôture et s'engage à désendetter son bilan après la conclusion de cette transaction.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape significative dans la transformation de Glatfelter. La combinaison des produits en fibre avancés et spunlace de qualité de Jacob Holm et des produits en fibre composite et airlaid de Glatfelter, produits à la pointe de l'industrie, fourniront une suite de technologies, d'applications et d'expertise non tissés de premier ordre pour répondre à la demande mondiale croissante des clients. En faisant l'acquisition de Jacob Holm, nous allons diversifier davantage nos offres de tissus non tissés et substrats et améliorer nos capacités d'innovation globales », a déclaré Dante C. Parrini, président-directeur général de Glatfelter.

La transaction est sujette à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires requises, et devrait être achevée dans le courant de l'année. Glatfelter a obtenu un engagement de financement pour cette transaction auprès de HSBC Securities (USA) Inc. et a l'intention de financer l'acquisition avec une dette non garantie. Glatfelter poursuivra également l'allongement de la date d'échéance de sa facilité de crédit syndiquée renouvelable.

Credit Suisse est intervenu comme conseiller financier de Glatfelter dans le cadre de la transaction et Shearman & Sterling LLP en tant que conseiller juridique. Des détails supplémentaires sur Jacob Holm et la transaction en cours seront apportés lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Glatfelter le 3 août 2021.

À propos de Glatfelter

Glatfelter est un fournisseur mondial de premier plan de matériaux façonnés. Les solutions innovantes, personnalisables et de haute qualité de Glatfelter couvrent les domaines de la filtration du thé et du café à usage unique, des produits d'hygiène personnelle et d'emballage ainsi que des applications industrielles et d'amélioration de l'habitat. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, le chiffre d'affaires net annualisé de Glatfelter s'élève à environ 1 milliard de dollars. La société sert des clients dans plus de 100 pays et emploie environ 2 500 salariés dans le monde entier. Ses opérations comprennent douze sites de fabrication situés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux Philippines. Pour tout complément d'information sur Glatfelter, veuillez consulter le site www.glatfelter.com.

Énoncés prospectifs

La présente communication contient certains énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant la transaction, y compris des énoncés se rapportant aux avantages de la transaction, à la date prévue de la transaction et aux avantages que Glatfelter prévoit de tirer de la transaction. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croit »,« projette », « s'attend », « anticipe », « estime », « a l'intention », « stratégie », « futur », « prédit », « opportunité », « planifie », « peut », « devrait », « fera », « sera », « continuera », « aura probablement pour résultat » et des expressions similaires (y compris les versions négatives de ces mots ou expressions).

Les énoncés prospectifs sont des prévisions, projections et autres énoncés concernant des événements futurs qui sont fondés sur les attentes et hypothèses actuelles et, en conséquence, sont assujettis à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient amener les événements futurs réels à différer sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, incluant, mais sans s'y limiter : (i) le risque que la transaction ne soit pas effectuée en temps voulu ou du tout, ce qui peut avoir une incidence négative sur le cours des actions de Glatfelter ; (ii) le non-respect des conditions de réalisation de la transaction ; (iii) l'effet de l'annonce ou de la suspension de la transaction sur les relations commerciales, la performance et les activités générales de Glatfelter et Jacob Holm ; (iv) les risques que la transaction perturbe les plans actuels de Glatfelter et les difficultés potentielles de rétention des employés de Jacob Holm à la suite de la transaction ; (v) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre Glatfelter en rapport avec la transaction ; (vi) le cours des actions de Glatfelter, y compris en raison de la volatilité résultant des changements dans les industries compétitives dans lesquelles Glatfelter et Jacob Holm opèrent, les variations de performance entre les concurrents, les changements dans les lois et réglementations affectant les activités de Glatfelter et de Jacob Holm et les changements dans la structure du capital de Glatfelter ; et (vii) la capacité de Glatfelter à mettre en œuvre des plans commerciaux, des prévisions et d'autres attentes après la clôture de la transaction, et à identifier et réaliser des opportunités supplémentaires. La liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, et Glatfelter n'assume aucune obligation et, sauf si la loi l'exige, n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De plus amples informations sur ces facteurs figurent dans les documents déposés par Glatfelter auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles à l'adresse www.glatfelter.com. Glatfelter ne donne aucune assurance qu'elle répondra à ses attentes.