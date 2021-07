English Dutch French

Operationele en financiële prestaties houden stand in een nog steeds actieve concurrentieomgeving

Aantal mobiele postpaidklanten +3,4% j-o-j / Aantal kabelklanten +27,0% j-o-j

Omzet in Kw2 +7,5% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw2: +4,9% j-o-j

EBITDAaL in Kw2 +5,9% j-o-j (H1 2021: +8,8%)

Operationele hoogtepunten in Kw2 De commerciële prestaties blijven positief ondanks de actieve concurrentie en de coronamaatregelen hadden een geringere impact in vergelijking met vorig jaar.

door de kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment. De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalde licht met 0,6% j-o-j tot 19,6 euro, voornamelijk door de lagere binnenlandse bundeloverschrijdende inkomsten.





Operationele kerncijfers van Orange Belgium Kw2 2020 Kw2 2021 Variatie Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2.594 2.681 3,4% nettotoevoegingen (in '000) 7 17 151,9% ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 19,7 19,6 -0,6% Kabelklanten (in '000) 288 366 27,0% nettotoevoegingen (in '000) 8 17 101,6% ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 75,6 73,6 -2,7%





Financiële hoogtepunten in Kw2 De omzet steeg met 7,5% tot 325,4 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten bleef met 4,9% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+15,5% j-o-j). De geringere impact van de coronamaatregelen zorgde ook voor een hogere omzet uit apparatuur, een verbetering in het sms-verkeer en een stijging in roaming van zowel klanten als bezoekers.

, voornamelijk door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door kostenefficiënties. De EBITDAaL-marge bereikte 28%. De eCapex stegen met 52,1% j-o-j tot 45,3 miljoen euro, wat voornamelijk wordt verklaard door het geringere aantal kabelinstallaties en de vertragingen in de uitrol van het netwerk vorig jaar door de coronamaatregelen.





Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep (in € m) gerap- gerap- gerap- gerap- porteerd porteerd porteerd porteerd in miljoen euro Kw2 2020 Kw2 2021 Variatie HJ1 2020 HJ1 2021 Variatie Omzet 302,8 325,4 7,5% 636,6 655,9 3,0% Omzet uit retaildiensten 221,0 231,9 4,9% 445,8 460,8 3,4% EBITDAaL 86,0 91,1 5,9% 148,2 161,2 8,8% marge als % van de omzet 28,4% 28,0% -42 bp 23,3% 24,6% 130 bp eCapex1 -29,8 -45,3 52,1% -64,9 -81,3 25,3% Operationele kasstroom2 56,2 45,8 -18,5% 83,3 79,9 -4,1% Netto financiële schuld 181,3 124,4 181,3 124,4

De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. In Kw1 2021 betaalde Orange Belgium 10,9 miljoen euro aan licentievergoedingen. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex, zonder licentievergoedingen



Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

We kunnen alweer terugblikken op een kwartaal met solide resultaten en sterke commerciële prestaties. Onze Go-portefeuille blijkt nog steeds competitief. We hebben ons aanbod zelfs verfraaid door meer data aan te bieden aan onze Go Plus-abonnees. Ondanks de erg actieve concurrentie dit kwartaal zijn we erin geslaagd een solide aantal nieuwe klanten te veroveren, zowel in het mobiele als in het convergente segment.

Bovendien hebben we gewerkt aan de concurrentiepositie van de onderneming op lange termijn en laten zien dat we nog steeds een innovatieve speler zijn. Zo zullen we investeren in de uitrol van open en passieve 'fiber-to-the-premise'-pilootprojecten in Brussel, die ons zal helpen onze ervaring te verrijken en onze toekomstige positionering op het vlak van vaste multi-gigabitbreedband vorm kunnen geven.

Net als vele anderen ben ik diep geraakt door de overstromingen die zo veel mensen in het land hebben getroffen. Onze teams en technische partners hebben uiterste inspanningen geleverd om de connectiviteit in de getroffen gebieden te handhaven en te herstellen. Ik ben in gedachten bij iedereen die door de ramp is getroffen, waaronder onze klanten, onze teamleden en hun families.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar is onze omzet in totaal met 7,5% gestegen tegenover vorig jaar. De coronamaatregelen hadden een minder grote impact dan een jaar geleden. De winkels waren open en zowel roaming als sms-verkeer vertoonde stilaan weer een stijging.

Ook onze omzet uit retaildiensten liet een gestage groei van bijna 5% optekenen in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, wat voornamelijk te danken was aan onze hogere omzet uit convergente diensten. Dankzij die groei, in combinatie met een voortgezet kostenbeheer, is de EBITDAaL met bijna 6% gestegen.

Op basis van die resultaten zijn we voorzichtig optimistisch en bevestigen we onze vooruitzichten.

Bijlage