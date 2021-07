Van Lanschot Kempens partnership met Mercier Vanderlinden definitief

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 26 juli 2021



Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden maken vandaag bekend dat de transactie is afgerond waarmee Van Lanschot Kempen een 70%-belang in Mercier Vanderlinden verkrijgt. De toezichthouders hebben verklaringen van geen bezwaar verleend voor deze transactie. Hiermee bundelen Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden de krachten op de Belgische wealth management markt.

Van Lanschot Kempen zal het 70%-belang in Mercier Vanderlinden stapsgewijs uitbreiden naar 100%. Mercier Vanderlinden en Van Lanschot Kempen in België blijven zelfstandig opereren en gaan op een aantal terreinen samenwerken. De partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van klantenportefeuille en -netwerk, productaanbod en geografische spreiding. Samen hebben ze per 30 juni 2021 € 9,3 miljard aan client assets.

Van Lanschot Kempen in België en Mercier Vanderlinden hebben in de afgelopen jaren beide sterke groei in client assets gerealiseerd en zullen met hun persoonlijke aanpak en sterke beleggingsoplossingen hun challenger rol voortzetten.

De transactie zal naar verwachting een impact hebben van ongeveer 4 procentpunt op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen.

Van Lanschot Kempen

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com



Over Mercier Vanderlinden

Mercier Vanderlinden is een onafhankelijke vermogensbeheerder, in 2000 opgericht door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden. Het heeft € 3,8 miljard klantenactiva en drie beleggingsfondsen. Mercier Vanderlinden biedt een uiterst persoonlijke aanpak naar vermogensbeheer door zelf mee te investeren met haar klanten. Het is met bijna 35 medewerkers actief in heel België vanuit haar kantoren in Antwerpen, Brussel en Waregem.

Zie voor meer informatie: merciervanderlinden.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage