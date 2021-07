English French Dutch

Nieuw baanbrekend hotel opent in 2025 in ZIN

Brussel, 26 juli 2021 – Standard International, het toonaangevende ‘hospitality’ bedrijf met iconische hotels over heel de wereld, van New York en Miami tot Londen en de Malediven, heeft vandaag Brussel toegevoegd aan zijn groeiende lijst van bestemmingen. ZIN, Befimmo's lopende herontwikkelingsproject van de WTC- torens 1 & 2 in de Brusselse Noordwijk, zal The Standard in 2025 verwelkomen.

Lees het volledige persbericht hier:

Bijlage