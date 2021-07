Crédit Agricole Loire Haute-Loire : communiqué de presse 2021_06_crcaLHL

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Communiqué de presse à fin juin 2021

Crédit Agricole Loire Haute Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 26 juillet 2021

Le vendredi 23 juillet 2021, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2021.

1 er semestre 2021 : Une activité soutenue qui retrouve un niveau d’avant crise

Les encours de collecte sont en hausse de +5.4% sur un an à 15.1 Mds€. Cette croissance est portée par une progression de la collecte bilan (+6,2%) dont les dépôts à vue (+13%) et les livrets (+11,4%).

La collecte hors bilan s’établit à +3,9% par rapport à juin 2020, avec une hausse des encours en assurance-vie (+2,8%) et en valeurs mobilières (+7.7%).

Les encours de crédits clientèle continuent de progresser (+5,9%) pour atteindre 9,5 Mds€. Cette croissance résulte du dynamisme des prêts habitat (+5,8%), des crédits d’équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises (+5,3%), et des prêts à la consommation (+4,2%).

Plus d’un an après la mise en œuvre des premiers dispositifs de soutien à l’Economie face à la crise sanitaire, le Groupe Crédit Agricole a maintenu un fort niveau de mobilisation pour traiter, au plus près de sa clientèle, les échéances des Prêts Garantis par l’Etat (PGE).

Ainsi, 237 M€ de crédits PGE ont été transformés en prêts moyen-terme par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire sur le 1er semestre 2021.

La distribution des services d’assurances de biens et de personnes (prévoyance) reste dynamique avec une progression de +5,2% en un an à fin juin 2021.

Enfin la Caisse Régionale a enregistré durant ce semestre plus de 13 700 entrées en relation avec de nouveaux clients.

Le Crédit Agricole Loire Haute Loire acteur de la reprise au service de ses clients et du territoire au-delà de l’offre « bancaire »

Actif envers les jeunes : Recrutement de 80 apprentis et alternants pour 2021 - 2022 Création d’emplois étudiants dès septembre 2021 Mise à disposition Youzful by CA plateforme pour l’emploi et l’orientation des jeunes

Actif envers les entreprises : Création d’une nouvelle agence dédiée aux Entreprises de Taille Intermédiaire afin d’apporter le bon niveau d’expertise et de conseil aux besoins parfois complexes de cette clientèle

Actif envers la clientèle de particuliers : Lancement du projet d’excellence relationnelle avec pour objectif de devenir la banque préférée des ligériens et altiligériens

Actif envers les agriculteurs et professionnels : lancement de la plateforme J’aime mon Territoire pour faciliter les circuits courts

Amplification des partenariats et actions mutualistes pour soutenir les associations et leurs manifestations porteuses de liens sociaux

Actions en faveur de la transition énergétique avec des financements dédiés aux travaux vert.





D es résultats financiers marqués par la sortie progressive d’une période atypique . L a structure fin ancière de la Caisse régionale continue de se renforcer .

A 154,7 M€, le Produit Net Bancaire gagne 17% par rapport à juin 2020. Il intègre notamment :

Des éléments exogènes avec en particulier une reprise de provisions Epargne Logement de 0,1M€ contre une dotation de 3M€ en juin 2020, soit une variation de +3,2M€

Comptabilisation du dividende SAS Rue la Boetie pour 15,2M€. Pour rappel, en juin 2020 la BCE avait prescrit aux banque de ne pas verser de dividendes.

Les charges de fonctionnement rebondissent de 6% par rapport à juin 2020, essentiellement du fait de l’augmentation de l’intéressement qui est corrélée à celle du Résultat Net.

Le coût du risque diminue de 6,3M€ en lien avec le maintien d’un dispositif massif d’aides mis en œuvre par l’Etat pour contrer les effets des restrictions et des fermetures d’établissements imposées par la crise sanitaire (chômage partiel, fonds de solidarité, report des cotisations sociales, Prêts Garantis par l’Etat).

Le taux de créances dépréciées est toujours orienté à la baisse (1,68% à fin juin 2021 contre 1,87% à fin juin 2020) et le taux de couverture des créances en défaut non régularisées (hors période d’observation) demeure toujours élevé (69% à fin juin 2021).

Après prise en compte de la fiscalité, le résultat net social au 30 juin 2021 s’établit à 62,1M€, en hausse de 67,5%.

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 55.2Md€ en intégrant 17,1M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI a progressé de 21,8% sur le premier semestre 2021.





Chiffres clés en M€

Base individuelle



06/2021



Variation Encours de collecte 15 089 +5,4 % Encours de crédit clientèle 9 527 +5,9% PNB 154,7 +17% Charge de fonctionnement (80,1) +6% Résultat brut d’exploitation 74,5 +31,9% Résultat net social 62,1 +67,5%









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



06/2021



Variation PNB 216.4 +15,8% Charge de fonctionnement (137,3) +5,9% Résultat brut d’exploitation 79.1 +38.5% Résultat net consolidé – part du groupe 55.2 +173.33%

Le ratio de liquidité (LCR) atteint 157%*.

Avec un ratio de solvabilité global de 31,3 % au 31/03/2021, la Caisse régionale affiche une solvabilité largement supérieure aux exigences minimales réglementaires (10,5%). Cette solidité lui permet de poursuivre son action au service de ses clients et de son territoire.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,4Mds€ et représentent 16,9% du bilan dont le total s’élève au 30/06/2021 à 13,9 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 31,9% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47.6%. Les créances sur la clientèle s’établissent à 73,6% du total bilan.

Le Crédit Agricole continue d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et celui de la société en s’appuyant sur son modèle de banque universelle qui puise sa force dans la diversité de ses métiers et dans sa gestion prudente du risque.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Responsable Communication Financière – Frédéric Royon (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr)

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

* Ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) moyen sur 12 mois. LCR fin de période au 30/06/2021 181%

Pièce jointe