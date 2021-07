Paystone lève 30 millions de dollars de capitaux auprès de Crédit Mutuel Equity

English French

LONDON, Ontario et MONTRÉAL, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paystone, l’un des leaders du secteur des paiements et des logiciels intégrés au Canada, lève 30 millions de dollars auprès de Crédit Mutuel Equity, filiale de capital-investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’une des plus importantes institutions financières en France. Ces fonds permettront à Paystone de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse et de promouvoir ses solutions de paiement électronique et sa plateforme technologique de fidélisation des clients.



Paystone aide les entreprises à conquérir de nouveaux clients et soutient leur croissance par l’intermédiaire d’une plateforme technologique intégrée. Celle-ci continue de susciter beaucoup d’intérêt, tout particulièrement sur les marchés verticaux axés sur les services.

« Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont besoin d’acquérir plus de clients. Dans ce contexte, nous offrons la première plateforme intégrée du marché qui regroupe des solutions de paiements électroniques et des outils d’attraction de la clientèle », affirme Tarique Al-Ansari, CEO de Paystone.

« Paystone impressionne par son parcours et son équipe de gestion à la fois jeune et talentueuse. L’entreprise s’est dotée d’une stratégie de produits bien rodée et connait une trajectoire des plus prometteuses. Nous comptons soutenir activement la croissance de Paystone sur un marché extrêmement dynamique », ajoute David Dickel, directeur général de Crédit Mutuel Equity au Canada. : À l’occasion de cet investissement, Crédit Mutuel Equity est devenu un actionnaire minoritaire de référence de Paystone.

En plus de connaître une croissance interne remarquable, Paystone a réalisé cinq acquisitions au cours des 18 derniers mois, dont celle de DataCandy, entreprise reconnue par la firme Forrester. Forte d’une progression constante de ses revenus, Paystone se classe au 84e rang des entreprises canadiennes affichant la plus forte croissance selon le Globe and Mail et au 61e rang du classement GROWTH500 de 2020 de la revue Canadian Business.

« La présence d’un investisseur du calibre de Crédit Mutuel Equity prépare l’entreprise à une expansion mondiale et lui ouvre des portes au-delà du continent nord-américain », explique M. Al-Ansari. « Grâce au soutien de ce nouveau partenaire, tout comme celui de nos actionnaires actuels, Paystone ambitionne d’accélérer la stratégie d’acquisition. »

Appartenant au secteur des technologies financières, Paystone poursuit sa stratégie de croissance grâce à ses récentes sources de financement dans un contexte de pandémie favorable à la dématérialisation des paiements. Forte d’un réseau de plus de 30 000 clients en Amérique du Nord, Paystone a percé le marché américain en 2021 et compte parmi les entreprises canadiennes affichant la croissance la plus dynamique.

Un marché dynamique des paiements dématérialisés

Les solutions de paiements électroniques et les outils numériques proposés par Paystone sont particulièrement adaptés aux besoins des entreprises qui se remettent des effets de la pandémie. Selon un récent rapport de Paiements Canada, le virage vers une société sans paiement en liquide s’est accéléré en 2020. Les transactions par carte de crédit représentent ainsi aujourd’hui plus de 70 % de tous les paiements au Canada. Près de 3,2 milliards de transactions s’effectuent sans contact, soit une hausse de 55 % par rapport aux deux années précédentes.

À propos de Paystone

Chef de file du secteur des paiements et des logiciels, Paystone redéfinit la façon dont les marchands interagissent avec leurs clients et font croître leur chiffre d’affaires. Sa gamme intégrée de solutions, qui allie traitement automatisé des paiements, fidélisation et cartes-cadeaux, est utilisée par nombre de grandes marques, dont Irving Oil, La Source, Booster Juice, Global Pet Foods, Kernels Popcorn, et de nombreuses enseignes de restaurants du Groupe d’alimentation MTY. Quelque 30 000 points de vente font confiance aux solutions de Paystone à l’échelle du Canada et des États-Unis. Ensemble, ils traitent annuellement des transactions par carte bancaire dépassant les 10 milliards de dollars. Société du secteur de la technologie financière, Paystone compte des bureaux à London (Ontario), à Montréal (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique), où travaillent plus de 150 employés en collaboration avec plus de 50 partenaires de vente à l’échelle du Canada.

Visitez www.paystone.com pour plus d’information.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA.

Plus d’informations : www.creditmutuel-equity.eu.

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France, avec 72 000 collaborateurs au service de 26,7 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 300 points de vente.

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards et son ratio de CET1 à 17,8 % au 31 décembre 2020.

Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris.

Intervenants

Paystone : représentée par Tarique Al-Ansari, CEO

Souscripteur : Crédit Mutuel Equity, représenté par David Dickel et Léa Perge

Conseiller juridique du souscripteur : WeirFoulds LLP (« WF »); Ryan Filson, associé

Conseiller juridique de la société : Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. (« MT »); Kevin Refah, associé

Conseiller financier : Alchemy Capital Partners; Sajjad Mahmood, associé directeur

