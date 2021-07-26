Athenex 宣佈為 Tirbanibulin 提供額外的許可協議

紐約水牛城, July 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球生物製藥公司 Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於發現、開發和商業化治療癌症和相關疾病的新療法。該公司今天宣佈已與 CSL Limited 的子公司 Seqirus Pty Ltd (「Seqirus」) 及用於 tirbanibulin 的 AVIR Pharma Inc. (「AVIR」) 簽訂許可協議和策略合作夥伴關係。



根據協議的條款，Seqirus 將擁有 tirbanibulin 在澳洲和新西蘭商品化的獨家許可，而 AVIR 則將擁有 tirbanibulin 在加拿大商品化的獨家許可。

這些地區的加入增強了 Klisyri® (tirbanibulin 軟膏) 全球營銷和銷售的覆蓋範圍，該藥品用於治療光化性角化病 (AK) 。Athenex 就 tirbanibulin 軟膏，目前在美國、歐洲、中國、台灣、日本和現在的澳洲、紐西蘭與加拿大等地區已建立策略合作夥伴關係。除了預先付款和階段性付款，專利使用費／轉讓價格通常在不同地區的年度銷售額的 15％至 30％之間。

Athenex 主席兼行政總裁 Johnson Lau 博士說：「這些與 Seqirus 和 AVIR 的新合作夥伴關係將擴展 tirbanibulin 接觸到世界各地的更多患者。Tirbanibulin 或 Klisyri® 是用於治療面部或頭皮光化性角化病，在美國獲得批准並上市，由於其治療方案短、療效可靠和安全性良好，因此是一個重大進展。Klisyri 最近也獲得歐盟委員的市場營銷批准。我們的國際合作夥伴關係的擴展代表著 Athenex 策略的重要一步，透過優化這種重要藥物的潛在價值，以為利益相關者創造價值。」

Tirbanibulin 是一種新型、局部一流的微管抑制劑，具有選擇性抗增殖作用機制。Athenex 獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 批准，將以 Klisyri® 品牌名稱將 tirbanibulin 商品化，用於面部或頭皮光化性角化病的局部治療。Klisyri® 於 2021 年 2 月在美國推出，並由公司的合作夥伴 Almirall 領導。在 7 月，Almirall 獲得歐盟委員會批准 Klisyri (tirbanibulin) 用於面部或頭皮光化性角化病的局部治療，這是繼 5 月獲得歐洲藥物管理局正面意見後的結果。

Seqirus 澳洲和新西蘭商業主管 Dani Dowell 表示 ：「我們很高興與 Athenex 合作，在澳洲和新西蘭將 KlisyriTM 商品化。這是一個令人興奮的機會，建立在 Seqirus 作為在澳洲和新西蘭的成功授權合作夥伴所擁有的強大實力。Klisyri 的加入將擴大我們的產品組合，並且是我們提供創新產品以接觸未滿足的患者需求之另一個例子。」

光化性角化病是皮膚科範例中最常見的診斷之一。[1] 澳洲的光化性角化病發生率最高的國家之一，估計在 40 歲以上的澳洲白種人人口的發生率為 40-50%。[2] 治療是該疾病管理的關鍵一環，因為它可能會進展成入侵性皮膚鱗狀細胞癌。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於 Seqirus Pty Ltd

在澳洲和新西蘭，Seqirus 是一家完全整合的製藥公司，在專業和基礎護理藥物及疫苗方面擁有專業知識。Seqirus 是全球最大的流感疫苗製造商。憑藉在美國、英國和澳洲擁有廣泛的研究和生產專業知識以及製造工廠，Seqirus 是疫情預防的跨洲大陸合作夥伴，也是全球預防流感的主要貢獻者。Seqirus 擁有超過 3000 名員工，並在 20 個國家設有辦事處。

關於 AVIR Pharma Inc.

Avir Pharma Inc. 是一家全資私有的加拿大製藥公司，其使命是通透收購、許可和共同開發創新的專業藥品以改善加拿大人的生活。AVIR 專注於抗感染藥物、腸胃病學、皮膚病學和疼痛管理。Avir Pharma Inc. 位於魁北克的 Blainville，是 Laboratoire Riva Group 的附屬公司，該集團是一家擁有 40 多年在加拿大市場製造、分銷和推廣藥品經驗的老字號公司。如欲了解更多有關資訊，請瀏覽公司網站 www.avirpharma.com 。

前瞻性聲明

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的開發階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准有關的不確定性等相關風險；我們與 FDA 協商，優化設計一項資本效率高的口服紫杉醇的新臨床研究的能力；一旦批准，我們擴展製造和商業供應業務，以支持目前和將來的批准產品，以及使我們的產品商業化的能力；成功證明其候選藥物的安全性和功效並及時獲得候選藥物批准的能力（如有）；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex’業務的某些領域取得成功；我們經營虧損及需要籌集額外資金的歷史；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；訴訟固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險及不確定性，及其對我們的營運、供應鏈、現金流及財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、經濟高效成功整合所收購和合併業務以及實現協同增效的能力存在不確定性；以及在國際及中國開展業務有關的風險；我們製造工廠的發展、營運延遲、生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會（SEC）備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門的要求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性聲明。

Athenex 聯絡人

投資者：

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc. |

電郵： danlang@athenex.com

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC |

電郵： tim@lifesciadvisors.com

參考文獻

[1] Lucas R、McMichael T、Smith W、Armstrong B. Solar ultraviolet radiation: Global burden of disease from solar ultraviolet radiation: 世界衛生組織，2006 年。

[2] Schmitt JV, Miot HA. 光化性角化病：臨床和流行病學的修訂。An Bras Dermatol. 2012;87(3): 425-434。