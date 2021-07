Ehituslepingu sõlmimine (Vektori äri- ja eluhoonekompleks)

English Estonian

Nordecon AS sõlmis Triple Net Capital OÜ enamusomandusse kuuluva P137 OÜ-ga lepingu Tallinnasse Pärnu mnt 137 aadressile Vektor arendusprojekti raames äripindadega korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kinnistule kerkib tornmaja 16 korruselise ja 12 korruselise torniga, kokku 200 korteri ja 320 parkimiskohaga koos 1500 m2 suuruse katusaiaga parkimismaja katusel. Hooned projekteeritakse vastavaks LEED GOLD sertifikaadi nõuetele ning kompleksi brutopind on 38 000 m2.

Lepingute kogumahuks on ligi 38 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning projekti valmimistähtaeg on kavandatud 2023. aasta lõpuks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

