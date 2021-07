STMicroelectronics : L’usine STMicroelectronics de Bouskoura utilisera 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2022

English French

PR N°C3021C



L’usine STMicroelectronics de Bouskoura utilisera 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2022

Ce projet marque une nouvelle étape dans l’engagement de STMicroelectronics à s’approvisionner en énergies renouvelables et atteindre la neutralité carbone d’ici 2027.

Genève (Suisse), le 26 juillet 2021 — Dans le cadre de son plan d’action visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2027, STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour que son site de Bouskoura (Maroc) s’approvisionnera en énergies provenant de sources renouvelables à hauteur de 50 % d’ici à 2022, contre 1 % en 2020.

STMicroelectronics est implanté depuis plus de 20 ans à Bouskoura, où la Société exploite une usine d’assemblage et de test (back-end) qui emploie 2 800 personnes. Ces dernières années, le site a développé plusieurs programmes dans le but de réduire ses émissions indirectes de gaz à effet de serre (« Scope 2 ») tout en augmentant l’utilisation d’énergies issues de sources renouvelables :

L ’ achat d ’ énergie électrique produite par un e ferme éolien ne : l’électricité générée par 12 éoliennes construites par la société InnoVent dans le nord du Maroc sera injectée dans le réseau électrique national marocain, et ensuite achetée par ST. Implanté à Oualidia El-Jadida, au nord-ouest du Maroc et à proximité de l’océan Atlantique sur un domaine de 10 hectares, le parc éolien construit par Innovent, société spécialisée dans le développement et l’exploitation de parcs éoliens et solaires en France et en Afrique, est entré en production en mars 2021 et atteindra sa pleine capacité de 36 MW à la fin de l’année. Avec une production d’énergie verte annuelle attendue supérieure à 80 Gigawatts/heure, le parc éolien devrait contribuer à réduire les émissions de CO 2 du site de Bouskoura de près de 60 000 tonnes par an, soit l’équivalent de la quantité de carbone capturée par la plantation de 1 100 000 arbres.





l’électricité générée par 12 éoliennes construites par la société InnoVent dans le nord du Maroc sera injectée dans le réseau électrique national marocain, et ensuite achetée par ST. Implanté à Oualidia El-Jadida, au nord-ouest du Maroc et à proximité de l’océan Atlantique sur un domaine de 10 hectares, le parc éolien construit par Innovent, société spécialisée dans le développement et l’exploitation de parcs éoliens et solaires en France et en Afrique, est entré en production en mars 2021 et atteindra sa pleine capacité de 36 MW à la fin de l’année. Avec une production d’énergie verte annuelle attendue supérieure à 80 Gigawatts/heure, le parc éolien devrait contribuer à réduire les émissions de CO du site de Bouskoura de près de 60 000 tonnes par an, soit l’équivalent de la quantité de carbone capturée par la plantation de 1 100 000 arbres. Production d ’ énergie solaire : en décembre 2019, ST Bouskoura a installé des ombrières photovoltaïques pour son parking (250 places de stationnement) recouvert de quelque 2 400 panneaux solaires délivrant une puissance de 672 kilowatts crête (kWc) sur une superficie de 4 000 mètres carrés. Avec une production annuelle supérieure à 1 GW/h d’énergie photovoltaïque, ce programme permet au site de Bouskoura de réduire ses émissions annuelles de CO 2 de près de 740 tonnes. L’énergie produite par ces ombrières photovoltaïques permet au site marocain de contribuera à une partie de ses propres besoins en électricité en complément de l’énergie fournie par le parc éolien.





en décembre 2019, ST Bouskoura a installé des ombrières photovoltaïques pour son parking (250 places de stationnement) recouvert de quelque 2 400 panneaux solaires délivrant une puissance de 672 kilowatts crête (kWc) sur une superficie de 4 000 mètres carrés. Avec une production annuelle supérieure à 1 GW/h d’énergie photovoltaïque, ce programme permet au site de Bouskoura de réduire ses émissions annuelles de CO de près de 740 tonnes. L’énergie produite par ces ombrières photovoltaïques permet au site marocain de contribuera à une partie de ses propres besoins en électricité en complément de l’énergie fournie par le parc éolien. Remplacement des ampoules classiques par des éclairages LED sur l’ensemble du site : lancé en septembre 2020, ce programme permettra de réduire la consommation électrique du site de 1,3 GWh par an.





« Nos achats d’énergie électrique issus du parc éolien de Oualidia complète la production d’électricité des ombrières photovoltaïques installées sur le parking de notre site depuis plus d’un an », a déclaré Fabrice Gomez, directeur du site de STMicroelectronics Bouskoura. « Nous sommes fiers de faire appel aux énergies renouvelables et locales afin d’aider le Groupe à atteindre son objectif de neutralité carbone tout en soutenant les engagements pris par l’État marocain en faveur de la transition énergétique. »



Rajita D’Souza, Présidente de STMicroelectronics en charge des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), a ajouté : « STMicroelectronics s’est engagé à couvrir

100 % de ses besoins énergétiques par des sources renouvelables d’ici 2027 en alliant les capacités solaires installées sur site à la conclusion d’accords d’achat d’énergies renouvelables certifiées vertes. La consommation d’électricité d’origine éolienne par notre usine marocaine à Bouskoura marque une avancée majeure pour notre Groupe et reflète une tendance qui sera renforcée au fil du temps et étendue à plusieurs de nos sites. »

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’information :

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Pièce jointe