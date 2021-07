Le financement de la recherche appliquée joue un rôle clé en ce qui a trait à l’innovation au Canada

OTTAWA, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le récent budget du gouvernement du Canada était axé sur le fait de stimuler l’innovation au Canada. L’un des éléments essentiels pour ce faire, est la recherche appliquée menée dans les collèges partout au pays. Que la recherche appliquée porte sur des pratiques et technologies agricoles intelligentes ou aide les entreprises canadiennes à rester à l’avant-garde dans les secteurs des mines et de l’énergie verte, les collaborations entre les collèges et le secteur industriel permettent aux entreprises d’avoir accès aux connaissances, aux compétences et à l’équipement dont elles ont besoin pour garder une longueur d’avance.



C’est dans le but de favoriser ce type de partenariats fructueux qu’aujourd’hui, l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a annoncé un investissement de près de 17 millions de dollars dans 16 projets d’infrastructure de recherche menés par 15 collèges canadiens. Cet investissement s’effectue par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Ce financement permettra aux collèges d’obtenir les laboratoires et l’équipement de pointe dont ont besoin leurs chercheurs et chercheuses pour développer des idées novatrices. Il permettra aussi de créer des partenariats avec le secteur privé, de générer des retombées socioéconomiques à l’échelle locale et nationale et d’offrir de nouvelles possibilités pour la prochaine génération d’innovateurs et innovatrices.

Parmi les collèges bénéficiaires du financement octroyé dans le cadre du Fonds collège-industrie pour l’innovation de la FCI figurent les établissements suivants :

Le cégep de Trois-Rivières (Québec) : la nouvelle infrastructure aidera les chercheurs et chercheuses à appuyer les entreprises qui souhaitent faire la transition vers de nouvelles chaînes de fabrication de produits cellulosiques plus écologiques, conçus grâce à des processus industriels avancés. Cette infrastructure pourrait favoriser la création de nouveaux emplois dans des secteurs industriels prometteurs;





Le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse : le nouveau Laboratoire de propulsion marine propre aidera les entreprises régionales à mettre au point des systèmes de propulsion hybrides électriques et à pile à combustible. L’exploitation des navires tels que les bateaux de pêche côtière et les bateaux d’excursion coûtera ainsi moins cher, et ils seront plus silencieux et moins polluants;





Le Collège de Lethbridge (Alberta) : un Centre technologique postrécolte de pointe contribuera à réduire la perte ou le gaspillage du cinquième de toute la production alimentaire au Canada qui a lieu entre les récoltes et la consommation. Aussi l’installation contribuera-t-elle à répondre à la demande croissante en produits alimentaires, qui, selon les prévisions, devrait doubler d’ici 2050.



Citations

« Alors que nous travaillons ensemble pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, nous devons également nous pencher sur les prochains grands défis qui nous attendent et en tête de liste : celui des changements climatiques. Les projets que nous finançons aujourd'hui permettront aux collèges de fournir les outils dont les chercheurs et chercheuses ont besoin pour trouver des solutions à ces grands défis et pour former les personnes dont le savoir-faire sera de calibre mondial et sera convoité par toutes les entreprises. »

– François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Nouer des liens entre les partenaires industriels, les chercheurs et les étudiants dans des espaces équipés des plus récents outils technologiques est un gage d’innovation et de croissance économique. Cet investissement permettra de tester et d’appliquer des idées brillantes et de les transformer en nouvelles activités commerciales dans des laboratoires fondés sur la collaboration et les partenariats. La Fondation canadienne pour l’innovation est fière de contribuer à l’avenir du Canada en soutenant nos remarquables collèges, instituts et cégeps. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

Le Fonds collège-industrie pour l’innovation vise à soutenir des projets d’infrastructures de recherche d’envergure afin d’intensifier la capacité de recherche appliquée ou de développement technologique des collèges et de leur permettre de répondre aux besoins importants de divers secteurs industriels;





Le concours du Fonds collège-industrie pour l’innovation se décline en deux volets. Cette annonce se rapporte au volet 1, qui permet aux collèges d’acquérir les outils nécessaires pour mener des activités de recherche appliquée et de développement technologique qui répondent à des besoins bien définis du secteur privé et qui ont été élaborées en collaboration avec des partenaires industriels clés;

L’investissement total de 12 870 244 dollars au Fonds collège-industrie pour l’innovation comprend un montant additionnel de 3 861 072 dollars du Fonds d’exploitation des infrastructures, un programme qui aide les établissements à assumer les coûts d’exploitation et de maintenance supplémentaires liés à l’acquisition d’une nouvelle infrastructure.



Liens rapides

À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Depuis près de vingt-cinq ans, la FCI procure aux chercheurs et chercheuses les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d’innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l’épanouissement des collectivités.



Grâce aux investissements qu’elle fait dans les infrastructures de pointe et les équipements pour les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche et les établissements de recherche à but non lucratif du Canada, la FCI contribue à attirer et retenir les meilleurs talents au monde, à former la prochaine génération de chercheurs et chercheuses, et à soutenir la recherche de calibre mondial de façon à renforcer notre économie et améliorer la qualité de vie de toute la population canadienne.

Produits connexes

Autres investissements en recherche de la FCI

