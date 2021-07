English French

JCDecaux remporte le contrat d’abribus publicitaires de la ville d’Anvers (Belgique) pour 10 ans

Paris, le 26 juillet 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Belgique vient de remporter, à la suite d’un appel d’offres, le contrat d’abribus publicitaires de la ville d’Anvers, capitale de la province d’Anvers, plus grande province de la Belgique avec 1,9 million d’habitants.

Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat de 10 ans couvre l’ensemble des 9 districts d’Anvers (540 000 habitants), deuxième ville de Belgique, deuxième port européen, deuxième pôle pétrochimique au monde, leader mondial du négoce de diamants et capitale de la mode, qui dispose également d’atouts majeurs dans le tourisme et dont le secteur high-tech est en pleine effervescence.

Le nouveau contrat porte sur l’installation, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de 940 abribus publicitaires. Des écrans digitaux seront par ailleurs installés sur les abribus situés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel. Véritables concentrés d’innovations, ils alterneront informations locales et publicités, accompagnant ainsi le quotidien des citadins tout en offrant à la ville et aux annonceurs souplesse, réactivité et visibilité exceptionnelle dans leurs communications.

Les nouveaux mobiliers ont été dessinés par l’architecte de renom Norman Foster. Leur conception et leur design, basés sur de fortes valeurs environnementales, optimisent leur performance énergétique tout en garantissant une exploitation responsable durant toute la durée du contrat. Alimentés par de l’électricité verte, la consommation énergétique des mobiliers sera réduite de plus de 50 %. De plus, le choix de matériaux recyclables et résistant à la corrosion, tel que l’acier, l’aluminium ou le verre, assurera leur qualité à long terme. La flotte automobile de JCDecaux sera composée de véhicules 100% électriques. En proposant ses solutions les plus innovantes, JCDecaux poursuit son engagement pour améliorer la qualité de vie en ville, en ligne avec les objectifs et les attentes de la ville d’Anvers et de ses concitoyens.

Numéro un de la communication extérieure et du mobilier urbain en Belgique, JCDecaux bénéficie d'un positionnement stratégique sur ce marché clé en plein cœur de l’Europe, avec les concessions de mobilier urbain d’Anvers (où JCDecaux est désormais présent avec les MUPIs et les abribus publicitaires), Bruxelles, Charleroi, Bruges, Hasselt, Liège, Mons ou encore Namur, et le contrat des vélos en libre-service Villo! à Bruxelles. JCDecaux opère également plus de 900 mobiliers digitaux dans les grands centres commerciaux du pays, les magasins Carrefour, à Brussels Airport, à Bruxelles et à Liège, ainsi que dans le métro de Bruxelles.

Claude Marinower, échevin de l’Economie, l’Emploi, l’Innovation, l’Industrie, la Digitalisation, le Marketing et la Communication d’Anvers, Domaine public et Affaires Juridiques, a déclaré : « En janvier 2021, la ville d'Anvers a mis sur le marché une concession pour les mobiliers, l'installation, la maintenance et l'exploitation des abribus de la ville. A travers les abribus la ville souhaite également créer une valeur ajoutée pour les citoyens, les entreprises et les autorités. C'est pourquoi l'accord ne portait pas seulement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'innovation et la durabilité. En tant que concessionnaire, JCDecaux gérera les abribus et installera des technologies intelligentes, des toits verts et des panneaux solaires. »

Koen Kennis, échevin de la mobilité d’Anvers, a déclaré : « Des arrêts de tram et de bus bien équipés sont d'une grande importance pour convaincre davantage de personnes d'utiliser les transports publics. Les nouveaux abribus jouent donc un rôle important dans le renforcement de la répartition modale pour Anvers : moins de déplacements en voiture et plus via les transports publics et la mobilité partagée, intelligemment reliés dans un modèle vers une transition multimodale. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir remporté ce nouveau contrat avec la ville d’Anvers qui, en choisissant de faire confiance à notre savoir-faire et à notre expertise, conforte JCDecaux dans sa stratégie en matière d’innovation, de design, de qualité et de développement durable. Depuis plus de 55 ans, le modèle de développement de JCDecaux permet en effet la création, l’installation, la mise à disposition et l’entretien de services urbains d’utilité publique, accessibles à tous, respectueux de l’environnement et créateurs de valeur économique sur les territoires. La ville d’Anvers a également intégré la transformation digitale de la communication extérieure, qui joue désormais un rôle majeur dans la vie en ville et créé un canal de communication clé entre les municipalités et leurs citoyens ainsi qu’entre les marques et leurs consommateurs. En tant que numéro un de la communication extérieure en Belgique et dans le monde, nous nous mobilisons afin de déployer les technologies les plus innovantes et les formats les plus créatifs au service de la transition écologique, sociétale et économique des villes vers un modèle plus durable. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,6/5) et CDP (A Leadership), et a obtenu la note triple A du MSCI pour la 4 ème année consécutive

année consécutive 964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)





