Michelin: Premier semestre 2021 : Le Groupe affiche des ventes de 11,2 milliards € en hausse de 19,6 % et un résultat opérationnel des secteurs de 1,4 milliard € soit 12,7 % des ventes. Le Groupe révise sa guidance 2021 à la hausse.

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2021 – 17h45

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 30 juin 2021

Premier semestre 2021 : Le Groupe affiche des ventes de 11,2 milliards € en hausse de 19,6 % et un résultat opérationnel des secteurs de 1,4 milliard € soit 12,7 % des ventes.

Le Groupe révise sa guidance 2021 à la hausse.

Dans un environnement de crise sanitaire qui perdure, la forte reprise des marchés est tempérée par d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Dans ce contexte et grâce à l’engagement des équipes Michelin, les ventes progressent de 19,6 % et le r ésultat o pérationnel des s ecteurs s’établit à 1 421 millions €, avec : des volumes pneumatiques en progression de 22,8 %, soit un effet sur le ROS 1 de 1 195 millions € , traduisant des gains de parts de marché sur l’ensemble des segments, notamment en 18’’ et plus, et des ventes hors pneu en croissance de 4,6 % ; un effet net prix/mix – matières premières positif de 126 millions € . Le pilotage réactif des prix (+ 1,4 %) permet de compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement des matières premières . De plus, le Groupe bénéficie de l’enrichissement de son mix produit et d’un effet mix marché favorable se traduisant par un effet mix de + 1 % ; u n effet change défavorable de 15 0 millions € sur le ROS, pénalisé notamment par la faiblesse du dollar américain par rapport à l’ euro .

Le cash flow libre avant acquisition s est positif à + 361 millions € , bénéficiant de la progression d e l’EBITDA et d’ un niveau de stocks qui reste en deçà de la norme .

Grâce à une dette financière stable et au renforcement des fonds propres, le ratio d’endettement du Groupe s’améliore à 26,7 %.

Florent Menegaux, Président, a déclaré : « Dans un contexte de reprise des marchés, le groupe Michelin réalise un très bon premier semestre. Ces résultats solides ne doivent pas faire oublier la persistance de la crise sanitaire qui engendre d’importantes tensions, en particulier sur la chaîne d’approvisionnement. Je veux ainsi remercier personnellement les femmes et les hommes de Michelin qui font preuve d’un engagement sans faille pour permettre à notre Groupe de conserver son leadership sur ses activités pneumatiques et de continuer le déploiement de sa stratégie de croissance durable. »

Perspectives 2021 :

Après un premier semestre en forte reprise, la demande mondiale ne bénéficiera pas au deuxième semestre de bases de comparaison aussi favorables et devrait encore subir les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 8 % et 10 % sur l’année et les marchés Poids lourd une augmentation allant de 6 % à 8 %. Les marchés des Activités de spécialités devraient progresser entre 10% et 12 % sur l’année.

Hors nouvel effet systémique lié à la Covid-192, Michelin envisage de renforcer ses positions dans cet environnement de marchés. Par conséquent, le Groupe revoit ses objectifs à la hausse : résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,8 milliards € à parités constantes (vs > 2,5 milliards € précédemment annoncés) et cash flow libre structurel3 supérieur à 1 milliard € (vs environ 1 milliard €).



(en millions €) 1er semestre

2021 1er semestre

2020 Ventes 11 192 9 357 RÉsultat opÉrationnel des secteurs 1 421 310 Marge opÉrationnelle des secteurs 12,7% 3,3 % Automobile

et distribution associÉe 13,1% - 0,8 % Transport routier et

distribution associÉe 9,9% - 1,3 % ActivitÉs de spÉcialitÉs et

distribution associÉe 14,8% 14,7 % Autres produits et charges opÉrationnels 16 - 133 RÉsultat opÉrationnel 1 437 177 RÉsultat net 1 032 - 137 RÉsultat net par action 5,74 - 0,75 EBITDA des secteurs 2 277 1 192 Investissements hors acquisitions 543 490 Endettement net 3 679 5 510 Ratio d’endettement net 26,7% 45 % Provision pour avantages au personnel diffÉrÉs 3 408 3 858 Cash Flow Libre1 346 - 351 Cash Flow libre avant acquisitions 361 -310 Effectif inscrit2 123 686 124 000

1 Cash flow libre : Flux de trésorerie sur activités opérationnelles – flux de trésorerie sur activités d’investissements (retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts)

2 Fin de période

Évolution des marchés

MarchÉs pneumatiques Tourisme camionnette





1er semestre

2021/2020

(En nombre de pneus) Europe

Ouest

&

centrale* CEI AmÉrique du Nord

&

centrale AmÉrique du Sud Chine Asie

(hors Inde& Chine) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



+ 26 %







+ 22 %



+ 38 %







+ 19 %



+ 36 %







+ 37 %



+ 57 %







+ 40 %



+ 22 %







+ 15 %



+ 17 %







+ 12 %



+ 48 %







+ 27 %



+ 27 %







+ 25 %









2ème trimestre

2021/2020

(En nombre de pneus) Europe

Ouest

&

centrale* CEI AmÉrique du Nord

&

centrale AmÉrique du Sud Chine Asie

(hors Inde& Chine) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



+ 93 %







+ 45 %



+ 80 %







+ 52 %



+ 146 %







+ 74 %



+ 282 %







+ 89 %



- 8 %







- 2 %



+ 50 %







+ 21 %



+ 132 %







+ 81 %



+ 46 %







+ 46 %

* Y compris Turquie

Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, rebondit de 26 % en unités sur le premier semestre.

PremiÈre monte

En Première monte, la demande mondiale affiche un rebond de 27 % en nombre de pneus sur le premier semestre 2021. La forte augmentation du marché compte tenu des effets de base 2020 a été atténuée par les effets de la pénurie de semi-conducteurs affectant l’industrie automobile mondiale.

À fin juin, la demande Première monte reste ainsi en retrait de 14 % par rapport à 2019.

Après un premier trimestre marqué par la forte croissance de la demande en Chine sur des bases de comparaison favorables (+ 78 %), le deuxième trimestre voit quant à lui les marchés européen et nord-américain augmenter fortement pour les mêmes raisons (respectivement + 93 % et + 146 %) alors que la demande en Chine recule de 8 %, pénalisée par les problèmes d’approvisionnement.

Les autres régions (Amérique du Sud, Afrique Inde Moyen-Orient et Asie du Sud-Est) présentent également une forte reprise au deuxième trimestre, comme attendu.

Remplacement

Le marché mondial du Remplacement rebondit de 25 % au premier semestre, avec une accélération au deuxième trimestre (+ 46 %) sur des bases de comparaison beaucoup plus favorables en Europe et aux Amériques, dans un contexte de reprise soutenue de la mobilité et d'annonce de hausses de prix.

En Europe de l’Ouest et centrale, la croissance est plus marquée dans les pays d'Europe du Sud, où les mesures de confinement avaient été plus fortes en 2020 (+ 30 % en France, + 51 % en Espagne, + 28 % en Italie, pays dans lesquels les mesures de restriction de la mobilité se sont poursuivies jusqu’au mois de mai 2021). Dans un contexte inflationniste, plusieurs distributeurs ont reconstitué leurs stocks. À fin juin, la demande de pneumatiques en Europe est, dans son ensemble, légèrement en deçà des niveaux de 2019.

En Amérique du Nord et centrale, la demande de pneumatiques affiche une forte reprise sur le premier semestre (+ 37 %), avec une accélération au deuxième trimestre (+ 74 %) sur des bases de comparaison très favorables et avec une reconstitution partielle des stocks de la distribution. À fin juin, le marché du Remplacement est au-dessus de 2019.

En Amérique du Sud, la demande Remplacement est en hausse de 40 % à fin juin par rapport à 2020, et de 89 % au deuxième trimestre. Cette croissance est particulièrement forte au Brésil. À fin juin 2021, le marché en Amérique du Sud est supérieur à la demande du premier semestre 2019.

En Chine, après un premier trimestre particulièrement fort (+ 38 %) qui a bénéficié de bases de comparaison très favorables et d'une reconstitution des stocks, le deuxième trimestre est en léger recul (- 2 %), la Chine étant revenue à une situation de marché normale dès le deuxième trimestre 2020.

En Asie du Sud-Est, la demande Remplacement est en progression de 12 % à fin juin, avec une accélération sur le deuxième trimestre (+ 21 %). En 2020, la chute du marché avait été plus contenue que dans les autres régions. À fin juin 2021, le marché reste en deçà de son niveau de 2019.

En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché rebondit de 27 % à fin juin, avec un deuxième trimestre à + 81 %, marqué par la forte reprise de la demande en Inde (+ 225 %) et en Afrique du Nord (+ 87 %). La demande Remplacement reste cependant sensiblement en-dessous du niveau de 2019.

MarchÉs pneumatiques Poids lourd (radial & bias)





1er semestre

2021/2020

(En nombre de pneus) Europe

Ouest

&

centrale* CEI AmÉrique du Nord

&

centrale AmÉrique du Sud Chine Asie

(hors Inde& Chine) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



+ 50 %







+ 27 %



+ 16 %







- 5 %



+ 46 %







+ 35 %



+ 55 %







+ 29 %



+ 23 %







+ 28 %



+ 15 %







+ 9 %



+ 44 %







+ 16 %



+ 29 %







+ 22 %









2ème trimestre

2021/2020

(En nombre de pneus) Europe

Ouest

&

centrale* CEI AmÉrique du Nord

&

centrale AmÉrique du Sud Chine Asie

(hors Inde& Chine) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



+ 98 %







+ 38 %



+ 19 %







+ 2 %



+ 119 %







+ 56 %



+ 117 %







+ 47 %



- 11 %







+ 4 %



+ 45 %







+ 19 %



+ 127 %







+ 34 %



+ 12 %







+ 26 %

* Y compris Turquie

Pour l’activité Poids lourd, le marché, en nombre de pneus neufs, est en forte hausse de 24 % à fin juin 2021, bénéficiant du rebond de l'économie mondiale et de la demande de transport qui en découle.

PremiÈre monte

En Première monte, le marché mondial, en nombre de pneus neufs, augmente de 29 % à fin juin 2021.

Le premier trimestre affiche une croissance de 50 %, portée principalement par la demande chinoise (+ 88 %) en anticipation de l'application des normes China 6.

Le deuxième trimestre affiche une croissance de 12 %, résultant :

- d'un recul de 11 % du marché chinois, les flottes ayant achevé le renouvellement de leur parc.

- de la forte croissance sur des bases de comparaison très favorables dans les autres régions dans un contexte de forte reprise économique.

Sur le premier semestre 2021, à l’échelle mondiale, la demande Première monte est sensiblement supérieure à 2019 sur la même période, en raison principalement de la forte croissance en Chine, alors que les marchés européen et américains restent en deçà de 2019.

Remplacement

En Remplacement, la demande de pneumatiques progresse de 22 % à fin juin, avec une accélération au deuxième trimestre (+ 26 %).

En Europe, dans un contexte économique très favorable mais également de reconstitution de stocks, le marché du Remplacement progresse de 27 %, tiré notamment par une demande très élevée dans les pays d'Europe du Sud (48 % en Péninsule ibérique, 49 % en Italie, 31 % en France). Le marché se trouve ainsi au-dessus de son niveau de 2019.

En Amérique du Nord et centrale, le marché du Remplacement augmente de 35 % à fin juin, avec une accélération au deuxième trimestre (+ 56 %). Cette croissance dynamique positionne le marché à fin juin bien au-dessus de son niveau d'avant crise. Cette dynamique bénéficie essentiellement de la reprise de l'économie.

En Amérique du Sud, le marché Remplacement progresse de 29 % à fin juin. La demande au Brésil (+ 38 %), qui bénéficie de la reprise économique, compense largement le déclin de l'Argentine (- 11 %). Par rapport à 2019, le marché est en hausse.

En Asie du Sud-Est, la demande est en hausse de 9 % à fin juin 2021, avec une forte accélération au deuxième trimestre (+ 19 %). Cette croissance cache des dynamiques très diverses selon les pays : + 18 % en Thaïlande, + 12 % en Indonésie, + 7 % au Japon et Corée du Sud, et + 3 % en Australie. Le marché reste sensiblement en deçà de son niveau d'avant crise.

En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché Remplacement est en hausse de 16 %, tiré par l'Inde (+ 27 %). Par rapport à 2019, ce marché reste en retrait.

MarchÉs ActivitÉs de spÉcialitÉs

Mines : Après un lent démarrage au premier trimestre, le marché des pneumatiques pour les mines de surface affiche des signaux d’accélération, laissant augurer une activité soutenue au second semestre.

Après un lent démarrage au premier trimestre, le marché des pneumatiques pour les mines de surface affiche des signaux d’accélération, laissant augurer une activité soutenue au second semestre. Agricole et Construction : Les marchés poursuivent leur rebond cyclique, notamment en premier équipement Agricole, en Construction et en Manutention.

Les marchés poursuivent leur rebond cyclique, notamment en premier équipement Agricole, en Construction et en Manutention. Deux-roues : La demande se maintient à un niveau élevé dans l’ensemble des segments. Ce mode de transport individuel, qui demeure un refuge sanitaire, est structurellement bien adapté au transport urbain et bénéficie simultanément de son image durable en Vélo et de l’engouement pour les activités de loisir.

La demande se maintient à un niveau élevé dans l’ensemble des segments. Ce mode de transport individuel, qui demeure un refuge sanitaire, est structurellement bien adapté au transport urbain et bénéficie simultanément de son image durable en Vélo et de l’engouement pour les activités de loisir. Avion : Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux stagne en Europe et reprend dans les Amériques et en Chine, notamment avec les compagnies low cost.

Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux stagne en Europe et reprend dans les Amériques et en Chine, notamment avec les compagnies low cost. Bandes transporteuses : Le marché de bandes transporteuses pour le secteur minier affiche des tendances contrastées. En Australie, la demande se stabilise en raison du maintien des restrictions d’import de minerai australien par la Chine, tandis que l’activité services et engineering poursuit sa croissance. En Amérique du Nord, l’activité subit l’attentisme des commandes malgré le redémarrage du marché charbon et un secteur industriel mieux orienté.

PolymÈres de spÉcialitÉ : Les marchés affichent dans leur ensemble une croissance dynamique, notamment pour les polymères de précision, les joints hydrauliques et les joints pour les marchés de l’énergie.

Activité et résultats du premier semestre 2021

Ventes

Sur les six premiers mois de l’année 2021, les ventes ressortent à 11 192 millions €, en hausse de 19,6 % par rapport à la même période de 2020, sous l’effet des facteurs suivants :

les volumes pneus en nette reprise sur des bases de comparaison favorables (+ 22,8 %) avec une demande portée par la reprise de l’économie mondiale en dépit d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et les reconstitutions de stocks de la distribution.

la croissance de 4,6 % des activités non pneus : la reprise des activités de Fenner et la croissance des activités de gestion de flottes ont été atténuées par un niveau de vente des activités de gastronomie et de voyage, qui reste extrêmement faible du fait de la crise sanitaire.

l’effet prix-mix positif de 2,4 % (+ 0,9 % sur le premier trimestre, + 4,5 % sur le deuxième trimestre) : l’effet prix (+ 133 millions €) résulte d’une politique de prix rigoureuse avec la mise en place rapide des hausses de prix nécessaires pour compenser l’inflation des matières et des coûts logistiques; l’effet mix (+ 96 millions €) reflète le succès continu de la stratégie premium de la marque MICHELIN en particulier en pneus tourisme 18 pouces et plus, l’effet favorable des performances relatives des activités Tourisme camionnette de Remplacement et des activités de Première monte, ces dernières étant impactées par la pénurie de semi-conducteurs. La performance relative des différents segments au sein des Activités de spécialités, avec notamment une forte dynamique des activités Agricole et Construction, comparées aux activités pneus minier et avion, vient atténuer l’effet mix. l’impact fortement négatif (- 5,9 %) des parités de change qui traduit la faiblesse relative du dollar américain par rapport à l’euro, à la dépréciation de la livre turque et du peso argentin par rapport à l’euro.

l’écart de périmètre (+ 0 %), la déconsolidation des activités d’impression, d’édition et de commercialisation des cartes & guides pour la France au 1er février, et de Solesis au mois de juin étant compensée par la consolidation de trois petites acquisitions , ConVeyBelt et Technobalt dans les activités de bandes transporteuses et MAV S.p.a. dans les activités de polymères de précision.

RÉsultats

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 421 millions €, soit 12,7 % des ventes, contre 310 millions € et 3,3 % au premier semestre 2020.

L’évolution du résultat opérationnel des secteurs s’explique principalement par :

- un effet volume de 1 195 millions € reflétant la forte croissance des tonnages de pneus vendus et une meilleure absorption des frais fixes,

- un fort effet prix-mix pneus de + 229 millions € grâce à un pilotage rigoureux et réactif des prix, à l’enrichissement continu du mix produit et à un mix activité favorable,

- un effet matières premières et coûts de leur approvisionnement négatif de 103 millions €,

- une augmentation des SG&A pneus de 103 millions €, exceptionnellement bas au premier semestre 2020, mais qui restent très inférieurs à ceux du premier semestre 2019,

- un effet performance industrielle et logistique de - 24 millions €, les gains de performances industrielles étant fortement impactés par la forte inflation des coûts de logistique (45 millions €).

- une amélioration de 9 millions € du résultat opérationnel des secteurs des Activités hors pneus.

- un produit de 56 millions €, s’expliquant principalement par la baisse d’une année sur l’autre des coûts spécifiquement liés au Covid-19 (achat et confection de masques et de gel).

- un effet parité négatif de 150 millions €.

Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à + 16 millions €, correspondant à l’amortissement des incorporels acquis dans le cadre de regroupement d’entreprises pour – 41 millions €, à la revalorisation de la participation du Groupe dans Solesis pour 113 millions € à la suite de l’ouverture du capital de cette société au fonds Altaris, et enfin à des opérations de restructuration.

Le résultat net du premier semestre s’établit à 1 032 millions €.

Position financière nette

Au 30 juin 2021, le cash flow libre est de 346 millions €, en progression de 697 millions € comparé à la même période en 2020. Cette hausse s’explique principalement par la forte augmentation de l’EBITDA consécutive notamment à la croissance des volumes, diminuée de la reconstitution partielle du BFR. Au 30 juin 2021, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 26,7 %, correspondant à un endettement financier net de 3 679 millions €, en augmentation de 148 millions € par rapport au 31 décembre 2020.

information sectorielle

Millions € Ventes Résultat opérationnel

des secteurs Marge opérationnelle

des secteurs S1 2021 S1 2020 S1 2021 S1 2020 S1 2021 S1 2020 Automobile et

distribution associée 5 562 4 394 730 - 35 13,1 % - 0,8 % Transport routier et distribution associée 2 897 2 411 286 - 30 9,9 % - 1,3 % Activités de spécialités

et distribution associée 2 733 2 552 405 375 14,8 % 14,7 %



Groupe



11 192 9 357 1 421 310 12,7 % 3,3 %

Automobile et distribution associÉe

Les ventes du secteur Automobile et distribution associée s’élèvent à 5 562 millions €, contre 4 394 millions € au premier semestre 2020, soit une hausse de 26,6 %.

Le résultat opérationnel du secteur s’est établi à 730 millions € soit 13,1 % des ventes, contre - 35 millions € et -0,8 % en 2020.

L’augmentation du résultat opérationnel du secteur résulte d’abord de la forte croissance des volumes (+ 28 %) marquée par des gains de parts de marché, notamment sur le segment 18 pouces et plus à la marque MICHELIN, et d’un effet favorable des performances relatives des activités de Remplacement et des activités de Première monte, ces dernières étant pénalisées par la pénurie de semi-conducteurs. Un pilotage des prix réactifs permet de compenser la hausse des matières et de leurs coûts d’approvisionnement. L’évolution des parités impacte négativement le résultat du secteur.

Transport routier et distribution associÉe

Les ventes du secteur Transport routier et distribution associée s’élèvent à 2 897 millions €, en hausse de 20 % par rapport à 2 411 millions € au premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 286 millions €, soit 9,9 % des ventes, à comparer à - 30 millions € et - 1,3 % des ventes au premier semestre 2020.

Avec la reprise de la demande mondiale et un mix géographique favorable, le secteur affiche un effet volume pneus positif de 24 %. La stratégie de sélectivité et un pilotage prix réactif ont permis de compenser l’inflation des coûts matières et des coûts d’approvisionnement. Les activités de Services et solutions accélèrent leur développement notamment autour des offres de gestion de flottes. L’évolution des parités impacte négativement le résultat du secteur.

ActivitÉs de spÉcialitÉs et distribution associÉe

Les ventes du secteur des Activités de spécialités et distribution associée s’élèvent à 2 733 millions €, à comparer à 2 552 millions € à fin juin 2020, soit une augmentation de 7,1 %.

Le résultat opérationnel du secteur atteint 405 millions € soit 14,8 % des ventes, contre 375 millions € et 14,7 % au premier semestre 2020.

Sur des bases de comparaison moins favorables que pour les deux autres secteurs, les Activités de spécialités affichent un effet volume pneus positif de 12 %, tiré par les activités Construction et Agricole, créant ainsi un mix activités négatif. Le pilotage rigoureux des prix sur les activités non indexées ne compense que partiellement l’impact négatif des clauses matières premières. Ces dernières n’auront un impact positif qu’à partir du deuxième semestre. Les Activités de bandes transporteuses et de matériaux de haute technologie sont en croissance. L’évolution des parités impacte négativement le résultat du secteur.

Michelin « Tout durable » - Premier semestre 2021

Diversités et inclusion : Devenir une référence dans le domaine de l’inclusion des diversités fait partie des ambitions du Groupe, dans le cadre de son approche « Tout durable ». Michelin a mis en place un Index de Management des Diversités et de l’Inclusion (IMDI) pour suivre son engagement dans ce domaine et vise à atteindre 80/100 en 2030 sur la base de 50/100 en 2019 et avec un score de 62/100 fin 2020.

Avec cet index, le Groupe ambitionne de suivre sa performance en matière de diversités et d'inclusion, à travers 12 indicateurs quantitatifs et qualitatifs, répartis en 5 domaines : Mixité, Identité, Pluri-nationalité du management, Handicap, Egalité des chances.

Le Comité Monde Michelin : Ce Comité, dont l’objectif est de développer un dialogue social ouvert, constructif et responsable à l’échelle mondiale, a été mis en place par Michelin en 2020 avec la Fédération internationale des syndicats de l’industrie, IndustriALL Global Union. Il répond à la volonté du Groupe de créer un nouvel espace d’échanges avec les représentants des salariés de la plupart des pays où le Groupe opère et ainsi de mieux appréhender les évolutions économiques, sociales et environnementales de Michelin dans le monde et d’améliorer, dans l’ensemble des pays, l’accompagnement social des transformations économiques.

La première réunion, qui s’est tenue les 28 et 29 juin 2021, a été l’occasion d’échanger sur l’ambition de croissance durable du Groupe, basée sur un juste équilibre entre les personnes, la performance économique et financière et la planète.

Notation extra-financière de Vigeo Eiris : En 2021, MICHELIN obtient à nouveau la note maximale A1+ à l’ESG Rating de Vigeo Eiris (Moody’s), et améliore son score global de 5 points (73/100). Le Groupe occupe ainsi la 1ère place du classement des entreprises du secteur Automobile (sur 39 entreprises évaluées). Pour Vigeo Eiris, Michelin « démontre une volonté et une capacité avancée à intégrer les facteurs ESG au sein de sa stratégie, de ses opérations et de sa gestion des risques ». Le Groupe obtient en outre le score de 100/100 pour le volet « Environmental strategy » de l’évaluation.

Value Balancing Alliance : Fin mars, Michelin a rejoint la Value Balancing Alliance (VBA), une organisation d’entreprises multinationales intersectorielles, pour contribuer au développement d’une méthodologie permettant de traduire les impacts environnementaux et sociaux en données financières comparables.

La VBA vise ainsi à transformer la manière dont les entreprises mesurent, évaluent et divulguent les informations sur la valeur environnementale, humaine, sociale et financière que les entreprises apportent à la société. L'objectif est de fournir à toutes les parties prenantes un ensemble complet de données fiables pour améliorer la prise de décision, le pilotage des affaires et l'évaluation de la performance.

La participation de Michelin à cette alliance lui permet de travailler avec des entreprises de différents secteurs d’activité afin de créer les bases d’une mise en œuvre généralisée. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’approche « Tout durable » du Groupe visant à l’équilibre entre le développement des personnes, la performance économique et financière et le respect de la planète; elle va lui permettre de faciliter l’évaluation en termes monétaires, initiée en 2020, des effets économiques, environnementaux et sociaux de ses activités tout au long de la chaîne de création de valeur.

Taux de matériaux durables dans les pneumatiques : Michelin a présenté au mois de juin une nouvelle illustration de sa démarche « Tout durable » : un pneumatique de compétition intégrant 46% de matériaux durables. L’atteinte de ce pourcentage très élevé a notamment été rendue possible grâce à l’augmentation de caoutchouc naturel dans le pneu et à l’intégration de noir de carbone recyclé à partir de pneus en fin de vie. Le Groupe démontre ainsi sa capacité à intégrer un taux toujours plus élevé de matériaux durables dans ses produits sans nuire à leurs performances. Cette avancée est en ligne avec l’ambition 100 % de matériaux durables dans tous les pneus du Groupe à horizon 2050.

Faits marquants du premier semestre 2021

6 janvier 2021 - Michelin engage un projet de simplification et de compétitivité pour accompagner l’évolution de ses activités en France.

18 janvier 2021 - Michelin dévoile l’édition 2021 du Guide MICHELIN France et ses étoiles vertes.

8 février 2021 - Michelin enrichit sa gamme pour poids-lourds de deux nouveaux pneumatiques MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™.

9 février 2021 - Grâce au pneu CAMSO TLH 732+, CAMSO optimise la productivité de ses clients de l’industrie de la construction.

11 février 2021 - Michelin signe une lettre d’engagement de transport maritime avec Neoline, armateur ayant opté pour une propulsion principale à la voile. Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif de réduction de l’empreinte carbone de la logistique du Groupe : - 15 % en valeur absolue entre 2018 et 2030.

23 février 2021 - En 2050, les pneus MICHELIN seront 100 % durables. En 2050, le Groupe a pour ambition d’intégrer 100 % de matériaux durables (renouvelables, recyclés ou biosourcés) dans ses pneus ; une ambition qui s’appuie sur une R&D puissante et une expertise technologique du Groupe dans le domaine des matériaux, ainsi que sur une stratégie d’open-innovation.

24 février 2021 - La coalition pour l’Energie de demain, dont Michelin fait partie, annonce le lancement de 7 projets ambitieux afin accélérer la transition énergétique du transport et de l’ensemble de la chaîne logistique, avec des avancées majeures en 2021.

25 février 2021 - Michelin lance le pneu MICHELIN Pilot Sport EV, premier pneu de la famille Pilot Sport pour les véhicules électriques sportifs.

10 mars 2021 - Michelin lance le nouveau pneu VTT MICHELIN Wild Enduro Racing Line, pneu qui s’est d’ores et déjà imposé au plus haut niveau de la compétition avec plusieurs titres mondiaux.

19 mars 2021 - Michelin conclut un partenariat avec sennder, le leader digital du transport de marchandises afin d’élargir son offre de service aux flottes. Cette offre permettra au fret routier d’optimiser sa rentabilité et réduire son empreinte carbone.

Avril 2021 - Impliqué dans deux projets de développement avec Safra et Stellantis, et avec la construction de la plus grande usine de production de piles à Saint-Fons (France), Symbio (a Faurecia Michelin Hydrogen Company) accélère la transition vers une mobilité hydrogène.

2 avril 2021 - BMW Group renouvelle une fois de plus sa confiance au groupe Michelin avec le développement de deux pneumatiques, spécifiques aux BMW M3 et M4 : les MICHELIN Pilot Sport 4S et MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect.

8 avril 2021 - Lors du Capital Markets Day, Florent Menegaux présente sa stratégie « Tout durable » 2030 du Groupe, Michelin In Motion, qui repose sur la recherche constante du juste équilibre entre les personnes, les performances économiques et la planète (People, Profit, Planet).

15 avril 2021 - Michelin et Altaris annoncent leur intention de s’associer pour accélérer la croissance de Solesis, filiale de Michelin, spécialisée dans les biomatériaux pour le secteur médical.

15 avril 2021 - ProovStation, leader européen de l’inspection automatisée, s’allie à Michelin pour réduire le temps et les coûts de l’inspection des pneus, grâce à la technologie MICHELIN QuickScan.

23 avril 2021 - En validant la technologie de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET4 mise au point par Carbios pour une utilisation dans ses pneumatiques, Michelin franchit avec Carbios une étape vers le pneu 100 % durable, ambition de Michelin d’ici 2050.

23 avril 2021 - Avec la conception du pneu MICHELIN Scorcher Adventure, pneu conçu sur-mesure pour la Harley-Davidson Pan America™ 1250, Harley-Davidson et Michelin poursuivent leur collaboration historique.

29 avril 2021 - Pour la saison 2021 du Championnat du Monde d’Endurance FIA-WEC, Michelin lance des nouvelles gammes de pneumatiques développées de manière virtuelle pour la catégorie Le Mans Hypercar.

30 avril 2021 - Michelin conçoit le Pneu MICHELIN X Incity EV Z, première gamme spécialement conçue pour les bus électriques.

11 mai 2021 - Michelin décerne son Prix International de la Mobilité aux Blue Ocean Awards à Tarmac Technologies et SUN Mobility, deux start-ups qui contribuent à développer la mobilité. Cette récompense illustre la volonté du Groupe, de s’appuyer sur l’open-innovation, pour devenir un acteur majeur de la mobilité connectée.

21 mai 2021 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Michelin s’est tenue à huis-clos dans le respect des règles sanitaires. Lors de l’évènement, plusieurs hommages ont été rendus à Monsieur Michel Rollier, quittant ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance. Barbara Dalibard, qui lui succède, a été élue par le Conseil de Surveillance se tenant le même jour.

17 mai 2021 - Camso est reconnu « Fournisseur de niveau partenaire pour 2020 » dans le cadre du programme John Deere Achieving Excellence, récompensant l’engagement du fournisseur à délivrer des produits et des services de qualité exceptionnelle, ainsi que son effort d’amélioration continue.

19 mai 2021 - La nouvelle application du Guide MICHELIN et de Tablet Hotels décroche une première distinction, la « Webby Honoree » dans la catégorie « Apps and Software ». Cette distinction a été décernée lors des Webby Awards, qui honorent l’excellence sur Internet.

27 mai 2021 - Le nouveau pneu MICHELIN TRAILXBIB, conçu en partenariat avec des agriculteurs de nombreux pays, augmente le rendement agronomique grâce à la technologie innovante « MICHELIN Ultraflex ».

28 mai 2021 - AddUp, joint-venture créée par Michelin et Fives en 2016, fait progresser l’impression 3D Métal avec la mise au point d’une nouvelle génération de machines aux spécificités prometteuses pour l’industrie.

1er juin 2021 - La gouvernance de Movin’On réunit désormais 10 CEOs. 9 dirigeants d’entreprises mondiales se sont alliés autour de Florent Menegaux, Président de Movin’On et Président du groupe Michelin, avec pour objectif de fixer les orientations stratégiques de Movin’On et d’agir concrètement pour accélérer la transition de la mobilité.

1er juin 2021 - Lors de Movin’On 2021, Michelin présente deux innovations pour accélérer le développement de la mobilité durable : Le projet « WISAMO », l’aile gonflable, rétractable et automatisée contribuant à la décarbonation du transport maritime, ainsi que le pneumatique de compétition intégrant 46% de matériaux durables. Ces deux innovations constituent deux nouvelles preuves tangibles et concrètes de la volonté du Groupe de rendre la mobilité toujours plus durable.

11 juin 2021 - Madame Maude Portigliatti, jusqu’alors Directrice de la Recherche Avancée de Michelin, est nommée Directrice Business Matériaux de Haute Technologie.

17 juin 2021 - KRISTAL.aero et Michelin lancent KRISTAL.air, une application mobile au service de l’aviation légère répondant aux ambitions de Michelin Aviation en termes de mobilité connectée, de sécurité et de plus grande proximité avec ses clients. Elle s’inscrit également dans l’approche « Tout durable » du Groupe.

23 juin 2021 - Michelin conçoit MICHELIN X AGVEV, le premier pneu spécifiquement conçu pour les véhicules à guidage automatique (Automatic Guided Vehicles, AGV) en service dans les installations portuaires. Le MICHELIN X AGVEV est le premier pneu portuaire à contribuer à la réduction des émissions de CO2 et à l’augmentation de la durée de vie de la batterie des véhicules électriques, grâce à sa très faible résistance au roulement.

30 juin 2021 - Michelin lance un nouveau pneu poids lourd MICHELIN X® MULTI GRIP™ pour les conditions hivernales sévères ainsi que sur routes mouillées, contribuant également à un transport plus durable, en réduisant notamment les émissions de CO2 par kilomètre parcouru.

30 juin 2021 - Michelin lance « WATEA by Michelin » pour accompagner la transition de ses clients professionnels vers la mobilité zéro-émission par le biais d’un abonnement mensuel tout inclus et plus de 80 services proposés.

La liste complète des Faits marquants du premier semestre 2021 est disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.michelin.com/



