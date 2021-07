COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Chiffre d’Affaires T1 2021/22

English French

Communiqué de presse

Lesquin, 26 juillet 2021 18h00

Chiffre d’Affaires T1 2021/22 : 56,7 M€ (+2,8%)

Historique élevé pour Nacon Gaming

Effet de base favorable pour l’Audio-Telco

Confirmation des objectifs 2021/22 et 2022/23

IFRS – M€



Chiffre d’affaires



2021/2022



2020/2021



Variation



1er Trimestre







Nacon Gaming







Bigben Audio-Telco







56,7







33,7







23,0







55,2







38,0







17,2







+2,8%







-11,3%







+33,9%







Données non auditées

Bigben a réalisé au 1er trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), un chiffre d’affaires de 56,7 M€, soit une hausse de 2,8 %, portée par l’Audio-Telco qui bénéficie d’une base de comparaison favorable contrairement au Pôle Nacon Gaming, démontrant l’intérêt d’être présent sur plusieurs marchés.

NACON GAMING

Au 1er trimestre 2021/22, Nacon réalise un chiffre d’affaires de 33,7 M€, soit -11,3% par rapport au 1er trimestre 2020/2021. Malgré un effet de base défavorable le back catalogue s’inscrit dans une dynamique positive.

Jeux : L’activité affiche un chiffre d’affaires de 12,2 M€ en recul de 16,0% face à un 1 er trimestre 2020/21 dont les ventes du back catalogue avaient été boostées de 340% par le confinement. La bonne tenue du back catalogue démontre sa résilience avec un chiffre d'affaires de 9,2 M€ contre 10,8 M€ au 1 er trimestre 2020/21 lors du premier confinement, à comparer à 2,4 M€ au 1 er trimestre 2019/20. Les jeux Roguebook (81% d’évaluations positives sur Steam) et Pro Cycling Management / Tour de France 2021 sortis sur le trimestre ont par ailleurs reçu un bon accueil.

L’activité affiche un chiffre d’affaires de 12,2 M€ en recul de 16,0% face à un 1 trimestre 2020/21 dont les ventes du back catalogue avaient été boostées de 340% par le confinement. La bonne tenue du back catalogue démontre sa résilience avec un chiffre d'affaires de 9,2 M€ contre 10,8 M€ au 1 trimestre 2020/21 lors du premier confinement, à comparer à 2,4 M€ au 1 trimestre 2019/20. Les jeux Roguebook (81% d’évaluations positives sur Steam) et Pro Cycling Management / Tour de France 2021 sortis sur le trimestre ont par ailleurs reçu un bon accueil. Accessoires : L’activité Accessoires enregistre un chiffre d’affaires de 20,6 M€ en baisse de 8,8%, l’implantation des casques RIG aux USA ayant généré un chiffre d’affaires très élevé en période de confinement au 1er trimestre 2020/21. Les ventes des autres familles d’accessoires progressent de 19%, notamment grâce aux très bonnes performances des manettes PlayStation®4 et Pro Compact pour Xbox®.

BIGBEN AUDIO-TELCO

Le Pôle Audio-Telco affiche au 1er trimestre 2021/22 un chiffre d’affaires de 23,0 M€ en progression de 33,9% par rapport au 1er trimestre 2020/21. Bigben a par ailleurs poursuivi l’amélioration de son mix produit afin d’optimiser ses marges.

Les A ccessoires M obiles enregistrent sur la période un chiffre d’affaires de 18,6 M€, en hausse de 25,4%. Les ventes ont notamment été portées par l’essor des ventes des gammes de chargeurs Energie Bigben®, Force Power® et Just Green®.

enregistrent sur la période un chiffre d’affaires de 18,6 M€, en hausse de 25,4%. Les ventes ont notamment été portées par l’essor des ventes des gammes de chargeurs Energie Bigben®, Force Power® et Just Green®. L’ Audio affiche une hausse de 83,9% de son chiffre d’affaires trimestriel qui atteint 4,3 M€, bénéficiant des ventes soutenues des produits Thomson et Bigben Party®.

Perspectives

Bigben reste prudent pour les prévisions du 2ème trimestre 2021/22 compte tenu d’un effet de comparaison moins favorable pour l’Audio-Telco.

NACON GAMING prévoit la sortie des jeux RIMS Racing et WRC®10 ainsi que le lancement de la manette Revolution X Pro Controller pour Xbox®.

Après un été qui s’annonce en demi-teinte, l’activité BIGBEN AUDIO/TELCO devrait être redynamisée par la sortie de nouveaux mobiles premium en septembre. Le chiffre d’affaires sera tiré d’une part dans l’Audio par des innovations produits et d’autre part dans les accessoires Mobile, par les ventes des nouveaux canaux retail récemment référencés et l’enrichissement de la gamme Just Green®. A cela s’ajouteront de nouvelles opportunités de ventes pour le segment Energie.

Confirmation des objectifs pour 2021/22 et 2022/23

Après un 1er semestre marqué par des bases de comparaison exceptionnelles, le Groupe affiche sa confiance dans sa capacité de croissance au 2ème semestre et confirme ses objectifs 2021/22, avec un chiffre d’affaires entre 300 et 320 M€ et un taux de ROC (1) de 13%.

Le chiffre d’affaires de NACON GAMING est attendu en croissance au 2ème semestre 2021/22. Il devrait être soutenu par davantage de sorties de jeux dont notamment Blood Bowl 3® et Vampire : The Masquerade®– Swansong, jeu de rôle culte aux 30 millions de joueurs dans le monde. L’activité Accessoires devrait bénéficier d’un carnet de commandes à ce jour supérieur à celui de l’année dernière.

Dans un environnement plus favorable avec le déploiement de la 5G, l’activité BIGBEN AUDIO/TELCO devrait bénéficier d’une relance commerciale tirée par les ventes dans les nouveaux canaux et le succès des smartphones premium, toujours avec une optique récurrente d’amélioration des marges.

Compte tenu des objectifs 2022/23 confirmés (2) de NACON GAMING (Lancement en 2022/23 de 4 jeux majeurs : Test Drive Unlimited Solar Crown, SteelrisingTM, The Lord of the Rings™: Gollum™ et SessionTM ), le Groupe BIGBEN confirme également les objectifs de son exercice 2022/23, soit un chiffre d’affaires compris entre 360 et 390 M€ et un taux de ROC(1) supérieur à 14%.

Dividende 2021

Le Conseil d’administration de Bigben Interactive a proposé à l’Assemblée Générale qui se réunira le 30 juillet 2021 de voter la distribution d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2020/21. Celui-ci serait détaché le 2 août 2021 et mis en paiement le 4 août 2021.

(1) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

(2) Communiqué de presse Nacon du 26 juillet 2021

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale : 30 juillet 2021

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021/22 : 25 octobre 2021, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

292,8 M€











EFFECTIF

Environ 920 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





