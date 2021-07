ACTEOS : Chiffre d'Affaires S1 2021

PREMIER SEMESTRE 2021 Résistance de l’activité dans un environnement toujours pénalisé

par la crise sanitaire Progression de 16,4% de l’activité Software

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre au 30 Juin 2021.

Activité

EN K€ S1 2021 (1) S1 2020 Variation Acteos France 5071 5056 +0,3% Acteos Allemagne 1938 2062 -6,0% Total Consolidé 7009 7118 -1,5% dont RFID/Auto ID/Mobility 2589 3322 -22,1% dont Software 4420 3796 +16,4%

Les chiffres du 1er semestre 2021 seront audités à la fin du mois d’Aout 2021 par les commissaires aux comptes.

Avec un impact toujours fort lié à la crise du Covid-19, le Groupe enregistre un léger recul de son chiffre d’affaires à -1,5% sur l’ensemble du premier semestre. Les prises de commandes restent ainsi fragilisées par la prudence des donneurs d’ordre en matière d’investissement et le rallongement des cycles de décision.

Cette situation persistante depuis plusieurs mois, pèse particulièrement sur l’activité Mobilité, pénalisée par ailleurs par un cadencement défavorable des exécutions de commandes sur la période. Dans ce contexte, l’activité affiche un repli de 22,1% à 2,6 M€.

Malgré ces conditions d’activité toujours dégradées, l’activité Software (63% du chiffre d’affaires du semestre) affiche quant à elle une croissance soutenue avec un chiffre d’affaires de plus de 4,4 M€, en hausse de 16,4%.





France : stabilité du chiffre d’affaires grâce à la contribution des activités Software

Après le coup d’arrêt enregistré au premier semestre 2020 avec le démarrage de la pandémie, le premier semestre 2021 ressort en nette amélioration sur l’activité Software, en croissance de 8,8% sur le semestre (à 2,9 M€).

L’activité Mobilité affiche quant à elle un retrait de 9,2%, directement lié à la faiblesse des prises de commandes chez la clientèle grands comptes.

Au total, le chiffre d’affaires réalisé en France sur le premier semestre est stable à près de 5,1 M€.

Allemagne : un recul de l’activité Mobilité pondéré par la croissance du chiffre d’affaires licences

En Allemagne, l’activité est en recul par rapport au premier semestre 2020, en raison comme en France du repli de l’activité Mobilité (-55,1% à 0,4 M€). Ce repli est pondéré par la bonne performance enregistrée sur les activités Software qui totalisent sur le semestre un chiffre d’affaires de 1,5 M€, en hausse de 34,2% grâce à la croissance des licences Soti (gestion de la mobilité d’entreprise). Cette évolution favorable du mix produits aura un impact positif sur l’appréciation de la marge brute.

Perspectives

Les conséquences de la crise sanitaire ne devraient pas permettre au Groupe d’afficher un exercice de croissance en 2021. Si le chiffre d’affaires Software devrait continuer à résister, l’activité Mobilité devrait rester pénalisée par la faiblesse des prises de commandes.

Dans l’attente d’une reprise économique nette permettant de renouer avec la signature de nouveaux contrats significatifs, ACTEOS entend maintenir une rigueur de gestion et un encadrement étroit de ses charges opérationnelles permettant de limiter l’impact de la crise sur ses résultats.

Cette démarche volontaire associée aux prêts garantis par l’état obtenus sur le second trimestre 2020 doivent permettre au Groupe de passer cette période d’incertitudes et d’être en ordre de marche pour profiter pleinement de la reprise attendue dès 2022.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 16 Septembre 2021 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2021 le 31 Janvier 2022 (après bourse).





A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com





Contacts :

ACTEOS ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr





