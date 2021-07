English French

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2021

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

au 30 juin 2021

Le groupe Michelin annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2021.

Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2021 peuvent être consultés sur le site internet de la Société (https://www.michelin.com), rubrique Finance / Informations réglementées / CGEM-AMF.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 6 89 71 93 73

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com







Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81

pierre.hassairi@michelin.com







Flavien Huet

+33 (0) 7 77 85 04 82

flavien.huet@michelin.com



Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 32 23 05

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 32 15 11

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

