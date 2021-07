5G: Nokia et EDC joignent leur force pour augmenter la contribution du Canada

English French

Exportation et développement Canada (EDC) fournira des solutions de financement et d’assurance aux clients étrangers de Nokia pour stimuler l’exportation de produits et de technologies.

Ce partenariat de trois ans est le corollaire d’un engagement commun à favoriser l’innovation – au bénéfice de l’économie nationale et internationale du Canada – et d’une vision partagée en matière d’inclusion, de diversité et d’équité.

OTTAWA, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokia et Exportation et développement Canada (EDC) annoncent un partenariat international qui investira dans la 5G et le déploiement des infrastructures réseau de prochaine génération à l’échelle mondiale.

EDC, société d’État dont le mandat est d’aider les entreprises canadiennes de toutes tailles à prospérer sur la scène mondiale, déploiera une gamme complète de solutions de financement et d’assurance grâce auxquelles Nokia et Nokia Canada pourront renforcer leur compétitivité et remporter des contrats, tout en donnant à des entreprises du monde entier les moyens de construire des infrastructures réseau et de démocratiser l’accès aux services à large bande. L’accord prévoit en outre la mise en relation d’entreprises canadiennes novatrices avec Nokia en vue de consolider son réseau d’approvisionnement canadien.

Le nouveau Programme de partenariats d’affaires mondiaux d’EDC, qui sous-tend ce partenariat élargi, appuiera Nokia dans le maintien et l’agrandissement de ses installations de R-D de pointe au Canada pour élargir l’écosystème de fournisseurs et de partenaires. EDC contribuera aussi aux projets communautaires et sociaux de Nokia au pays. Entre autres, les deux organisations concourront à combler l’écart entre les sexes dans le milieu des technologies et, en collaboration avec le groupe de commerce inclusif d’EDC, soutiendront les entreprises autochtones.

La présence active de Nokia au Canada est manifeste par sa contribution positive à l’emploi, au financement et à la création de valeur en général. L’une de ses plus grandes installations de R-D au monde, située à Ottawa, emploie plus de 2 300 personnes dans le domaine de la haute technologie, et son programme coopératif universitaire offre 400 stages à des étudiants d’un océan à l’autre.

Sven List, premier vice-président des Relations commerciales à EDC : « EDC s’est engagée à augmenter les exportations nationales en présentant des entreprises canadiennes à Nokia pour aider celle-ci à développer sa chaîne d’approvisionnement au pays tout en saisissant des occasions à l’étranger. Nous sommes ravis de faire équipe avec Nokia au moment où elle investit dans la 5G et la prochaine génération d’infrastructures réseau et, ainsi d’asseoir la position du Canada comme leader en haute technologie pour créer des emplois de haut calibre et réaliser le potentiel bénéfique de ce secteur important. Nous sommes impatients de travailler de près avec Nokia, une société qui incarne les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance mis en œuvre au Canada et ailleurs. »

Le Canada est un marché important pour Nokia. Comme l’ont indiqué les instances canadiennes en juin 2021 dans le rapport Le point sur le commerce 2021 – Les investissements directs étrangers sous la loupe (IDE), les multinationales étrangères telles que Nokia représentent une importante occasion de relance pour le Canada après la pandémie en ce qu’elles contribuent à hauteur de 12 % des emplois, 15 % du produit intérieur brut et plus de 60 % du commerce de biens et services.

Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada : « Nokia et EDC partagent la volonté de créer de l’emploi, de stimuler l’économie et d’assurer la durabilité écologique du Canada. À Ottawa, l’installation de R-D de Nokia a mis au point des technologies maintenant intégrées aux solutions entourant la 5G, la sécurité du réseau, les systèmes de fibre optique et l’accès aux services à large bande. Ces technologies conçues au Canada sont utilisées par des opérateurs majeurs, des gouvernements et des entreprises ici comme ailleurs dans le monde. Avec l’aide d’EDC, Nokia éperonnera l’exportation de produits et de technologies d’origine et de facture canadiennes. »

À propos de Nokia

Nokia crée des technologies pour connecter le monde.

Partenaire de confiance pour des réseaux prééminents, Nokia est à l’avant-garde de l’innovation technologique pour les réseaux mobiles, fixes et infonuagiques. Sous la direction de Nokia Bell Labs, division maintes fois primée, elle crée de la valeur par ses propriétés intellectuelles et ses recherches.



Tout en adhérant aux normes d’intégrité et de sécurité les plus élevées, Nokia contribue à la création des technologies qui façonneront un monde plus productif, plus durable et plus solidaire.

À propos d’EDC

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. En tant qu’experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin – savoir commercial, solutions de financement et d’assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations – pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d’EDC jusqu’au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d’étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

Pour en savoir plus ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

