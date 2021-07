Une campagne de 2,1 millions de dollars permet de dépasser les 47,2 millions de dollars collectés par les TUAC Canada pour la Société de leucémie et lymphome du Canada

TORONTO, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que, cette année, les circonstances aient été très difficiles, les membres et les sections locales des TUAC Canada n’ont pas été découragés dans leurs extraordinaires efforts de collecte de fonds et ils ont recueilli plus de 2,1 millions de dollars lors de leur dernière campagne annuelle visant à soutenir l’œuvre de la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC), qui sauve et change des vies.



Depuis qu’ils ont fait de la SLLC leur organisme de bienfaisance privilégié, en 1985, les membres, les sections locales et la base militante des TUAC ont recueilli plus de 47,2 millions de dollars en faveur de celle-ci. Les membres des TUAC Canada sont les gens du voisinage qui travaillent dans les épiceries, les usines de transformation alimentaire, les établissements de soins de santé, ceux de la chaîne The Beer Store, la sécurité, l’hôtellerie, la logistique et d’autres secteurs de l’économie, dont plusieurs, à l’heure de la pandémie de COVID-19, sont en première ligne.

« Grâce à leur volonté sincère et à leur générosité, les membres, la base militante et les sections locales des TUAC Canada ont été un pilier de soutien pour la SLLC au cours des trois dernières décennies », a déclaré Paul Meinema, président national des TUAC Canada. « Comme ils le font depuis le début de la pandémie, jour après jour, les membres et les sections locales des TUAC Canada continuent de montrer la voie en aidant les gens du voisinage et les collectivités de partout au Canada ainsi que les milliers de familles de ce pays dont la vie a été touchée par les cancers du sang. »

En général, avant d’y participer également, les membres des TUAC Canada, les sections locales et les allié(e)s du syndicat organisent de nombreuses activités de collecte de fonds au cours de l’année, dont les marches Illumine la nuit, afin de recueillir de l’argent pour la lutte contre les cancers du sang. Or, la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de plusieurs de ces activités, y compris la campagne Retour des bouteilles consignées pour la leucémie, collecte de fonds coopérative annuelle menée à l’échelle de l’Ontario, pendant une fin de semaine de mai, entre les membres des TUAC et The Beer Store, qui change les dépôts sur les bouteilles en dons à la SLLC. Cependant, même si la collecte de bouteilles a été annulée, les dons de bouteilles faits tout au long de l’année ont permis de récolter une somme dépassant 1,4 million de dollars.

L’argent recueilli chaque année par les militants et les militantes ainsi que les sections locales des TUAC Canada aux quatre coins du pays sert à soutenir les recherches et les programmes visant à trouver un traitement curatif, à assurer des thérapies et un soutien améliorés aux patients et patientes et à sensibiliser le public à la leucémie et au lymphome tout comme aux autres cancers du sang.

« Nous voulons remercier les membres, les sections locales et les allié(e)s des TUAC Canada pour la volonté dont ils font preuve depuis longtemps à l’égard des gens du milieu de la lutte contre les cancers du sang », déclare la présidente de la SLLC, Alicia Talarico. « Leur généreux soutien a permis de réaliser ce qui semblait autrefois impossible, à savoir des recherches qui sauvent davantage de vies et des programmes essentiels qui aident les personnes à chaque étape de leur expérience d’un cancer du sang. Sans les membres, les sections locales et les allié(e)s des TUAC Canada, il y aurait moins de percées scientifiques et moins de services de soutien disponibles pour les personnes nouvellement diagnostiquées, les personnes en traitement et celles qui naviguent dans la vie après avoir eu un cancer du sang. »

On pourra en apprendre davantage sur ce que la famille des TUAC Canada a déjà fait en matière de collecte de fonds pour la SLLC en se rendant à l’adresse www.tuac.ca/leucemie. Pour en savoir plus long sur la Société de leucémie et de lymphome du Canada (SLLC), il suffit d’aller voir à www.sllcanada.org.

