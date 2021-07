ISW Holdings, 조지아주의 새로운 암호화폐 채굴 운영 1단계 론칭을 위해 글로벌 리더 Bitmain과 호스팅 및 채굴 합의

July 26, 2021 19:30 ET | Source: ISW Holdings, Inc. ISW Holdings, Inc.

Reno, Nevada, UNITED STATES