ISW Holdings获得与全球领先企业比特大陆的重要托管/采矿协议，将在格鲁吉亚启动其新开发的加密货币挖矿业务第一阶段

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拉斯维加斯, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过InvestorWire -- 全球品牌管理控股公司ISW Holdings, Inc.（OTC: ISWH）（以下简称“ISW Holdings”或“公司”）非常高兴地宣布与比特大陆科技有限公司（Bitmain Technologies，以下简称“比特大陆”）签署一项加密货币挖矿托管协议（以下称“协议”），后者是全球领先的加密货币挖矿硬件生产商和全球领先的加密货币挖矿公司。



该协议将成为公司在格鲁吉亚推出加密货币托管和挖矿业务的第一阶段的支柱。与本协议相关的更多细节将在稍后进行讨论。

比特大陆蚂蚁矿机北美和中南美洲区域业务拓展总监Irene Gao表示：“我们很高兴能签署这一新的开创性项目，与ISW Holdings开始合作，这是业内在海外创建托管设施方面的一个新里程碑。这个200兆瓦的设施是我们长期合作伙伴关系的第一阶段，使用的是可再生能源。我们预计这一项目将会进一步扩展，以支持行业的发展。”

ISW Holdings总裁兼董事长Alonzo Pierce表示：“Bitmain可以说是挖矿领域最知名的品牌，我们很高兴他们将作为重要的参与方，助力我们在格鲁吉亚取得成功。“一旦我们的200兆瓦电能额度得到充分利用，我们预计年收入将超过2亿美元，但这只是完成了我们愿景的第一阶段。我们期待在适当的时候对下一阶段展开讨论。如果我们的全部愿景能够得到完全实施，就有可能推动未来的收入指数式增长。”

了解更多详情和前瞻性声明，请查看通告全文： https://ibn.fm/ISWBitmainAnnouncement

关于比特大陆（Bitmain）

比特大陆科技有限公司（Bitmain Technologies）是一家跨国半导体公司，拥有最先进的IC设计能力。比特大陆提供用于区块链和人工智能（AI）应用的芯片、服务器和云解决方案等产品。比特大陆成立于2013年，总部设在北京市海淀区，在香港、新加坡和美国设有研发中心。根据Frost & Sullivan数据，比特大陆是世界排名前十、中国第二大的无晶圆生产线的IC设计商。在区块链挖矿领域，比特大陆出售了数十亿的ASIC矿机，占全球市场的75%。

关于ISW Holdings

ISW Holdings, Inc.（ISWH）总部位于内华达，是一家多元化的投资组合公司，业务范围覆盖满足消费产品需求的众多基本行业部门。我们的行业专长在于通过我们的专有采购流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。我们和合作伙伴一道，寻求提供一个满足大量可扩展性需求以及预期市场需求的架构。我们能够通过多种战略创新流程来满足上述需求。ISWH正在为范围广泛的众多颠覆性行业提供品牌创建和管理。公司推进其旗下企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、进入市场策略、策划、产品整合和提高分销效率。公司还与知名的软件开发和咨询公司Bengala Technologies LLC合作。这家企业正在为供应链管理领域开发重要的提升措施；此外，这一合作伙伴关系还有一项迫切需要的专利正在等待审批。

该公司的加密货币挖矿业务是与行业领先企业Bit5ive LLC合作建立的，由零碳足迹加密货币挖矿的使命驱动。

如需获取更多信息，请访问 www.iswholdings.com 。

公司联系人：

info@ISWHoldings.com

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