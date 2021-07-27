ISW Holdings 與全球領先公司 比特大陸 (Bitmain) 達成重要的託管/挖礦協議，將啟動第一階段的新喬治亞州加密貨幣挖礦業務

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拉斯維加斯, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經由 InvestorWire -- 全球品牌管理控股公司 ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH)（「ISW Holdings」或「公司」）欣然宣佈與世界領先加密貨幣挖礦硬件生產商和全球領先的加密貨幣挖礦公司 Bitmain Technologies（「比特大陸 (Bitmain)」）簽署加密貨幣挖礦託管協議（「協議」）。



協議將成為公司在喬治亞州啟動其加密貨幣託管和挖礦業務第一階段的支柱。與協議相關的更多細節將在不久的將來討論。

比特大陸北美、中美及南美洲 Antminer 業務發展總監 Irene Gao 表示：「我們很高興與 ISW Holdings 簽署這個新的開創性項目，開始與 ISW Holdings 合作，這是該行業在海外建立託管設施的新里程碑。200 兆瓦的設施是我們長期合作夥伴關係的第一階段，那就是利用可再生能源作為運作來源。我們希望在未來進一步擴展這個項目，以支援行業的發展。」

ISW Holdings 總裁兼主席 Alonzo Pierce 表示：「比特大陸 (Bitmain) 可能是挖礦領域最知名的名字，我們很高興他們將成為我們在喬治亞州取得成功的重要組成部分。一旦我們的 200 兆瓦電力得到充分利用，我們預計年收入將超過 2 億美元，但這只是我們的第一階段願景。我們期待在適當的時候討論下一階段。如果我們能夠執行全部願景，我們就有可能令未來的收入呈指數級增長。」

有關更詳細資訊及前瞻性聲明，請查看整個公告： https://ibn.fm/ISWBitmainAnnouncement

關於比特大陸 (Bitmain)

比特大陸 (Bitmain Technologies) 是一家跨國半導體公司，擁有最先進的集成電路設計能力。比特大陸 (Bitmain) 為區塊鏈和人工智能應用提供產品，包括芯片、伺務器和雲端解決方案。比特大陸 (Bitmain) 成立於 2013 年，總部位於北京市海淀區，在香港、新加坡和美國設有研發中心。根據 Frost & Sullivan 的數據，比特大陸 (Bitmain) 是全球 10 大無晶圓廠集成電路設計師之一，也是中國的第二大。在區塊鏈礦區，比特大陸 (Bitmain) 已出貨數十億顆特定應用積體電路，佔全球市場的75%。

關於 ISW Holdings

位於內華達州的 ISW Holdings，Inc. (ISWH) 是一家多元化的投資組合公司，是由滿足消費者產品需求的基本業務部門所組成。我們的專長是策略性品牌開發、促進早期成長，以及通過我們專有的採購流程之品牌形象。我們與合作夥伴一起，尋求提供一種滿足大型可擴展性需求的結構，以及預期的市場需求。我們能夠通過各種策略創新流程以滿足這些需求。ISWH 正在創造及管理一系列顛覆性行業的品牌。它透過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。該公司還與一家知名軟件開發和顧問公司 Bengala Technologies LLC 進行了合作，該公司正在開發在供應鏈管理領域進行重大改進；並且，該合作夥伴關係中有一項迫切需要的專利正在申請中。

公司的加密貨幣挖礦部門與行業領導者 Bit5ive LLC 合作成立，其使命是開採具有零碳足跡的加密貨幣。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.iswholdings.com 。

公司聯絡：

info@ISWHoldings.com

公共關係

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