Lassila & Tikanoja Oyj

Sisäpiiritieto

27.7.2021 klo 7.55

Positiivinen tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja päivittää liikevaihtonäkymiään vuodelle 2021

Lassila & Tikanoja parantaa näkymiään liikevaihdon osalta vuodelle 2021.

Uusi näkymä on:

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Aiemmin, 28.1.2021 tilinpäätöstiedotteessa julkaistu näkymä oli:

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Koronaviruspandemia vaikutti alkuvuonna kaikkiin Lassila & Tikanojan liiketoimintoihin ja palveluiden kysyntä oli osin vaikeasti ennustettavaa. Toisella vuosineljänneksellä materiaalivolyymit alkoivat toipua ja uusioraaka-aineiden hinnat jatkoivat elpymistä. Teollisuuden kysyntä oli vahvaa. Yhtiö toteutti toisella vuosineljänneksellä kolme yrityskauppaa, joilla Lassila & Tikanoja vahvisti asemaansa strategiansa mukaisesti Ympäristöpalveluissa sekä Kiinteistöpalvelut Suomen elintarvikehygieniassa ja kaupan palveluissa. Ostettujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 25 miljoonaa euroa. Yrityskaupat tukevat yhtiön tavoitetta kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti ja yrityskaupoilla yli 5 prosenttia vuosittain.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 774





Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

