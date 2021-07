Résultats du premier semestre 2021 d'Edenred : Avec une forte progression de son activité au 1er semestre, Edenred retrouve sa trajectoire de croissance d’avant-crise

English French

Résultats du premier semestre 2021

Avec une forte progression de son activité au 1er semestre, Edenred retrouve sa trajectoire de croissance d’avant-crise







Edenred fait bien plus qu’effacer la baisse d’activité enregistrée au 1er semestre 2020, affichant une croissance organique de près de 10% par rapport à 2019



+3 1 % : croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel du 2 ème trimestre 2021 par rapport au 2 ème trimestre 2020

croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel du 2 trimestre 2021 par rapport au 2 trimestre 2020 +15% : croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel du 1 er semestre 2021 par rapport au 1 er semestre 2020, avec une progression supérieure à 10% dans toutes les lignes de métiers et toutes les géographies +10 % : croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel du 1 er semestre 2021 par rapport au 1 er semestre 2019

croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel du 1 semestre 2021 par rapport au 1 semestre 2020, avec une progression supérieure à 10% dans toutes les lignes de métiers et toutes les géographies



Amélioration de la marge et forte génération de trésorerie



Revenu total : 757 millions d’euros , en hausse de 15% en données comparables par rapport au 1 er semestre 2020 (+9% en données publiées)

: , en hausse de 15% en données comparables par rapport au 1 semestre 2020 (+9% en données publiées) EBITDA : 295 millions d’euros , en hausse de 21% en données comparables (+16% en données publiées) traduisant une progression de 2 points de la marge d’EBITDA, à 39%

: , en hausse de 21% en données comparables (+16% en données publiées) traduisant une progression de 2 points de la marge d’EBITDA, à 39% Resultat net, part du Groupe à 133 millions d’euros , en progression de 33%

à , en progression de 33% Forte génération de trésorerie, avec une Marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 254 millions d’euros , en hausse de 23%

en hausse de 23% Dette nette : 1,45 milliard d’euros, en légère baisse par rapport à fin juin 2020



Edenred réhausse de 3 points son objectif minimum de croissance organique d’EBITDA pour 2021



Grâce à la pertinence de ses solutions et à sa forte dynamique commerciale, Edenred continuera de profiter des opportunités liées aux mutations du monde du travail et mieux pénétrer ses marchés

Dans certaines zones géographiques encore impactées par les restrictions sanitaires au deuxième trimestre (France et Amérique latine), l’activité Avantages aux salariés retrouvera progressivement son niveau d’avant-crise

Ainsi, Edenred réhausse son objectif de croissance organique d’EBITDA à minimum + 9 % contre +6% précédemment, malgré les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie et au timing de sortie de la crise sanitaire,

contre +6% précédemment, malgré les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie et au timing de sortie de la crise sanitaire, Edenred entend ainsi générer un EBITDA 2021 compris entre 620 millions d’euros et 670 millions d’euros1 ***



Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Après avoir renoué avec la croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies au premier trimestre 2021, Edenred a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre. Nous avons ainsi bien plus que rattrapé la baisse d’activité que le Groupe a connue en 2020, puisque nous avons généré une croissance de près de 10% par rapport au premier semestre 2019. Edenred retrouve donc sa trajectoire de croissance profitable et durable d’avant-crise, ce qui nous amène à revoir à la hausse notre objectif minimum de croissance d’Ebitda pour cette année. Pour cela, nos équipes s’appuient sur une offre complète et innovante dans nos trois lignes de métiers pour conquérir de nouveaux clients de toutes tailles. En adressant des marchés sous-pénétrés et en développant des solutions particulièrement pertinentes pour le monde du travail que l’on voit se redéfinir autour de plus de digitalisation, d’automatisation et de flexibilité, Edenred dispose d’un formidable potentiel de croissance pour les années à venir »







RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Lors de sa séance du 26 juillet 2021, le Conseil d’administration a examiné les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2021.

Principaux agrégats financiers du premier semestre 2021 :

(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Chiffre d’affaires opérationnel 736 675 +15,3% +9,2% Autres revenus (A) 21 21 +10,4% -3,5% Revenu total 757 696 +15,2% +8,8% EBITDA 295 255 +20,9% +15,6% EBIT opérationnel (B) 211 171 +27,8% +23,5% EBIT (A + B) 232 192 +25,8% +20,5% Résultat net, part du Groupe 133 100 +32,9%

Revenu total : 757 millions d’euros





Au premier semestre 2021, le revenu total s’élève à 757 millions d’euros, en hausse de 15,2% en données comparables par rapport à l’année 2020. La performance en données publiées atteint +8,8%, prenant en compte sur la période des effets de change défavorables (-6,1%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,2%).

Au deuxième trimestre, le revenu total est en progression de 30,2% en données comparables et de 27,3% en données publiées, intégrant des effets de change négatifs (-2,6%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,3%).

Chiffre d’affaires opérationnel : 736 millions d’euros

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 736 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année 2021, en hausse de 15,3% en données comparables par rapport à 2020, enregistrant une croissance à deux chiffres dans chacune de ses activités et chacune de ses grandes zones géographiques. En données publiées, la croissance ressort à +9,2%, intégrant des effets de change défavorables (-5,9%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,2%).

Après un début d’année encourageant mais toujours impacté par les restrictions sanitaires, cette bonne performance a été obtenue grâce à la poursuite du rebond de l’activité au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires opérationnel du deuxième trimestre a en effet augmenté de 30,6% en données comparables et de 27,9% en données publiées.

Par rapport au premier semestre 20192, Edenred génère une croissance de +9,6% en données comparables. Le Groupe fait ainsi bien mieux que rattraper le terrain perdu au premier semestre 2020, dans un contexte où certaines de ses activités sont encore impactées par la crise sanitaire, notamment les Avantages aux salariés en Amérique latine.

Ce faisant, Edenred démontre sa capacité à retrouver un niveau de croissance soutenue grâce à la pertinence de son offre, y compris le lancement de nouvelles solutions innovantes telle que la plateforme Télétravail en France, ainsi qu’à son dynamisme commercial qui lui permet de continuer à pénétrer ses marchés. Le Groupe a par exemple signé au cours du semestre un nombre de nouveaux contrats avec des PME équivalent à celui de la même période en 2019.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 448 412 +13,4% +8,8% Solutions de mobilité professionnelle 190 173 +20,1% +10,1% Solutions complémentaires 98 90 +14,8% +9,4% Total 736 675 +15,3% +9,2%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, atteint 448 millions d’euros sur le premier semestre 2021, en progression de 13,4% en données comparables (+8,8% en données publiées), dont une forte croissance de 31,5% au deuxième trimestre en données comparables (+29,5% en données publiées).

Avec une hausse de son chiffre d’affaires opérationnel de 3,3% en données comparables par rapport au premier semestre 2019, Edenred efface ainsi le recul de l’année dernière, grâce notamment à une bonne performance en Europe, alors que l’activité reste impactée par une situation sanitaire encore difficile en Amérique latine et que la majorité des fonds accumulés sur les solutions prépayées n’a pas encore été dépensée chez les commerçants partenaires, notamment en France.

Au cours du semestre, Edenred a poursuivi ses initiatives afin d’offrir l’expérience la plus fluide possible, que ce soit à destination de ses clients, des utilisateurs de ses produits ou de ses partenaires marchands. Edenred a ainsi déployé son offre Ticket Restaurant sans carte en France, Espagne, Finlande, Italie et Pologne, permettant aux employeurs d’équiper leurs salariés de façon simple, rapide et sécurisée, en particulier dans un contexte de généralisation du télétravail. Cette mutation profonde du monde du travail, accélérée avec la crise sanitaire, a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour le Groupe afin de continuer à pénétrer ses marchés. Grâce aux partenariats que le Groupe a commencé à nouer dès 2018, Ticket Restaurant intègre aujourd’hui plus de 100 partenaires digitaux dans 16 pays, acteurs internationaux et locaux de livraison de repas. Cette expérience flexible et innovante conduit notamment Gecina, premier propriétaire de bureaux en Europe, à collaborer avec Edenred pour intégrer les solutions du Groupe dans son offre à destination de ses 100 000 clients et utilisateurs en France.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 26% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre atteint 190 millions d’euros, en progression de 20,1% en données comparables sur la période (+10,1% en données publiées), et de 40,0% au deuxième trimestre (+35,6% en données publiées).

Au premier semestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de 17,3% par rapport à la même période de 2019, traduisant notamment le succès commercial de son offre à destination des gestionnaires de flottes et de sa stratégie Beyond Fuel. Cette dernière a été renforcée par des innovations telles que la plateforme cloud brésilienne permettant aux gestionnaires de flottes d’accéder à l’intégralité de leurs services, ou l’intégration de 5 nouveaux pays à l’offre de péage UTA One au premier semestre 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 98 millions d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 14,8% en données comparables (+9,4% en données publiées). Au deuxième trimestre, la hausse s’élève à 11,7% en données comparables (+8,5% en données publiées).

Par rapport au premier semestre 2019, la hausse du chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 26,7%.

La progression de cette ligne de métier traduit notamment la capacité du Groupe à mettre en place de nouveaux programmes spécifiques d’argent fléché permettant par exemple aux pouvoirs publics de lutter efficacement contre les impacts du Covid-19, comme en Roumanie avec un programme d’aide alimentaire 100% digital dédié aux personnes âgées avec un revenu modeste, destiné à leur apporter un complément de pouvoir d’achat pour de la nourriture.

Dans les Services de paiement aux entreprises, Edenred enregistre une amélioration de son activité avec un chiffre d’affaires de retour aux niveaux du premier semestre 2019, malgré un nombre de transactions toujours inférieur dans certains secteurs tels que l’hôtellerie et les médias. Cette progression est le fruit du gain de nouveaux clients, grâce en partie aux récents partenariats signés par CSI avec Citi et Sage. Ces gains confirment l’intérêt croissant des entreprises américaines pour les services dématérialisés d’automatisation du paiement des fournisseurs, offre particulièrement adaptée aux nouveaux modes de travail et disponible 24h sur 24 grâce à son intégration dans le Cloud.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Europe 475 411 +15,1% +15,4% Amérique latine 204 203 +17,2% +0,8% Reste du monde 58 61 +10,3% -4,6% Total 736 675 +15,3% +9,2%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre s’établit à 475 millions d’euros, en hausse de 15,1% en données comparables et de 15,4% en données publiées. Il est en progression de 28,7% en données comparables et de 29,3% en données publiées au deuxième trimestre. Cette zone représente 64% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe.

Par rapport au premier semestre 2019, la zone affiche un chiffre d’affaires opérationnel en progression de 11,2% en données comparables, traduisant un retour à des niveaux supérieurs à ceux de 2019 à la fois en France et en Europe (hors France).

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 135 millions d’euros, en progression de 21,1% en données comparables comme en données publiées. Au deuxième trimestre, il enregistre une forte hausse de 59,6% en données comparables et publiées. Après un premier trimestre marqué par la mise en place de confinements locaux, le début de deuxième trimestre a vu l’extension du confinement au niveau national. Dans ce contexte, la France a enregistré une très bonne performance commerciale, notamment de l’offre Ticket Restaurant, leader digital du marché. De plus, la réouverture progressive des restaurants à partir du 19 mai a contribué à l’accélération de l’utilisation des fonds alloués aux employés et accumulés jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) atteint 340 millions d’euros au premier semestre 2021, en croissance de 12,9% en données comparables (+13,3% en données publiées), porté par la performance commerciale. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de 19,9% en données comparables (+20,6% en données publiées). Dans les Avantages aux salariés, la levée progressive des restrictions sanitaires et la réouverture des restaurants a favorisé l’usage des solutions. Concernant les Solutions de mobilité professionnelle, la croissance du chiffre d’affaires a été portée par le gain de nouveaux clients, la poursuite de la stratégie Beyond Fuel avec le succès notamment de l’activité de péages et la reprise de l’activité économique dans les pays de la zone.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 204 millions d’euros, en croissance de 17,2% en données comparables (+0,8% en données publiées), dont une progression de 37,8% au deuxième trimestre en données comparables (+31,9% en données publiées). La région représente 28% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au premier semestre 2021.

La zone affiche un chiffre d’affaires opérationnel en hausse de 6,0% en données comparables par rapport au premier semestre 2019, avec un niveau d’activité supérieur à celui de 2019 à la fois au Brésil et en Amérique latine hispanique.

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de 19,4% en données comparables (-0,9% en données publiées) au cours des six premiers mois de l’année, dont +40,9% au deuxième trimestre en données comparables. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, le succès de l’offre Beyond Fuel dans la gestion de la maintenance et les péages continue de contribuer à la croissance de l’activité. Dans les Avantages aux salariés, l’activité a connu un fort développement commercial notamment grâce à la montée en puissance du partenariat avec Itaú Unibanco. Le Groupe reste néanmoins impacté par la situation sanitaire toujours instable conduisant à des restrictions partielles.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires opérationnel de 12,1% en données comparables sur la période (+4,5% en données publiées), dont une progression de 31,3% au deuxième trimestre en données comparables. Cette zone affiche une reprise solide malgré une situation sanitaire qui reste difficile et fluctuante. Les Solutions de mobilité professionnelle ont continué de croître fortement au deuxième trimestre.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel atteint 58 millions d’euros, en croissance de 10,3% en données comparables, et en baisse de 4,6% en données publiées. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de 22,1% en données comparables (+6,3% en données publiées).

Par rapport au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de 13,9% en données comparables.

Cette performance reflète le succès des offres innovantes du Groupe dans les pays de la zone, telles que la solution 100% digitale Benefit Xpress à Taiwan, déclinée en une version « Kit de survie Covid-19 » pour financer l’achat en ligne de biens de première nécessité pendant le confinement.

Autres revenus : 21 millions d’euros

Sur les 6 premiers mois de l’année, les autres revenus atteignent 21 millions d’euros, en hausse de 10,4% en données comparables, malgré la baisse des taux d’intérêt dans les pays européens hors zone Euro. En données publiées, les autres revenus sont en baisse de 3,5%, impactés par les effets de change négatifs, essentiellement en Amérique latine.

EBITDA : 295 millions d’euros

Au premier semestre 2021, l’EBITDA atteint 295 millions d’euros, en croissance de 20,9% en données comparables et de 15,6% en données publiées.

L’EBITDA affiche une progression de 23,4% en données comparables en Europe et de 20,6% en Amérique latine, portée par la forte croissance de l’activité dans les deux zones géographiques.

Le taux de marge d’EBITDA atteint 39,0%, en hausse de 2,3 points, dont +1,8 point en données comparables, démontrant la capacité d’Edenred à investir et à développer son activité tout en améliorant sa marge, pour revenir progressivement à son niveau de 2019.

Résultat net : 133 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’établit à 133 millions d’euros contre 100 millions d’euros au premier semestre 2020, une hausse portée principalement par la croissance de l’EBITDA. Le résultat net prend en compte les autres charges et produits, à hauteur de -7 millions d’euros (contre -13 millions d’euros au premier semestre 2020), les charges et produits d’impôt pour -73 millions d’euros (contre -57 millions d’euros en 2020), le résultat financier à hauteur de -9 millions d’euros (contre -15 millions d’euros en 2020), ainsi que des intérêts minoritaires de -14 millions d’euros (contre -13 millions d’euros en 2020).

Une forte génération de trésorerie

Le modèle économique d’Edenred, fortement générateur de trésorerie, permet d’atteindre une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 254 millions d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 27,3% en données comparables et 22,7% en données publiées.

Au 30 juin 2021, la dette nette d’Edenred s’établit à 1,45 milliard d’euros contre 1,50 milliard d’euros à fin juin 2020. Cette amélioration intègre notamment la génération de 459 millions d’euros de free cash flow au cours des douze derniers mois et 93 millions d’euros de retour aux actionnaires. Cette position reflète également un impact négatif de 280 millions d’euros provenant d’effets de change et d’éléments non récurrents3.

Une situation financière robuste





Edenred bénéficie d’une situation financière robuste avec un niveau élevé de liquidités et un bilan solide. En mai 2021, Standard & Poor’s a confirmé la notation Strong Investment Grade BBB+, Perspective stable du Groupe.

PERSPECTIVES

Au premier semestre 2021, Edenred a démontré sa capacité à exploiter un potentiel de croissance resté intact pour fortement rebondir et générer une croissance à deux chiffres dans l’ensemble de ses lignes de métiers et dans toutes ses géographies. Le Groupe a ainsi bien plus que rattrapé la baisse d’activité du premier semestre 2020 en affichant un chiffre d’affaires opérationnel en croissance organique de près de 10% par rapport au premier semestre 2019. Cette dynamique devrait se poursuivre sur la deuxième partie de l’année 2021.

Cependant, l’évolution récente de la pandémie, avec la réinstauration de restrictions dans de nombreux pays à travers le monde, et les incertitudes quant au timing de sortie de la crise sanitaire, incitent le Groupe à la prudence. Edenred est néanmoins suffisamment confiant dans ses perspectives pour la deuxième partie de l’année pour réhausser son niveau de croissance organique d’EBITDA minimum pour 2021 de 3 points en le portant à +9% (contre +6% indiqué précédemment). Le Groupe entend générer un EBITDA compris entre 620 et 670 millions d’euros4, en comparaison d’un EBITDA de 580 millions d’euros en 2020.

Au-delà, Edenred va continuer à tirer le meilleur parti du potentiel de croissance intact que lui confère son positionnement unique de plateforme mondiale, digitale, flexible et connectée. Le Groupe pourra notamment s’appuyer sur des offres adaptées aux tendances du travail à domicile, des nouvelles mobilités, du développement durable ou de la digitalisation des paiements pour retrouver les niveaux de croissance profitable et durable qui étaient les siens avant le début de la crise sanitaire.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Corporate Spending Innovations (CSI), filiale du groupe Edenred, étend son partenariat avec Sage et collabore avec Citi

En mars 2021, Sage et Corporate Spending Innovations, filiale du groupe Edenred, et l’un des principaux fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises, annoncent avoir étendu leur partenariat. Les deux entreprises collaborent pour fournir une nouvelle solution complète de paiement fournisseurs totalement intégrée à l’offre cloud Sage Intacct, permettant ainsi une expérience unifiée, de la facturation à la réconciliation, pour leurs clients aux Etats-Unis5.

En avril 2021, CSI a annoncé la signature d’un accord avec la division Commercial Cards de la banque internationale Citi pour proposer aux entreprises américaines une solution conjointe associant l’expertise de CSI dans la digitalisation des paiements fournisseurs et les capacités financières de Citi. Cette collaboration renforce la proposition de valeur de CSI auprès des grands comptes, pour qui la relation bancaire est particulièrement valorisée.

Edenred dévoile sa raison d’être : « Enrich connections. For Good. »

Lors de son Assemblée générale du 11 mai 2021, Edenred a présenté sa raison d’être, définie par ses collaborateurs et approuvée par le Conseil d’administration : « Enrich connections. For good. »

Cette raison d’être a pour vocation de guider les décisions stratégiques du Groupe et de fédérer ses équipes en donnant du sens à son organisation, en cohérence avec sa démarche de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, baptisée « Ideal », au travers de trois engagements forts :

Ideal People : 40% de femmes à des fonctions exécutives d’ici 2030 ;

Ideal Planet : -56% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 2013 ;

Ideal Progress : 85% des commerçants et utilisateurs sensibilisés à l’alimentation équilibrée et au gaspillage alimentaire d’ici 2030.

Dans le cadre de cette démarche, les plans d’attribution gratuite d’actions intègrent désormais la réalisation de ces critères à hauteur de 25 %, appréciés sur trois exercices consécutifs6.

Nomination au sein du Comité exécutif

En juin 2021, Jean-Urbain Hubau a été nommé Directeur général des solutions de mobilité professionnelle d’Edenred et a rejoint le Comité exécutif du Groupe. Il était directeur des solutions de mobilité professionnelle pour le Brésil depuis 2018 et pour l’ensemble de l’Amérique latine depuis janvier 20217.

Edenred place avec succès sa première obligation convertible liée au développement durable pour un montant d’environ 400 millions d’euros

Le 9 juin 2021, le Groupe a lancé et placé une émission inaugurale d’obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANEs ») à échéance 2028 pour un montant d’environ 400 millions d’euros, avec une prime de 37,5%, un rendement de -0,12% et ne portant pas intérêt.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux d’Edenred, notamment le financement d’éventuelles opérations de croissance externe.

A l’occasion de ce placement, Edenred a pour la première fois publié un cadre de financement obligataire durable (Sustainability-Linked Bond Framework), revu par un tiers externe et fondé sur l’atteinte de 3 objectifs de performance durable (People, Planet, Progress)8.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 : le 21 octobre 2021.

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

