English French Italian German Chinese (Simplified)

Le test MeMed COVID-19 Severity reçoit le marquage CE pour la prévision des complications sévères chez les patients atteints de COVID-19

MeMed COVID-19 Severity évalue le système immunitaire en temps réel pour déterminer avec précision si les patients atteints du SARS-CoV-2 sont susceptibles de développer des complications graves

HAIFA, Israël ; le 27 juillet 2021 – MeMed Diagnostics, société leader dans les solutions basées sur la réponse de l'hôte, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE en Europe pour sa nouvelle solution de prédiction des formes sévères lié au COVID-19 ; MeMed COVID-19 Severity™.

MeMed COVID-19 Severity™ est une technologie innovante de réponse de l'hôte qui mesure plusieurs biomarqueurs dans un échantillon de sérum avec un algorithme appliqué pour évaluer le risque qu'un patient atteint de la COVID-19 développe une forme sévère de la maladie.

Le test se déroule en 15 minutes sur la plateforme, MeMed Key®. Il aide les médecins à identifier les personnes qui peuvent bénéficier de soins intensifs et celles qui peuvent quitter l'hôpital en toute sécurité avec l'instruction de s'isoler chez elles.

Eran Eden, co-fondateur et PDG de MeMed, a déclaré : « Je suis ravi de commencer à déployer une solution innovante pour aider à identifier les patients atteints de la COVID-19 qui présentent des risques de complications graves. Cela permet aux médecins de gérer ce qui est de plus en plus susceptible de devenir une situation endémique. Le test MeMed COVID-19 Severity est également pertinent pour les autorités qui cherchent à se préparer à de futures pandémies. Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans la vision à long terme de la société consistant à exploiter la puissance de la réponse immunitaire de l'hôte afin de transformer la manière de détection et de gestion des infections».

MeMed a récemment publié les résultats d'une étude multinationale de dérivation1, démontrant la capacité de la signature à prédire avec précision une insuffisance respiratoire grave liée au COVID-19. La société a réalisé une étude de validation multinationale indépendante supplémentaire dont les résultats seront dévoilés dans les mois à venir.

Sergey Motov, MD, professeur de médecine d'urgence au Maimonides Medical Center, a déclaré : « Les tests de pronostic et diagnostic extrêmement sensibles et précis sont des outils clés pour les cliniciens. En tant que médecin urgentiste, je suis fasciné par le potentiel des technologies qui évaluent la réponse immunitaire de l'hôte et aident à prédire les résultats des patients. Des outils comme le test MeMed COVID-19 Severity sont une solution avantageuse pour tous : les médecins peuvent évaluer la probabilité que les patients souffrent de complications graves, ce qui permet des traitements personnalisés ou une sortie d'hôpital si le risque d'aggravation est faible. »

MeMed COVID-19 Severity sera disponible en Europe directement auprès de MeMed dans les pays prioritaires et par l'intermédiaire de nos canaux de distribution dans les autres.

À propos de MeMed

Notre mission consiste à traduire les signaux complexes du système immunitaire en informations simples qui transforment la façon dont les maladies sont diagnostiquées et traitées, au service des patients et de la société. Pour tout complément d'information sur MeMed, veuillez consulter le site http://www.me-med.com.

À propos de MeMed COVID-19 Severity

Le test de sévérité MeMed COVID-19 Severity est un outil de prédiction et de gestion des patients. Il permet aux médecins de détecter rapidement la probabilité de complications chez les patients positifs au COVID-19 et constitue une avancée majeure dans la prise en charge des patients atteints de la COVID-19.

Contacts chez MeMed :

Média : Adee Mor, VP marketing, MeMed

pr@me-med.com

Relations avec les investisseurs : Kfir Emmer, VP des finances, MeMed

kfir.emmer@me-med.com

Téléphone : +972-4-8500302



Contacts pour les médias :

Consilium Strategic Communications

MeMed@consilium-comms.com

1 Samuel Mastboim, Niv S., et al. « An immune-protein signature combining TRAIL, IP-10, and CRP for accurate prediction of severe COVID-19 outcome. » MedRxiv (2021).