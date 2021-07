English French Italian German Chinese (Simplified)

MeMed的COVID-19 Severity测试方法获得CE标志,用于预测新冠肺炎患者的严重预后

MeMed COVID-19 Severity可实时读取免疫系统信息以准确确定感染新冠病毒的患者是否可能出现严重结局

以色列海法,2021年7月27日–宿主响应技术领域领先企业MeMed今天宣布,其新推出的疾病管理解决方案MeMed COVID-19 Severity™在欧洲获得了CE标志。

MeMed COVID-19 Severity™是一项开创性的宿主反应技术,可测量血清样本中的多种蛋白质,并应用机器学习对新冠肺炎患者可能出现严重结局的风险进行分层。

该测试在公司的需求点平台MeMed Key®上运行,用时15分钟,目的是帮助医生确定哪些人应接受升级医治,哪些人可以安全出院并按指示在家进行自我隔离。

MeMed联合创始人兼首席执行官Eran Eden表示:“我很高兴地看到,我们现在能够对一种开创性的解决方案进行商业化,以帮助识别面临严重后果风险的新冠肺炎患者,让医生们能够应对当前日益趋向于地方性流行病的情况。MeMed COVID-19 Severity对于政府当局考虑针对未来疫情进行准备来说也具有意义。

公司的长期愿景是利用宿主免疫反应的力量来改变检测和管理感染的方式,而我们为此又迈出了令人振奋的一步。”

MeMed最近发表了一项跨国推导研究的结果1,展示了该识别特征准确预测重症新冠肺炎呼吸系统衰竭的能力。公司已完成另一项独立的跨国验证研究;研究结果将在未来几个月公布。

迈蒙尼德医疗中心(Maimonides Medical Center)急诊医学教授Sergey Motov医学博士表示:“具有高敏感度和高准确度的诊断和预后测试是临床医生的关键工具。作为一名急诊室医生,我对宿主免疫反应技术帮助预测患者结局的潜力非常感兴趣。像MeMed COVID-19 Severity这样的工具是双赢的解决方案:医生可以评估患者出现严重并发症的可能性,从而实施针对性治疗,或在恶化风险较低的情况下出院。”

MeMed COVID-19 Severity将在欧洲直接通过MeMed在我们的重点国家提供,并通过我们的商业合作伙伴渠道在其他国家提供。

MeMed非常感谢投资方维港创投(Horizons Ventures)和平安保险提供的支持。

关于MeMed

我们的使命是将免疫系统的复杂信号转化为简单的洞察,改变疾病诊断和治疗的方式,造福患者和社会。如需有关MeMed的更多信息,请访问http://www.me-med.com。

关于MeMed COVID-19 Severity

MeMed COVID-19 Severity是一种预测性、可操作的患者管理工具。这种测试方法使医生能够及早检测新冠肺炎患者病情恶化的可能性,给新冠肺炎患者护理带来了一次飞跃。

MeMed联系人:

媒体: Adee Mor,MeMed营销副总裁

pr@me-med.com

投资者关系:Kfir Emmer,MeMed财务副总裁

kfir.emmer@me-med.com

电话:+972-4-8500302



媒体联系人:

Consilium Strategic Communications

MeMed@consilium-comms.com

1 Samuel Mastboim, Niv S., et al. "An immune-protein signature combining TRAIL, IP-10, and CRP for accurate prediction of severe COVID-19 outcome."(一种结合TRAIL、IP-10和CRP的免疫蛋白签名,用于准确预测新冠肺炎严重结局) MedRxiv(2021)。