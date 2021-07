RCI Banque : RCI BANK AND SERVICES S’ENGAGE SUR LE MARCHE DE LA CAR SUBSCRIPTION AVEC L’ACQUISITION DE LA SOCIETE BIPI

English French









COMMUNIQUÉ

Le 27 juillet 2021

RCI BANK AND SERVICES S’ENGAGE SUR LE MARCHE DE LA CAR SUBSCRIPTION AVEC L’ACQUISITION DE LA SOCIETE BIPI





En juillet 2021, RCI Bank and Services, la captive automobile de Renault Group, a fait l’acquisition de la société Bipi, plateforme multimarque référente dans les offres de car subscription pour les véhicules d’occasion, un segment en croissance.

RCI Bank and Services accompagnera Bipi pour accélérer son développement et son arrivée sur de nouveaux marchés, en coopération avec les partenaires fournisseurs actuels de Bipi ainsi qu’avec les réseaux de concessionnaires partenaires de RCI Bank and Services.

Par cette acquisition, RCI Bank and Services va étendre sa gamme de produits flexibles tout inclus avec des offres de subscription multimarques dédiées aux véhicules d’occasion. Bipi permettra aussi de concevoir des formules d’abonnement au service des activités de Mobilize, afin de répondre aux nouvelles attentes des automobilistes.

La « car subscription » représente un marché d’avenir qui répond à de nouveaux usages des automobilistes et clients des marques constructeurs. Cet investissement et l’intégration de Bipi au sein de RCI Bank and Services contribueront à la stratégie de Renault Group et particulièrement de sa marque Mobilize, via le développement d’offres toujours plus flexibles et basées sur les nouveaux besoins de mobilité.

Créée en 2018 en Espagne, la société Bipi est aujourd’hui présente en Espagne, en France et en Italie. Avec 120 collaborateurs, elle a déjà répondu aux demandes de plus de 10 000 clients ces 3 dernières années. Son offre d’abonnement propose un parcours clés en main, de la souscription de l’abonnement à la restitution du véhicule. Tout est inclus dans une mensualité, évitant toute surprise ou dépense imprévue pour le client. Le client crée son abonnement sur mesure : il choisit la durée d’utilisation de la voiture (de 1 à 36 mois) et il peut changer le kilométrage, la catégorie ou le modèle de voiture en fonction de ses besoins. Il peut mettre fin à son abonnement dès qu’il le souhaite et en toute transparence.

Car subscription : un marché porteur face à une demande croissante de flexibilité

Les offres de car subscription, abonnements automobiles ultraflexibles, constituent une formule locative récente, en pleine croissance sur le marché des services automobiles. Elles se positionnent à mi-chemin entre les formules locatives de longue durée (LLD et LOA) et la location de courte durée, pour proposer une flexibilité et une liberté de choix maximales à l’utilisateur. La car subscription apporte ainsi les réponses à un besoin nouveau de la part des clients, en complément des offres déjà commercialisées dans les réseaux de distribution des marques de Renault Group. Les experts du marché considèrent que ce nouveau segment pourrait représenter une partie significative du marché des financements automobiles.

RCI Bank and Services a expérimenté et exploré les perspectives de ce marché en devenir, à travers des initiatives et des offres lancées dans plusieurs pays avec des partenaires au niveau local. Ces expérimentations ont permis de mesurer les perspectives de développement commercial que ce nouveau marché représente pour les marques de Renault Group et leurs réseaux de distribution – particulièrement pour les véhicules d’occasion.

Cette phase d’exploration a confirmé pour le groupe l’enjeu stratégique d’investir dans ce marché récent et dynamique, notamment au service de futures offres proposées par la marque Mobilize.

RCI Bank and Services s’appuiera sur les atouts de Bipi pour développer des parcours et des offres de car subscription en étroite collaboration avec Mobilize et les concessionnaires

RCI Bank and Services a donc fait le choix d’intégrer la société Bipi pour déployer des offres de car subscription clés en main. La société Bipi présente de nombreux atouts pour agir avec pertinence sur le marché de la car subscription : plateforme multimarques, dotée d’une offre clés en mains alliant une logistique complète dans un parcours 100% digital, elle permettra au groupe d’intervenir rapidement sur ce marché porteur.

La technologie de la plateforme Bipi va permettre à Mobilize de développer des services d’abonnements flexibles, de façon simple, accessible, et répondant aux attentes de ses clients, qui consomment différemment leur mobilité, dans leur sphère personnelle ou professionnelle. Avec Bipi, RCI Bank and Services pourra ainsi compléter l’éventail de ses offres avec des produits hyperflexibles, à côté des offres de leasing flexible et des produits fidélisants déjà proposés par le groupe.

