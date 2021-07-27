耀世星辉获东兴证券（香港）投研报告，目标价6.05美元

BEIJING, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 耀世星辉新文娱集团控股有限公司(NASDAQ: GSMG)(“耀世星辉”或“公司”),中国领先的数字媒体平台和内容驱动的电子商务公司今天宣布，东兴证券（香港）首次对耀世星辉进行投资研究覆盖，给予公司12个月2.21倍的目标市销率，对应每股目标价6.05美元，及合理预期估值约为4.09亿美元。



如需完整报告请与东兴证券（香港）投资策略部联系。电邮: is@dxzq.com.hk。

请注意，任何由东兴证券（香港）对耀世星辉及其管理层业绩作出的意见、估计或预测，均仅属于东兴证券（香港）分析师的个人意见，并不代表耀世星辉及其管理层的意见、估计或预测。本公告或其他方式不代表公司对该等信息、结论或建议的分析和批准。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业， 是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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Glory Star New Media Group Holdings Limited

Yida Ye

Email: yeyida@yaoshixinghui.com

ICR LLC.

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Tel: +1 (646) 308-0546

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