ISW Holdings Fecha Contrato Importante de Hospedagem/Mineração com o Líder Global Bitmain para o Lançamento da Fase Um da Nova Operação de Mineração de Criptomoedas na Geórgia

LAS VEGAS, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- A ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” ou a “Empresa”), uma empresa global de gestão de marcas, tem o prazer de anunciar a assinatura de um contrato de hospedagem de mineração de criptomoedas (o “Contrato”) com a Bitmain Technologies (“Bitmain”), o principal produtor mundial de hardware de mineração de criptomoedas e uma empresa líder global de mineração de criptomoedas.



O Contrato será a espinha dorsal do lançamento da Fase Um da operação de hospedagem e mineração de criptomoedas da Empresa na Geórgia. Mais detalhes relacionados a este Contrato serão discutidos em um futuro próximo.

Irene Gao, Diretora de Antminer BD da Região NCSA da Bitmain, disse: "Estamos entusiasmados com a assinatura deste contrato para este novo projeto pioneiro que dará início à cooperação com a ISW Holdings, um novo marco para a indústria para a criação de instalações de hospedagem no exterior. A instalação de 200 MW é a primeira fase da nossa parceria de longo prazo que irá utilizar energia renovável como fonte. Esperamos expandir ainda mais este projeto no futuro para apoiar o desenvolvimento da indústria.”

“Bitmain provavelmente é o nome mais reconhecido na área da mineração, e estamos contentes com o fato de eles serem importantes para o nosso sucesso na Geórgia”, disse Alonzo Pierce, presidente e CEO da ISW Holdings. “Após a nossa parcela de energia de 200 MW estiver totalmente utilizada, nossa receita anualizada deverá chegar a mais de US$200 milhões, mas isso será somente a primeira fase da nossa visão. Estamos prontos para discutir nossas próximas fases oportunamente. Se tudo ocorrer de acordo com os nossos planos, temos o potencial de impulsionar o crescimento exponencial da receita futura.”

Para mais detalhes e declarações de previsão, veja o comunicado completo em: https://ibn.fm/ISWBitmainAnnouncement

Sobre a Bitmain

A Bitmain Technologies é uma empresa multinacional de semicondutores com capacidades de design de IC de última geração. A Bitmain oferece produtos, incluindo chips, servidores e soluções na nuvem para aplicações de blockchain e inteligência artificial (IA). Fundada em 2013 e com sede no Distrito de Haidian, Pequim, a Bitmain tem centros de pesquisa e desenvolvimento em Hong Kong, Cingapura e Estados Unidos. De acordo com a Frost & Sullivan, a Bitmain está entre os 10 principais designers de IC sem fábrica do mundo e a segunda maior da China. Na área de mineração de blockchain, a Bitmain já entregou bilhões de ASICs, representando 75% do mercado global.

Sobre a ISW Holdings

A ISW Holdings, Inc. (ISWH), com sede em Nevada, é uma empresa de portfólio diversificada composta por linhas de negócios essenciais que atendem às demandas de produtos de consumo. Somos experts no desenvolvimento estratégico de marca, facilitação do crescimento antecipado, bem como na identidade da marca através do nosso processo de aquisição proprietário. Juntamente com nossos parceiros, buscamos fornecer uma estrutura que atenda às grandes demandas de escalabilidade, bem como às necessidades previstas do mercado. Atendemos essas necessidades através de uma variedade de processos estratégicos inovadores. A ISWH está criando e gerenciando marcas em um espectro de indústrias disruptivas. Ela conduz suas empresas proprietárias durante as etapas críticas de desenvolvimento do mercado, incluindo conceituação, estratégias de go-to-market, engenharia, integração de produtos e eficiência de distribuição. A empresa também fez parceria com uma conhecida empresa de desenvolvimento e consultoria de software, a Bengala Technologies LLC, que está desenvolvendo melhorias significativas no espaço de gestão da cadeia de suprimentos. Esta parceria tem uma patente essencial pendente.

O segmento de mineração de criptomoedas da Empresa, estabelecido em parceria com a líder do setor, Bit5ive LLC, é impulsionado pela sua missão de mineração de criptomoedas com uma pegada zero de carbono.

Para mais informação, visite www.iswholdings.com .

Contato com a Empresa:

info@ISWHoldings.com

Relações Públicas

EDM Media, LLC

https://edm.media