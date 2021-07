Canada Carbon obtient une facilité de capital avec Alumina Partners

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la Société ou Canada Carbon ou CCB) (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif (la Convention d’investissement) pour une facilité de financement par capitaux propres (la Facilité) d’un maximum de 5 millions de dollars canadiens avec Alumina Partners (Ontario) Ltd. (Alumina), une société affiliée à la société de capital-investissement Alumina Partners, LLC, basée à New York.



La Société a l’intention d’utiliser les fonds d’Alumina pour faire avancer le projet Miller, y compris l’achèvement de l’étude de faisabilité, et déterminer le potentiel des concessions de graphite récemment acquises de l’ancienne mine de graphite d’Asbury et autour.

« Nous sommes ravis qu’Alumina reconnaisse le potentiel de Canada Carbon et qu’elle soit prête à fournir des capitaux pour s’assurer que la direction de la société puisse réaliser ce potentiel. Ce solide soutien financier nous apporte la flexibilité et la sécurité dont nous avons besoin pour exécuter notre plan d’affaires », a déclaré Olga Nikitovic, PDG par intérim.

« Nous sommes heureux de soutenir Canada Carbon qui se prépare à entamer un nouveau chapitre d’exploration au Québec », a déclaré Adi Nahmani, membre directeur d’Alumina. « Comme la gamme d’applications du graphite de référence continue de s’étendre, la demande devrait croître considérablement. Les véhicules électriques et les solutions d’énergie renouvelable sont tous deux à l’origine de nouvelles technologies de batteries innovantes, et le graphite est essentiel à ces applications. Nous avons confiance dans la feuille de route de la direction pour faire progresser le plan d’affaires de Canada Carbon, et nous avons hâte de la voir se réaliser. »

L’accord d’investissement fournit à la Société une facilité de financement sur une période de 24 mois pendant laquelle la société peut effectuer des prélèvements, sous réserve de certaines conditions, par tranches de placement privé jusqu’à 500 000 $. Chaque tranche sera un placement privé d’unités, qui seront composées d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire. Les unités seront émises avec un escompte de 15 à 25 % par rapport au cours de clôture du marché au moment de chaque tranche, et le prix d’exercice des bons de souscription sera supérieur de 25 % au cours de clôture du marché au moment de l’émission. Il n’y a pas de commission d’intermédiaire ou de frais d’attente associés à ces investissements. Chaque tranche d’unités émises sera soumise à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX, et les titres émis seront soumis à la période de détention habituelle de 4 mois et un jour.

Pour plus d’informations :

Olga Nikitovic

Chef de la direction par intérim

Canada Carbon Inc.

info@canadacarbon.com

Valerie Pomerleau

Directrice Affaires publiques et Communications

Canada Carbon Inc.

valerie@ryanap.com

(819) 856-5678

