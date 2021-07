Genecis reçoit un financement de NGen pour augmenter la production durable de bioplastiques à partir de déchets organiques

English French

HAMILTON, Ontario, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé un financement collaboratif de 6 millions de dollars pour un projet dirigé par Genecis Bioindustries Inc. Ce projet vise à concevoir, à mettre à l'échelle et à intégrer une nouvelle plateforme biotechnologique permettant le recyclage des déchets alimentaires en bioplastiques durables de qualité supérieure.



Genecis, en partenariat avec StormFisher, un concepteur et exploitant de solutions pour les déchets organiques et l'énergie propre , intégrera une unité technologique de démonstration à une usine de digestion anaérobie (DA) qui convertira les déchets organiques en bioplastiques PHA (polyhydroxyalcanoates) de grande valeur, la meilleure option de remplacement au monde pour les plastiques pétroliers. Les usines de DA décomposent généralement la matière organique et la convertissent en biogaz, qui est ensuite utilisé comme source d'énergie. La plateforme de Genecis tire parti des infrastructures existantes pour recycler de façon valorisante les déchets en matériaux et en produits chimiques de grande valeur, ce qui contribue à une économie circulaire et biosourcée. La première gamme de résines PHA servira de plastique de remplacement pour les emballages, les plastiques agricoles, les plastiques médicaux et les filaments de fabrication additive. Le projet de démonstration se tiendra au centre de récupération des ressources de StormFisher à Drumbo, en Ontario, et il visera à recycler les aliments emballés jetés et les déchets des bacs verts municipaux.

La production de grandes quantités de PHA à haut rendement à partir de ces procédés créera une immense valeur économique et environnementale pour les industries des déchets organiques et du plastique. La commercialisation de cette technologie consolidera le statut du Canada en tant que chef de file technologique dans le domaine de la biofabrication, tout en renforçant l'engagement du Canada envers la durabilité environnementale à long terme.

« Des projets comme celui-ci montrent que les entreprises canadiennes sont capables de mettre au point des technologies innovantes, voire révolutionnaires, pourvu qu’elles reçoivent un soutien adéquat et qu’elles disposent des ressources dont elles ont besoin, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Cet investissement permettra aux entreprises de notre pays de tirer parti des atouts du secteur de la fabrication et de trouver des solutions novatrices aux problèmes environnementaux qui seront susceptibles d’avoir des effets positifs non seulement au pays, mais aussi ailleurs dans le monde. »

« Ce projet met en évidence l'accent mis par NGen sur les solutions de fabrication de pointe transformatrices », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Le projet Genecis utilise des technologies de fabrication de pointe pour transformer de façon fondamentale un procédé existant, ce qui permet aux fabricants canadiens d'avoir accès à des matériaux de grande valeur, de créer un avantage concurrentiel dans l'économie verte et de concevoir une solution pour les déchets qui répond à un problème environnemental mondial. »

« La contribution financière de NGen à notre consortium démontre l'immense impact que notre technologie peut avoir à l'échelle dans le secteur de la fabrication de pointe », a déclaré Luna Yu, PDG de Genecis. « Notre plateforme de conversion du carbone nous permettra de produire les matériaux de l’avenir au niveau national, de créer des emplois hautement qualifiés au niveau local et d'accélérer la transition du monde vers une économie circulaire. Notre vision de la production de matériaux durables à partir de déchets organiques peut être concrétisée grâce au soutien d'organisations telles que NGen. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de NGen et de son équipe d'experts industriels alors que nous repoussons les limites de la biotechnologie pour créer un impact transformationnel. »

« À StormFisher, nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Genecis pour mettre en œuvre cette technologie révolutionnaire », a déclaré Brandon Moffat, propriétaire et vice-président de StormFisher. « Le recyclage des déchets alimentaires et organiques afin de fournir des produits de valeur comme le GNR et maintenant les résines PHA démontre l'importance et l'efficacité de projets circulaires comme ceux-ci. Par le passé, nous nous sommes associés à des entreprises de technologies propres en phase initiale, comme Genecis, et nous avons trouvé cela très gratifiant. En tant qu'entrepreneurs dans le domaine des technologies propres, nous avons pu constater qu'il pouvait être très difficile de trouver un partenaire industriel permettant aux entreprises de se développer. »

Ce projet est financé par NGen dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation du Canada. À ce jour, NGen a approuvé 105 projets avec 242 partenaires industriels, investissant 181,2 millions de dollars du financement de la Supergrappe et générant 437,5 millions de dollars d'investissement total dans les projets. Les investissements de NGen ont généré de nouveaux investissements en R-D de 32 millions de dollars de la part de l'industrie et on mené à la création de 15 nouvelles entreprises, au soutien de 63 nouveaux produits en développement et à la création de 177 nouveaux actifs de PI et de possibilités de licences subséquentes pour les membres de NGen.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 800 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, appliquer ou élargir la portée de solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de Genecis Bioindustries

Genecis est une entreprise canadienne de biotechnologie à forte croissance qui produit des microbes et un processus de fermentation pour le recyclage des déchets organiques en matériaux de grande valeur comme les bioplastiques. Elle est diplômée du programme d'incubation Y Combinator de la Silicon Valley et a remporté de nombreux prix internationaux, dont le premier prix au Extreme Tech Challenge de 2020.

À propos de StormFisher

StormFisher est un concepteur et un exploitant de premier plan dans le secteur des installations de traitement des déchets organiques qui produisent du gaz naturel renouvelable grâce au processus de digestion anaérobie (DA). StormFisher exploite plusieurs sites commerciaux au Canada et a récemment été nommé projet de l'année 2021 par l'Association canadienne du biogaz. Visitez le site stormfisher.com pour de plus amples renseignements.

