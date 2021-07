Pliops, 데이터 집약형 애플리케이션 성능 향상과 데이터 센터 인프라 비용 절감을 구현하는 Extreme Data Processor 출시

상용 출시로 컴퓨팅 및 스토리지 성능 가속화의 새로운 시대 개막

July 27, 2021 10:00 ET | Source: Pliops Ltd. Pliops Ltd.

San Jose, California, UNITED STATES