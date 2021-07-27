Pliops推出极端数据处理器，以提高数据密集型应用性能并降低数据中心基础设施成本

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加利福尼亚州圣何塞, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据中心革命已经来临，这将由一个可从根本上简化数据处理和存储方式的全新处理器来提供。在一项为数据中心扩展和效率设定新基准的举措中，数据解决方案创新企业 Pliops 宣布推出突破性极端数据处理器（XDP）并实现商业供货。Pliops XDP开辟了摩尔定律的下一个篇章，以指数式速度提升其性能、可靠性、容量和效率——让数据中心基础设施投资效率成倍提升。XDP可为关系数据库、NoSQL和内存数据库、分析、AI/ML、5G、物联网和其他数据密集型应用和平台提供新的处理能力和存储扩展性，从而可改变未来格局。



重新构建计算世界

数据存储容量的需求以及数据处理的计算要求正在加速发展，因此传统方法显然无法胜任。添加更多（以及越来越多）的标准服务器和驱动器是传统方法的唯一答案，但现在有了一个更好的方法——一种不会导致大量资源过度分配、占住更大空间和需要更高成本的方法。正如GPU的成功所证明的那样，能够加快关键工作负载的专门处理器就是解决方案。Pliops XDP可消除重大冗余，显著提高性能，使数据中心基础设施能够更有效地扩展。Pliops XDP可将多个基本数据和存储技术整合到一个设备中，使其优势倍增。

Pliops创始人兼首席执行官Uri Beitler表示：“世界已被数据所改变，Pliops正在推进这一转变。数据是我们为使世界成为自己和家人更美好的地方而必须使用的最强大的工具之一，”Beitler继续说道。“但是，如今和未来的数据需求不会与昨天的数据中心架构兼容。随着数据呈指数式增长，我们处理数据的能力也必须提高。我们需要一个革命性的数据处理器——一个不需要一场革命即可大规模部署的处理器。这正是我们通过XDP交付的性能：一种能够解决当前和未来数据挑战并保持数据驱动创新势头的解决方案。”

新的XDP可通过实现峰值生产率并为新应用和部署模型提供途径，为当今最受欢迎的应用提供即时价值。通过解决当前数据效率的挑战，XDP可扩展现有架构的潜力。这使得基础设施架构师、产品经理和高管能够扩大规模，采用当今世界进行竞争所需的现代应用——即利用手头现有的基础设施。在芯片短缺阴影的笼罩之下，充分利用现有基础设施变得更加重要。

主要优势

性能：消除了成本时间、资源和业务机会的瓶颈、延迟和服务器的扩展。可为数据库、分析、AI/ML等提供前所未有的性能增益，最高可达10倍。

可靠性：驱动故障保护使用户能够保持恒定的数据可用性，并以严格的SLA提供，且性能不受影响。

容量：实时压缩和其他数据管理技术可节省多达6倍的空间。

效率：易于部署，适用于每个工作负载的单一解决方案，可优化数据中心基础设施占位面积并降低成本。

高性能和低基础设施成本和交付

Pliops XDP可在整个计算、存储器、网络和存储领域进行扩展，可成倍提升数据中心基础设施投资的效能：

10倍应用级性能

5倍成本节省

6倍容量



Intel数据中心NAND事业部副总裁兼总经理Dave Dixon表示：“Pliops XDP数据构建和加速技术可实现Intel® 3D NAND QLC固态硬盘的全部价值，没有任何妥协。XDP还可让客户从QLC更多用例中的价值获益。这种组合可比单独使用TLC固态硬盘和软件等更昂贵的替代品提供更好的性能和耐久性。Pliops XDP和Intel®3D NAND QLC固态硬盘的结合可扩大QLC在广泛现有应用中的价值，可成倍提高性能、可靠性、容量和效率，从而可实现固态硬盘投资的更好扩展和总拥有成本。”

NVIDIA网络存储技术副总裁Rob Davis表示：“在摩尔定律后时代，世界需要专业的加速器来支持数据分析、机器学习和AI等新的工作负载。Pliops解决方案使用NVIDIA数据中心GPU和DPU产品线来加速应用性能并降低基础设施成本。”

Pliops已被认定为Gartner“企业网络成熟度周期”功能加速卡（FAC）类别的样品供应商。Gartner表示：“在改善性能的同时，FAC可实现更具成本效益的数据中心环境。”

性能和供货情况

Pliops XDP具有高达320万次随机读取IOP和120万次随机写入IOP的故障保护性能，还可在64TB固态硬盘中存储最多达128TB的保护数据。此外，该处理器支持完整的原子写入，从而可实现更高效的数据库运行。Pliops XDP支持所有数据中心固态硬盘，并提供易于部署的薄型PCIe卡。即插即用的标准块接口无需更改应用程序，也不需要用于实现最佳性能的内置KV接口。Pliops XDP现可从多个分销商和领先服务器OEM获取。如需了解更多信息，请参加太平洋时间今天上午11:00的 发布活动 。

关于Pliops

Pliops是一家技术创新公司，致力于提高数据中心的运行速度和效率。Pliops为以数据为中心的时代提供一个基本构建块，通过以指数式速度提高数据中心的性能、可靠性、容量和效率来实现组织基础设施投资效率的倍增。突破性的Pliops极端数据处理器 (XDP) 采用易于部署的薄型PCIe卡，从根本上简化了数据处理和闪存管理的方式。Pliops克服了存储效率低下的问题，大大提高了关系数据库、NoSQL和内存数据库、分析、AI/ML、5G、物联网和其他数据密集型等数据消耗应用的性能，并可大幅降低整体基础设施成本。Pliops成立于2017年，在2019年和2020年“闪存峰会”上获得最佳奖项，并于2020年和2021年被评为10大最热门半导体初创企业之一。迄今为止，Pliops已从领先投资企业筹集到1.15亿美元，其中包括Expon Capital、Intel Capital、Koch Disruptive Technologies、NVIDIA、SoftBank Ventures Asia、State of Mind Ventures、Viola Ventures、Western Digital和Xilinx。有关更多信息，请访问 www.pliops.com 或在 Twitter 和 LinkedIn 上联系我们。

Gartner，《2021年企业网络成熟度周期》，Andrew Lerner、Danielle Young，2021年7月7日

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