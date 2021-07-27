Pliops 推出極端數據處理器，以倍增數據密集型應用效能，並削減數據中心基礎設施成本

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加州聖荷西, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據中心革命已經開始，由新的處理器從根本簡化數據的處理和儲存方式。數據解決方案創新公司 Pliops 宣佈推出突破性的極端數據處理器 (XDP) 及商業用途，為數據中心擴展和效率訂立新基準。Pliops XDP 揭開摩爾定律精神的新一章，越趨快速增加效能、可靠性、容量和效率，倍增數據中心基礎設施投資的效益。XDP 推展關係型數據庫、NoSQL 數據庫、記憶體數據庫、分析、人工智能／機器學習、5G、物聯網和其他數據密集型應用、平台的處理能力和儲存可擴展性至新水平，打開新的可能。



重新定義運算的世界

由於數據儲存能力的需求和處理數據的運算要求加速提升，傳統方式未能配合需求。之前唯一的應對方法只有增加更多標準伺服器和硬碟，但現在有更好的方法，而且不會導致大量額外配置、擴展足跡和增加成本。圖形處理器 (GPU) 的成功證明建造專門加快處理關鍵工作負載的處理器，是可用的解決方案。Pliops XDP 消除了主要的冗餘，並顯著加快效能，使數據中心基礎設施能夠更有效擴展。Pliops XDP 將多個基本數據和儲存技術整合至單一裝置，將其優點倍增。

Pliops 創辧人兼行政總裁 Uri Beitler 表示：「世界已由數據改變，而 Pliops 正在推動著這種轉型。」 Beitler 續稱：「數據是我們擁有最強大的工具之一，可以為自己和家人塑造更美好的世界。然而，舊有的數據中心架構並不兼容現在和未來的數據需求。隨著數據越來越加速增長，我們處理數據的能力也必須提升。我們需要革命性的數據處理器，而且容易大規模部署。這正是我們 XDP 的優點：一個能夠解決現在和未來數據挑戰的解決方案，並繼續讓數據支援創新。」

新的 XDP 實現新的應用和部署模式，並達到最高峰產能，為當今最受歡迎的應用提供即時的價值。XDP 解決現在的數據效率挑戰，並擴展現有架構的潛力。這使基礎設施架構、產品經理和行政人員能夠擴展採用現今世界競爭所需的當代應用程式，並利用其現有的基礎設施。隨著晶片短缺增加，盡量利用現有基礎設施變得更加重要。

主要優點

效能：消除損耗時間、資源和阻礙業務機會的瓶頸、延遲和伺服器擴展。為數據庫、分析、人工智能／機器學習等提升最高 10 倍效能。

可靠性：硬碟故障保護讓使用者能夠保持一貫數據可用性，並在嚴格的服務水平協議上提供，而不影響效能。

容量：網上壓縮和其他數據管理技術可節省高達 6 倍空間。

效率：輕鬆部署每項工作負載，並以單一解決方案優化數據中心基礎設施足跡，同時削減成本。

提供高效能和低基礎設施成本

Pliops XDP 透過擴展運算、記憶體、網絡和儲存，倍增數據中心基礎設施投資的效率：

應用層面效能快 10 倍

成本節省 5 倍

容量提升 6 倍



Intel 數據中心 NAND 部門副總裁 Dave Dixon 表示：「Pliops XDP 數據成形和加速技術充份發揮 Intel® 3D NAND 四級單元 (QLC) 固態硬碟 (SSD) 的價值。XDP 讓客戶在更多使用情況下從 QLC 受益。這組合提供的效能和耐用性，更勝於單單使用更昂貴的代替方案，如 TLC SSD 和軟件。Pliops XDP 和 Intel® 3D NAND QLC SSD 組合將 QLC 的價值擴展至廣泛的現有應用，並倍增效能、可靠性、容量和效率，為 SSD 投資提升可擴展性，並減低總擁有成本。」

NVIDIA 網絡儲存技術副總裁 Rob Davis 表示：「在後摩爾定律時代，世界需要專用加速器來支援新的工作負載，如數據分析、機器學習和人工智能。Pliops 解決方案使用 NVIDIA 數據中心 GPU 和 DPU 產品線來加快應用程式的效能和降低基礎設施成本。」

Pliops 已獲公認為企業網絡 Gartner Hype Cycle 中的功能加速卡 (FAC) 類別的樣本供應商。Gartner 表示：「功能加速卡除了改善效能外，亦同時提高數據中心環境的成本效益。」

效能和可用性

Pliops XDP 具有高達 320 萬個隨機讀取 IOP 和 120 萬個隨機寫入 IOP 的硬碟故障保護效能，並可以在 64TB 的 SSD 儲存多達 128TB 受保護數據。此外，處理器支援全原子寫入，實現更高效的數據庫運作。Pliops XDP 支援所有數據中心 SSD，並以易於部署的小型 PCIe 卡提供。安裝使用標準塊介面隨插即用，毋須更改應用程式或原生 KV 介面，即可實現最佳效能。Pliops XDP 現在由多間分銷商和領先的伺服器原設備製造商 (OEM) 提供。如欲了解更多資訊，請參加今日上午 11:00（太平洋時間）舉行的 產品介紹會 。

關於 Pliops

Pliops 是致力使數據中心運行得更快、更高效的技術創新者。Pliops 為以數據為中心的時代提供基本的建立模塊，透過不斷增加數據中心的效能、可靠性、容量和效率，倍增機構的基礎設施投資效益。突破性的 Pliops 極端數據處理器 (XDP) 以易於部署的小型 PCIe 卡設計，從根本簡化數據處理和管理的方式。Pliops 解決儲存不足的問題，並大幅提高效能，同時大幅降低需要大量數據的應用的整體基礎設施成本，這些應用例如關係型數據庫、NoSQL 數據庫、記憶體數據庫、分析、人工智能／機器學習、5G、物聯網和其他數據密集型應用。Pliops 成立於 2017 年，在 2019 年和 2020 年的「快閃記憶體峰會」贏得最佳成績，並在 2020 年和 2021 年獲評為十大最熱門的半導體初創公司之一。Pliops 迄今已從 Expon Capital、Intel Capital、Koch Disruptive Technologies、NVIDIA、SoftBank Ventures Asia、State Mind Ventures、Viola Ventures、Western Digital 和 Xilinx 等主要投資者籌集了 1.15 億美元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或透過 Twitter 及 LinkedIn 聯絡。

Gartner, 「Hype Cycle for Enterprise Networking, 2021」（2021 年企業網絡 Hype Cycle），Andrew Lerner、Danielle Young，2021 年 7 月 7 日

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