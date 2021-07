Cegedim : Fort rebond du chiffre d’affaires au S1 2021

English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 30 juin 2021

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Cegedim : Fort rebond du chiffre d’affaires au premier semestre 2021

Croissance organique (1) du chiffre d’affaires de 6,2% au premier semestre.

du chiffre d’affaires de 6,2% au premier semestre. Croissance organique (1) du chiffre d’affaires de 11,7% au deuxième trimestre.

du chiffre d’affaires de 11,7% au deuxième trimestre. Révision à la hausse de l’objectif de croissance du chiffre d’affaires.

Boulogne-Billancourt, France, le 27 juillet 2021 après bourse

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2021 de 251,2 millions d’euros, en croissance de 6,3% en données publiées et, en données organiques(1), de 6,2% par rapport à 2020 et de 3,4% par rapport à 2019.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 12,2% en données publiées et, en données organiques(1), de 11,7% par rapport à la même période de 2020 et de 2,6% par rapport à 2019. Ceci est le reflet d’un deuxième trimestre 2020 particulièrement affecté par la crise sanitaire, principalement les activités « média en pharmacies » et « projets » dans le monde de l’assurance santé. A la suite de cette annonce, Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim, a déclaré :

« Ce début d’année est particulièrement dynamique avec la signature de plusieurs dossiers de tailles significatives dans l’activité projet, en particulier pour le monde de l’assurance, récompensant ainsi les efforts d’investissement du Groupe en innovation. Nous avons également lancé Cegedim Santé en France, une nouvelle organisation et une nouvelle marque destinées à accélérer notre compétitivité par la convergence des produits et services de cette branche dédiée aux professionnels de santé, tout en répondant aux nouveaux enjeux de santé publique.

Bien que l’environnement reste volatile et incertain, et que les effets de la crise sanitaire se fassent toujours sentir, les activités progressent de 11,7% en organique(1) au deuxième trimestre 2021 par rapport à 2020, reflétant notre positionnement unique au cœur de l’écosystème de la santé avec nos offres data, digital, logiciels, flux et services.

Enfin, les acquisitions des pépites Médimust et Kobus Tech permettent, entre autres, à Cegedim de devenir le premier éditeur logiciel médical en France(2) et d’adresser les besoins de plus de 100 000 professionnels de santé en France ».

Chiffre d’affaires

Premier semestre Variation S1 2021 / 2020 Variation S1 2021/2019 en millions d’euros 2021 2020 Publiée Organique(3) Organique(4) Logiciels & services 140,2 133,7 +4,9% +4,6% +1,9% Flux 41,7 38,4 +8,7% +8,7% +2,6% Data & Marketing 44,8 38,4 +16,4% +16,5% +8,8% BPO 22,9 23,9 -4,3% -4,3% +5,9% Corporate et autres 1,5 1,7 -12,6% -12,6% -12,3% Cegedim 251,2 236,2 +6,3% +6,2% +3,4%

(1) A périmètre et taux de change constants.

(2) Source GIE SESAM-Vitale.

(3) A périmètre et taux de change constants. L’effet périmètre et l’effet devise sont quasiment inexistants.

(4) A périmètre et taux de change constants. L’effet devise est quasiment inexistant. L’effet défavorable de périmètre de 3,0 million d’euros, soit 1,2%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par les acquisitions des sociétés Cosytec en France en juillet 2019 et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019. Les acquisitions de Médimust et Kobus Tech en mai 2021 ont un impact marginal au 30 juin 2021.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & services

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 140,2 millions d’euros en hausse de 4,6% en données organiques(1) par rapport à 2020 et de 1,9% par rapport à 2019.

Cette croissance reflète principalement la reprise des activités dites « de projets », principalement pour l’assurance santé, qui ont été à l’arrêt pendant plusieurs mois. Les activités d’informatisation des paramédicaux en France, de prise de rendez-vous, de téléconsultation et les solutions de gestion des ressources humaines ont été particulièrement dynamiques au deuxième trimestre.

Flux

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 41,7 millions d’euros en hausse en données organiques(1) de 8,7% par rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019.

L’activité de digitalisation des processus, tous secteurs d’activité confondus, a connu une forte croissance. L’activité de flux santé a progressé au cours du deuxième trimestre, après avoir été pénalisée en début d’année par les restrictions sanitaires entrainant un moindre recours des Français, aux soins de santé.

Data & marketing

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 44,8 millions d’euros en hausse en données organiques(1) de 16,5% par rapport à 2020 et de 8,8% par rapport à 2019.

Les activités data ont fortement progressé dans le contexte de la pandémie Covid-19. Le retour à un niveau d’activité proche de celui d’avant crise se confirme pour les activités de communication en officines en France.

BPO

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 22,9 millions d’euros en recul en données organiques(1) de 4,3% par rapport à 2020 et en croissance de 5,9% par rapport à 2019.

Cette activité, qui comporte une part importante de gestion de prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé, est pénalisée par le moindre recours aux soins de santé des Français en période de restriction liée à la pandémie de Covid-19.

Corporate et autres

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 1,5 million d’euros en recul de 12,6% en données organiques(1) par rapport à 2020 et de 12,3% par rapport à 2019.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du premier semestre 2021 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Acquisition de la société Kobus en France

Le 30 avril 2021 Cegedim a réalisé l’acquisition de la start-up Kobus Tech, spécialisée dans le suivi patient des kinésithérapeutes (bilans, prescription d’exercices, création de courrier, etc.). La solution est utilisée par plus de 4 000 utilisateurs. Elle s’intègre parfaitement avec les solutions de Cegedim Santé et lui permet de proposer, en France, une des offres les plus complètes du marché. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis mai 2021.

Acquisition de la société Médimust en France

Le 4 mai 2021 Cegedim a réalisé l’acquisition de la société Médimust, éditeur de logiciels pour les professionnels de santé depuis 25 ans et équipant environ 2 000 médecins libéraux. Cette acquisition permet à Cegedim Santé d’affirmer sa place de numéro 1 du logiciel médical en France(2). La mutualisation des savoir-faire et expertises va permettre de renforcer la gamme de solutions de Cegedim Santé et de toujours mieux répondre aux évolutions du marché et aux attentes des professionnels de santé.

Médimust a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros et est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis mai 2021.

(1) A périmètre et taux de change constants.

(2) Source GIE SESAM-Vitale.

Opérations et événements importants post 30 juin 20 2 1

Il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Le chiffre d’affaires a rebondi juste après le premier confinement : ainsi après un recul de 2,5% en organique(1) au premier semestre 2020, il était en croissance organique(1) de 2,1% au second semestre 2020. En tenant compte de cet effet de base et d’une croissance de 6,2% au premier semestre 2021, le Groupe revoit à la hausse son anticipation de croissance organique(1) de son chiffre d’affaires 2021. Cegedim anticipe dorénavant une croissance organique(1) comprise entre 3% et 5% contre une indication de l’ordre de 2% précédemment.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d’un durcissement sévère des restrictions sanitaires en Europe en lien avec la pandémie de Covid-19 postérieurement à la date de publication de ce communiqué.

Le Groupe communiquera sur une éventuelle actualisation de son anticipation de croissance de son Résultat opérationnel courant(1) de 4% lors de la publication des résultats semestriels le 16 septembre prochain.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisitions significatives en 2021. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni d’estimation du bénéfice.

Agenda financier 2021

2021 16 septembre après bourse



17 septembre



28 octobre après bourse Résultats du S1 2021



Réunion SFAF



Chiffre d’affaires du T3 2021





Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

Exercice 2021

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 68,8 71,4 140,2 Flux 21,0 20,7 41,7 Data & marketing 19,9 24,8 44,8 BPO 11,7 11,2 22,9 Corporate et autres 1,0 0,5 1,5 Chiffre d’affaires Groupe 122,5 128,7 251,2

Exercice 2020

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 69,1 64,4 68,0 75,5 277,2 Flux 20,4 18,0 19,0 22,0 79,4 Data & marketing 18,9 19,6 19,0 30,3 87,8 BPO 12,3 11,6 12,0 13,0 48,9 Corporate et autres 0,9 0,9 1,0 1,0 3,6 Chiffre d’affaires Groupe 121,5 114,7 118,9 141,8 496,9

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et division au 30 juin 2021

en % du chiffre d’affaires consolidé France EMEA hors France Amériques Logiciels & services 81,7% 18,2% 0,1% Flux 93,8% 6,2% 0,0% Data & marketing 97,2% 2,8% 0,0% BPO 100,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 99,6% 0,4% 0,0% Cegedim 88,2% 11,7% 0,1%

Répartition du chiffre d’affaires par devise et division au 30 juin 2021

en % du chiffre d’affaires consolidé Euro GBP Autres Logiciels & services 84,5% 13,5% 2,0% Flux 96,6% 3,4% 0,0% Data & marketing 97,2% 0,0% 2,8% BPO 100,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 100,0% 0,0% 0,0% Cegedim 90,3% 8,1% 1,6%

Chiffre d’affaires du S1 2021 par secteur

S1 en millions d’euros 2021 2020 Var. Organique(1) Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 176,6 160,3 +10,2% +10,1% Professionnels de santé 73,0 74,1 -1,5% -1,8% Corporate et autres 1,5 1,7 -12,6% -12,6% Cegedim 251,2 236,2 +6,3% +6,2%

(1) A périmètre et taux de change constants.





Tableau de passage entre secteur et division

S1 2021 en millions d’euros Assurance santé, RH et e-services Professionnels

de santé Corporate

et autres Total Logiciels & services 67,2 73,0 - 140,2 Flux 41,7 - - 41,7 Data & Marketing 44,8 - - 44,8 BPO 22,9 - - 22,9 Corporate et autres - - 1,5 1,5 Total 176,6 73,0 1,5 251,2

Chiffre d’affaires du T2 2021 par division

Deuxième trimestre Variation T2 2021 / 2020 Variation T2 2021/2019 en millions d’euros 2021 2020 Publiée Organique(1) Organique(2) Logiciels & services 71,4 64,6 +10,6% +9,7% +0,7% Flux 20,7 18,0 +14,8% +14,7% +0,9% Data & Marketing 24,8 19,6 +26,9% +26,9% +11,7% BPO 11,2 11,6 -3,2% -3,2% +3,7% Corporate et autres 0,5 0,9 -45,5% -45,5% -43,2% Cegedim 128,7 114,7 +12,2% +11,7% +2,6%

(2) A périmètre et taux de change constants. L’effet périmètre à un impact positif de 0,2% et l’effet devise a un impact positif de 0,3% dû à la livre sterling.

(3) A périmètre et taux de change constants. L’effet devise est quasiment inexistant. L’effet défavorable de périmètre de 1,3 million d’euros, soit 1,1%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par les acquisitions des sociétés Cosytec en France en juillet 2019 et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019. Les acquisitions de Médimust et Kobus Tech en mai 2021 ont un impact marginal au 30 juin 2021.

