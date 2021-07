Résultats du premier semestre 2021 : le Groupe aborde une nouvelle phase d’industrialisation dans un marché en pleine structuration

French English

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2021 à 5,2 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2020

semestre 2021 à 5,2 M€, stable par rapport au 1 semestre 2020 Trésorerie de 185 M€ au 30 juin 2021

Lancement des grands projets d’industrialisation avec le nouveau site de production de stations à Grenoble et la présélection de Belfort pour la localisation de la Gigafactory d’électrolyseurs

Portefeuille d’opportunités technologiques et commerciales solide avec les partenaires du Groupe malgré une activité ralentie, en raison de délais dans la prise de décision de certains projets

Evolution de la gouvernance pour accompagner l’accélération du passage à l’échelle industrielle

La Motte-Fanjas, le 27 juillet 2021 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2021.

Luc Poyer, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de McPhy, déclare : « McPhy évolue dans un marché où les projets changent progressivement d’échelle, portés par le Green deal européen et la Stratégie Nationale Hydrogène. Le Groupe est particulièrement bien positionné avec des équipements conçus pour répondre aux attentes des deux segments de marché au cœur de cette transformation : l’industrie et la mobilité. Afin de se préparer à une accélération de sa croissance, McPhy, fort de ses choix technologiques et à l’écoute de ses clients, intensifie ses efforts d’industrialisation et renforce ses équipes dans ses trois pays d’implantation conformément à sa stratégie. »

Compte de résultat simplifié

(en millions d’euros, revue limitée) S1 2020 S1 2021 Chiffre d’affaires 5,4 5,2 Autres produits 0,3 0,8 Produits des activités courantes 5,7 6,0 Achats consommés (2,9) (1,8) Charges de personnel (4,1) (5,7) Autres charges opérationnelles (2,2) (4,4) Dotations aux amortissements et provisions (0,6) (1,8) Résultat opérationnel courant (4,1) (8,4) Résultat financier et non courant (0,1) (0,2) Résultat net (4,3) (8,6)

Comptes consolidés semestriels arrêtés par le conseil d’administration du 27 juillet 2021

Résultats du premier semestre 2021

Le chiffre d’affaires de McPhy sur le 1er semestre 2021 s’élève à 5,2M€ contre 5,4 M€ au premier semestre 2020. Le chiffre d’affaires est constitué pour 58% des ventes d’électrolyseurs (dont 45% de grande capacité et 17% de plus petite capacité) et 42% des ventes de stations d’hydrogène. Bien que la dynamique du marché de l’hydrogène décarboné soit toujours très favorable, les ventes du semestre ont été impactées par des délais dans la prise de décision de certains donneurs d’ordre.

Les achats consommés ont fortement diminué car des coûts de recherche et développement ont été immobilisés sur le premier semestre 2021 pour un montant de 1,4 M€.

Fort de perspectives toujours très bien orientées à moyen terme, le Groupe poursuit ses efforts d’investissement pour disposer des ressources nécessaires pour répondre à la massification des projets, accroître son avance technologique et renforcer les savoir-faire clés dans son secteur. Comme attendu, McPhy a procédé au recrutement net de 24 personnes sur les six premiers mois de l’année portant l’effectif au 30 juin 2021 à 134 personnes, en ligne avec l’objectif d’accueillir 50 nouveaux collaborateurs sur l’ensemble de l’exercice et a également engagé des dépenses pour accompagner sa croissance. Cette accélération et ces efforts ont impacté les charges de personnel et les charges opérationnelles qui sont portées respectivement à (5,7) M€ et (4,4) M€.

Au cours de la période, les dotations aux provisions nettes ont augmenté de 1,8 M€ et correspondent principalement à l’estimation : (i) des potentiels impacts de l’incident ayant eu lieu sur le site d’EnergieDienst à Grenzach-Wyhlen dans l’attente du rapport d’expertise (coûts estimés à date à 1,3 M€ provisionnés) et (ii) des coûts du démantèlement de deux projets de démonstration arrivés à terme et équipés de la technologie de stockage McPhy (pastilles MgH 2 ) pour un montant de provision de 0,6 M€. Ces éléments conduisent à un résultat opérationnel négatif de (8,4) M€ et à un résultat net de (8,6) M€.

La consommation de cash est de 13 M€ sur le 1er semestre 2021 et inclut notamment (i) un abondement de 2,5 M€ au contrat de liquidité en ligne avec la hausse des volumes échangés sur l’action McPhy, (ii) des investissements pour 2 M€, (iii) le remboursement des Prêts Garantis par l’Etat pour 4 M€.



Au 30 juin 2021, McPhy dispose de 185 M€ de trésorerie, en nette hausse en comparaison de la période correspondante de l’année précédente, conséquence de l’augmentation de capital survenue au second semestre de l’exercice 2020.

Faits marquants du premier semestre 2021

Activité du 1er semestre

Au cours du semestre, McPhy a observé un ralentissement des prises de commandes fermes, du fait en partie du contexte sanitaire mondial et des restrictions y afférentes et de l’attentisme de certains acteurs dépendant de mécanismes de financements publics. Dans ce contexte, le Groupe a toutefois été en mesure de concrétiser de nouvelles réalisations au niveau opérationnel :

De nouveaux partenariats stratégiques et technologiques

Déjà associés à des acteurs industriels de premier plan tels qu’EDF, Chart Industries et T.EN Technip Energies pour accompagner son travail de mise à l’échelle industrielle, McPhy a étoffé son réseau de partenaires en signant plusieurs accords sur le semestre. McPhy a ainsi conclu un partenariat technologique avec Plastic Omnium, afin d’optimiser les protocoles et interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression, ainsi qu’avec TSG qui vient renforcer l’offre de maintenance en 24/7 assurée sur les stations hydrogène McPhy.

Cet écosystème partenarial constitue à la fois un levier commercial puissant, notamment dans les appels d’offres, et une coopération dans une logique de filière pour mutualiser les expertises, développer une approche industrialisée et standardisée, et accroître la compétitivité de la mobilité hydrogène.

Une industrialisation qui se poursuit à un rythme accéléré

Regroupement des activités de stations de McPhy sur un seul site à Grenoble

McPhy poursuit son passage à l’échelle industrielle avec un nouveau site de production de stations hydrogène à Grenoble qui sera opérationnel dès mars 2022. Ce site portera la capacité de production McPhy à 150 stations par an, soit une multiplication par 7 de sa capacité de production actuelle. Ce regroupement des activités, actuellement localisées à La Motte-Fanjas et Grenoble, sur un seul et même site permettra l’optimisation des délais d’exécution des projets et un meilleur service aux clients. A pleine charge, il conduira à la création de plus de 100 nouveaux emplois dans la région iséroise.

Présélection du site de Belfort pour l’implantation de la Gigafactory d’électrolyseurs

McPhy a annoncé avoir présélectionné le site de Belfort pour y construire sa Gigafactory d’électrolyseurs. Ce site de production d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt, dont la mise en œuvre reste notamment soumise à l’obtention d’un financement dans le cadre de l’IPCEI, permettra la création à pleine charge de plus de 500 emplois McPhy (dont environ 400 en France et une centaine en Allemagne et en Italie), et de plusieurs centaines d’emplois indirects en France et en Europe. C’est la réponse industrielle du Groupe aux perspectives de croissance forte du marché des électrolyseurs alcalins en Europe.

En parallèle de ces grands chantiers, McPhy poursuit le travail d’optimisation de sa supply chain par des partenariats renforcés avec des fournisseurs clés, et la mise en place de nouveaux process sous la responsabilité du directeur industriel qui a rejoint le Groupe en début d’année.

Point sur la situation sur le site d’EnergieDienst à Grenzach-Wyhlen

McPhy a communiqué le 25 juin dernier sur une fuite d’hydroxyde de potassium issue de son électrolyseur qui s’est produite le jeudi 24 juin 2021 à la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen en Allemagne, exploitée par EnergieDienst.

Depuis, McPhy, en accord avec EnergieDienst, a nominé Gexcon en qualité d’expert indépendant en charge de déterminer les causes exactes de l’incident. Le Groupe poursuit ses investigations et attend les premières conclusions du rapport d’expertise dans le courant du mois de septembre.

Une nouvelle gouvernance pour McPhy

Le Conseil Administration suivant l’Assemblée générale du 17 juin 2021 a nommé Président Luc Poyer. Il succède à Pascal Mauberger qui demeure administrateur du Groupe et en devient le Président d’honneur.

McPhy a par ailleurs annoncé le 12 juillet l’évolution de sa gouvernance. Un processus de sélection d’un nouveau Directeur Général a immédiatement été engagé et Luc Poyer assure la fonction de Directeur Général dans cette phase de transition. Sa priorité est d’assurer la bonne conduite des opérations, des projets en cours et de veiller à la satisfaction des clients et partenaires du Groupe tout en accélérant la phase d’industrialisation de la Société, en étroite collaboration avec les équipes.

Perspectives

Les perspectives du marché restent bien orientées pour le Groupe, notamment en Europe où le Groupe est fortement implanté, avec ses activités en France, Allemagne et Italie. Au-delà des objectifs long terme, l’Europe a ainsi confirmé, dans le cadre du Green Deal un objectif de 6 GW d’Electrolyse et de 500 stations H2 d’ici 2024.

Le second semestre 2021, dont le chiffre d’affaires devrait être proche de celui constaté au second semestre 2020, doit permettre au Groupe de poursuivre la montée en puissance de ses capacités technologiques et industrielles et de se doter de l’organisation adéquate pour répondre efficacement aux exigences de la filière.

Le Groupe entend poursuivre le déploiement de son modèle économique fondé sur l’amélioration continue de sa technologie dans l’hydrogène vert, qui ne peut se concevoir que sur des cycles longs. Fort de la mobilisation de ses équipes et du soutien de ses partenaires industriels, McPhy est plus que jamais confiant dans ses perspectives de croissance à moyen et long-terme.

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires 2021, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









Pièce jointe