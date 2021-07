Nexity : Avec une plateforme de services recentrée et une structure financière renforcée, Nexity retrouve sa rentabilité pré-Covid

English French

Résultats du premier semestre 2021 Paris, 27 juillet 2021, 17h45 CEST

Avec une plateforme de services recentrée et une structure financière renforcée,

Nexity retrouve sa rentabilité pré-Covid

Finalisation du processus de revue stratégique avec les cessions d’Ægide-Domitys et de Century 21 Recentrage de la plateforme de services sur les métiers maximisant la création de valeur autour de synergies métiers Impact des activités cédées sur le résultat net de 206 M€ (y compris plus-values de cession) et contribution de 412 M€ à la réduction de l’endettement net

avec les cessions d’Ægide-Domitys et de Century 21 Bonne résistance de l’activité commerciale malgré un contexte de pénurie d’offres persistant 9 088 réservations de logements neufs en France (stable en valeur, -4% en volume) avec un fort rebond des ventes au détail Confirmation d’un objectif autour de 20 000 réservations sur l’année 2021

malgré un contexte de pénurie d’offres persistant

Performance financière reflétant l e modèle de croissance rentable de la plateforme Nexity Chiffre d’affaires de 2 063 M€ sur le nouveau périmètre 1 post-cessions (+34% par rapport à 2020, +26% par rapport à 2019) Doublement du résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre à 136 M€





Objectifs 2021 confirmés et précisés sur le nouveau périmètre



Chiffre d’affaires supérieur à 4,4 Mds€ hors contribution des activités cédées, au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre Résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 M€ , soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%







Chiffres clés du premier semestre 2021

ACTIVITE COMMERCIALE RESULTATS FINANCIERS S1 2021 Variation NOUVEAU PERIMETRE1 (m€) S1 2021 S1 2020 S1 2019 21 vs 20 21 vs 19 Réservations logements France vs. S1 2020 Chiffre d’affaires 2 063 1 537 1 643 +34% +26% Volume 9 088 lots -4% Résultat opérationnel 136 66 112 x 2 +21% Valeur 2 023 M€ 0% Marge opérationnelle (% CA) 6,6% 4,3% 6,8% Immobilier d’Entreprise Résultat net part du groupe 77 23 49 x 3 +59% Prises de commandes 307 M€ Marge (% CA) 3,7% 1,5% 3,0% DONNEES PUBLIEES (m€) juin-21 déc-20 déc-19 Perspectives Promotion vs. déc-20 Endettement net2 690 655 918 Backlog 6 563 M€ Stable x EBITDA après loyers (12 mois) 1,7x 1,9x 2,3x

1 Le nouveau périmètre correspond au périmètre sans les activités cédées (Century 21 et Ægide-Domitys) et sans les plus-values de cession. Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys. Au S1 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l’Immobilier.

2 Endettement net avant obligations locatives et application IFRS 5

Commentaire de Véronique BEDAGUE, Directrice Générale

« Après le choc de la crise sanitaire de 2020 et ses conséquences toujours prégnantes, le premier semestre 2021 a été une période de construction intense pour Nexity marquée par l’évolution de sa gouvernance, le renforcement de son comité exécutif, le recentrage stratégique de son portefeuille d’activité sur son cœur de métier, et des engagements uniques dans le secteur de la promotion immobilière pris en faveur de la réduction de notre empreinte carbone. Nous sommes désormais en ordre de marche pour accélérer notre transformation afin d’accompagner les grands changements à l’œuvre chez nos clients et de réinventer la vie ensemble dans la ville de demain.

Notre modèle d’opérateur immobilier intégré a fait la démonstration de sa force et de sa résilience lors de ce semestre, toujours marqué par la crise sanitaire et des défis persistants dans notre environnement. Dans un contexte de délais de permis de construire qui s’allongent et de hausse des coûts de construction, le dynamisme de nos équipes et la diversité de notre gamme en promotion d’immobilier résidentiel nous ont permis d’afficher un bon niveau d’activité commerciale, de continuer à adapter notre offre à la demande croissante des institutionnels, et de dégager un résultat opérationnel courant supérieur à celui de 2019. En immobilier d’entreprise, nous enregistrons une bonne performance financière compte tenu de la qualité des opérations en backlog ; et l’offre que nous proposons, mixant savoir-faire en promotion et solutions de services autour d’espaces de travail soit partagés, soit réinventés avec le lancement de Nexity@work nous positionne de façon pionnière pour répondre aux nouveaux besoins d’usage, flexibles et hybrides, qui sont en train d’émerger. Enfin, notre plateforme de services, recentrée après les cessions du réseau de franchises Century 21 et des activités de résidences senior Ægide-Domitys, renoue avec un taux de croissance de presque 10% par rapport à 2019 avec un fort rebond de sa rentabilité par rapport au S1 2020 et le plan de transformation lancé autour de la qualité de la relation client et du leadership dans la rénovation énergétique nous permettra de poursuivre cette dynamique de croissance rentable.

Nexity confirme tous ses objectifs pour 2021, sous réserve d’absence de nouvelles mesures de confinement au second semestre et tout en étant conscient des incertitudes pesant sur l’environnement économique. Nous sommes confiants pour continuer le développement de notre plateforme de services afin d’être utile à nos clients. Les fortes capacités financières du Groupe nous permettent d’intensifier nos moyens d’intervention dans un contexte de rareté foncière. »



PROMOTION IMMOBILIER RESIDENTIEL : bonne activité commerciale, fort rebond des résultats

Réservations : Nexity enregistre des réservations en hausse de +1,7% en volume et +4,4% en valeur par rapport au premier semestre 2020 sur l’ensemble de son périmètre, y compris l’international. En France, dans un contexte de pénurie d’offre persistant caractérisé par un nombre de délivrance de permis de construire toujours faible et un allongement des durées de montage, Nexity affiche une bonne résistance de son activité commerciale avec des réservations nettes de logements neufs en léger retrait en volume (-4% à 9 088 lots) et stable en valeur à 2 milliards d’euros TTC, et consolide sa position de leader incontesté du marché. Tous les indicateurs reflètent les tensions sur le marché entre une offre qui se raréfie et une demande qui reste soutenue : l’offre commerciale de logements reste faible à 7 226 lots, en léger repli de 0,2% par rapport à fin décembre 2020 en raison d’un délai d’écoulement de l’offre toujours historiquement rapide à 4,3 mois résultant d’un faible niveau de lancements commerciaux dû à l’allongement des délais d’obtention des permis. Le prix des logements réservés au détail au cours du premier semestre 2021 est en progression de +1,8% par rapport au premier semestre 2020, et atteint 246 500 euros TTC en moyenne, avec la hausse du prix de vente moyen au mètre carré (+2,2%) compensée par une légère baisse des surfaces moyennes par logement (-0,4%). Les ventes au détail sont en hausse de 31% par rapport à fin juin 2020 soutenues par un retour vigoureux de la part des investisseurs individuels, favorisé par des conditions de financement toujours très attractives et l’excès d’épargne accumulé ces derniers mois. Les ventes en bloc sont en baisse de 37% par rapport au premier semestre 2020, qui avait bénéficié d’un effet de base favorable avec la signature d’un accord exceptionnel avec CDC Habitat (représentant 2 686 logements au S1 2020, contre seulement 604 réservations au S1 2021), mais en hausse de +17% par rapport à 2019, traduisant l’intérêt croissant des institutionnels.

S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 21 / S1 20 Variation

S1 21 / S1 19 Réservations (Lots) 10 51 8 10 347 10 476 +1 , 7 % + 0 , 4 % Logement (France) 9 088 9 451 9 486 -3,8% -4,2% Dont Vente au détail 5 985 4 559 6 844 +31,3% -12,6% Dont Vente en Bloc 3 103 4 892 2 642 -36,6% +17,4% Terrains à bâtir 777 657 817 +18,3% -5,0% International 653 239 173 x3 x4 Réservations (M€) 2 20 7 2 115 2 006 +4,4% +10,0% Logement (France) 2 023 2 023 1 923 0,0% +5,2% Dont Vente au détail 1 455 1 083 1 516 +34,3% -4,1% Dont Vente en Bloc 568 940 408 -39,6% +39,7% Terrains à bâtir 71 55 66 +27,9% +6,3% International 113 36 16 x 3 x 7 Données nouveau périmètre (M€) S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 1 397,7 900,9 1 105,0 +55,1% +26,5% Résultat opérationnel courant 80,6 7,6 77,0 x 11 +4,7% Marge (% CA) 5,8% 0,8% 7,0% +500bps -120bps S1 2021 Dec-2020 Variation Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1 130 985 +145 % du backlog 20,5% 17,9% +2,6%

Résultats semestriels : Le chiffre d’affaires au premier semestre s’élève à 1 398 millions d’euros, en hausse de 497 millions d’euros (+55%) par rapport au S1 2020 qui avait été pénalisé par l’arrêt complet des chantiers au démarrage de la crise sanitaire (impact estimé à environ 300 millions d’euros), et de 293 millions d’euros (+27%) par rapport au S1 2019. Le résultat opérationnel courant s’élève à 81 millions d’euros, onze fois plus élevé que celui du S1 2020 avec l’arrêt de l’activité qui n’avait pas permis d’incorporer les frais de gestion aux stocks des opérations. Le taux de marge est en hausse à 5,8% du chiffre d’affaires (contre 0,8% au premier semestre 2020). Ce taux, toujours plus faible au 1er semestre, est en ligne avec le taux de marge annuel attendu par le Groupe. La gestion du BFR est maîtrisée, et la progression de 145 millions d’euros traduit le dynamisme de l’activité commerciale et reflète en partie les dépenses sur les opérations en cours de montage, qui permettront des lancements commerciaux sur les prochains semestres. Le ratio de BFR rapporté au backlog reste maitrisé à 20,5%, en ligne avec les niveaux historiques, reflétant le bon taux d’écoulement des opérations. La part du stock achevé (51 lots) dans l’offre commerciale de logements demeure toujours très faible.



Perspectives : Le backlog reste stable par rapport au backlog à fin 2020 (corrigé de l’activité portée par Ægide, cédée au 30 juin 2021) à 5,5 milliards d’euros, soit 1,7 année d’activité et le potentiel d’activité à fin juin 2021 s’élève à 11,4 milliards d’euros, correspondant à environ 3,5 années de chiffre d’affaires. Même si la baisse des permis de construire devrait continuer de limiter au second semestre le renouvellement de l’offre commerciale, Nexity réaffirme sa prévision autour de 20 000 réservations de logements neufs en France en 2021, compte tenu de la vitalité de son portefeuille de projets en cours d’instruction, avec une part plus importante de ventes en bloc qu’au 30 juin. Au second semestre, le chiffre d’affaires de l’immobilier résidentiel devrait être en léger retrait par rapport au S2 2020 compte tenu des prévisions d’avancement travaux et actes notariés, dans un contexte tendu d’approvisionnement des chantiers et délais d’obtention des permis de construire. Le taux de marge annuel devrait retrouver un niveau supérieur à 8,5% tout en intégrant les conséquences maitrisées de l’augmentation des coûts de construction et de l’évolution du mix client.

PROMOTION IMMOBILIER ENTREPRISE : nombreuses livraisons dans un marché attentiste

Prises de commandes et livraisons :

Leader de la promotion d’immobilier d’entreprise de France, à la fois par son chiffre d’affaires et par l’unicité de son offre de services intégrée pour répondre à tous les usages, Nexity a enregistré à fin juin 2021 un montant de prises de commandes de 307 millions d’euros, contre 216 millions d’euros au premier semestre 2020. Ce montant inclut 260 millions d’euros de commandes en Île-de-France avec notamment Reiwa, futur siège social de Nexity à Saint-Ouen, et 47 millions d’euros de commandes dans les grandes métropoles régionales où Nexity continue de renforcer sa présence.

Neuf livraisons de projets ont eu lieu depuis le début de l’année, et les travaux pour l’emblématique Village des Athlètes, plus grand chantier mono-site de France lancé dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, ont commencé à Saint-Ouen (opération mixte logements et bureaux, dont la quasi-totalité a déjà été vendue en bloc auprès d’institutionnels).

Données nouveau périmètre (M€) S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 21/S1 20 Variation

S1 21/S1 19 Chiffre d’affaires 279,8 303,3 179,0 -7,7% +56,3% Résultat opérationnel courant 44,3 53,8 19,8 -17,7% x2 Marge (% CA) 15,8% 17,7% 11,1% -190bps +470bps S1 2021 Dec-2020 Variation Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (85) (267) +181

Résultats semestriels :

Alors que l’année 2020 avait été une année record pour la promotion d’immobilier d’entreprise, soutenue par la commercialisation de très grandes opérations tertiaires comme la vente de l’immeuble Influence 2.0 occupé par la Région Ile-de-France au premier semestre (219 millions d’euros) et la vente de l’Eco-campus d’Engie à La Garenne-Colombes au quatrième trimestre (1 milliard d’euros environ). Les résultats semestriels 2021 sont logiquement en repli par rapport à 2020 compte tenu de ces effets de base et des stades d’avancement des opérations en cours. Le taux de marge du premier semestre 2021 affiche néanmoins un niveau très élevé, et supérieur à celui attendu sur l’année 2021, et aux niveaux historiques.

Le BFR, qui était très négatif à -267 millions d’euros fin 2020 en raison des premiers encaissements obtenus sur les grandes opérations de fin d’année telles Reiwa à Saint-Ouen et l’Eco-Campus de La Garenne-Colombes, se normalise comme attendu (+181 millions d’euros par rapport à fin décembre 2020) avec le paiement de la TVA et des travaux, mais reste à des niveaux négatifs à -85 millions d’euros, car les avances reçues n’ont pas encore été consommées en totalité.

Perspectives :

Le backlog en Immobilier d’entreprise s’élève à 1,1 milliard d’euros à fin juin 2021 (+2,7% depuis fin décembre 2020) soit près de 2 années d’activité, et le potentiel d’activité s’élève à 1,7 milliard d’euros (-8,2% depuis fin décembre 2020) soit l’équivalent de 3,4 années d’activité. Si le marché de l’immobilier d’entreprise semble vouloir repartir avec un second trimestre affichant une demande placée en hausse, de nombreuses entreprises continuent de reporter ou réviser leurs projets immobiliers, ralentissant la commercialisation des immeubles.

Le Groupe n’anticipe pas d’autres prises de commandes significatives au second semestre et les perspectives sur les différentes opérations en cours de montage permettent de confirmer l’objectif de prise de commandes à 400 millions d’euros HT en 2021, à un niveau plus en ligne avec la performance historique du groupe et les conditions actuelles de marché. L’opération de l’Eco-Campus à La Garenne-Colombes, qui est au stade du démarrage des travaux, contribuera peu au chiffre d’affaires du second semestre 2021.

SERVICES : recentrage de la plateforme sur les services à fortes synergies, retour de la croissance rentable

Résultats semestriels

Le semestre a été marqué pour les Services par la conclusion de la vente à AG2R-La Mondiale le 22 juin 2021 de la majorité du capital d’Ægide-Domitys, le leader français des résidences services seniors avec 126 résidences gérées à fin juin. L’opération permet à Nexity de sortir de l’exploitation des résidences services seniors tout en renforçant son activité dans la partie promotion, un segment à fort potentiel pour Nexity à travers un accord de long terme avec AG2R-La Mondiale. Les résultats d’Ægide-Domitys sont consolidés jusqu'au 30 juin 2021 (et représentent 202,1 M€ de chiffre d’affaires pour la partie exploitation de résidences). La vente du réseau de franchises Century 21 intervenue au mois de mai (consolidation de l’activité jusqu’au 31 mars 2021) complète le recentrage du Groupe.

Données nouveau périmètre (M€) S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 21/S1 20 Variation

S1 21/S1 19 Chiffre d’affaires 385,3 332,6 357,9 +15,9% +7,7% Résultat opérationnel courant 25,8 13,7 26,8 +88% -3,6% Marge (% CA) 6,7% 4,1% 7,5% +260bps -80bps S1 2021 Dec-2020 Variation Besoin en Fonds de Roulement 26 49 (23)

Le chiffre d’affaires des Services nouveau périmètre (c’est-à-dire hors Domitys et Century 21) ressort à 385 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 16% par rapport au point bas de 2020, et de 8% par rapport à ses niveaux d’activité pré-Covid de 2019. Cette croissance est tirée par l’ensemble des métiers de la plateforme de services de Nexity.

Concernant l’ administration de biens , l’activité est en hausse de 5% pour le segment des particuliers sur le semestre, tirée par la reprise des activités de transactions et locations, notamment en province ; et de 20% pour le segment d’immobilier d’entreprises. En début d’année 2021, Nexity Property Management a été retenu, pour les 3 années à venir, par Perial Asset Management pour opérer la gestion d’un portefeuille de près de 300 000 mètres carrés.

l’activité est en hausse de 5% pour le segment des particuliers sur le semestre, tirée par la reprise des activités de transactions et locations, notamment en province ; et de 20% pour le segment d’immobilier d’entreprises. En début d’année 2021, Nexity Property Management a été retenu, pour les 3 années à venir, par Perial Asset Management pour opérer la gestion d’un portefeuille de près de 300 000 mètres carrés. Concernant les métiers d’ exploitation , Nexity Studéa, leader dans l’exploitation de résidences étudiantes, enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +4%, en dépit de la crise sanitaire avec un taux d’occupation moyen toujours élevé à 93%, bien qu’en légère baisse par rapport au taux d’occupation moyen de 2020 (-1%) compte tenu du maintien des cours en distanciel. Morning, acteur de référence sur le marché parisien des espaces de coworking, enregistre une activité stable par rapport aux taux d’occupation du second semestre 2020 mais une forte accélération est attendue au second semestre compte tenu de la croissance du parc (6 000 m² supplémentaires au second trimestre avec l’ouverture début juin du site prestigieux de Morning Concorde situé à l’Hôtel de la Marine) et un taux d’occupation moyen des espaces matures à 80% à fin juin, attendu en progression sur le reste de l’année.

, Nexity Studéa, leader dans l’exploitation de résidences étudiantes, enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +4%, en dépit de la crise sanitaire avec un taux d’occupation moyen toujours élevé à 93%, bien qu’en légère baisse par rapport au taux d’occupation moyen de 2020 (-1%) compte tenu du maintien des cours en distanciel. Morning, acteur de référence sur le marché parisien des espaces de coworking, enregistre une activité stable par rapport aux taux d’occupation du second semestre 2020 mais une forte accélération est attendue au second semestre compte tenu de la croissance du parc (6 000 m² supplémentaires au second trimestre avec l’ouverture début juin du site prestigieux de Morning Concorde situé à l’Hôtel de la Marine) et un taux d’occupation moyen des espaces matures à 80% à fin juin, attendu en progression sur le reste de l’année. Les activités de distribution sont en croissance de +41% par rapport au premier semestre 2020, stimulées par le retour des investisseurs particuliers au premier semestre 2021.





Le résultat opérationnel courant des Services du nouveau périmètre a quasiment doublé par rapport à 2020 à 26 millions d’euros soit un taux de marge opérationnelle courante à 6,7% (contre 4,1% au premier semestre 2020, sur une base comparable). Ce taux de marge devrait continuer de progresser dans les trimestres à venir.

RESULTATS CONSOLIDES - REPORTING OPERATIONNEL

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 21/

S1 20 Variation

S1 21/

S1 19 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 2 063.5 1 536.8 1 643.0 34% 26% Chiffre d'affaires activités cédées 211.3 179.2 197.4 18% 7% Chiffre d'affaires 2 274.8 1 716.1 1 840.4 33% 24% Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 136.0 66.0 112.4 x 2 21% % du chiffre d'affaires 6.6% 4.3% 6.8% Résultat opérationnel des activités cédées 41.3 (15.8) 13.0 Plus-values de cessions 184.7 Résultat opérationnel activités cédées et plus-values de cessions 226.0 (15.8) 13.0 Résultat opérationnel 362.0 50.2 125.4 x 7 x 3 Résultat financier (43.7) (36.0) (37.4) Impôts sur les bénéfices (32.2) (5.8) (31.9) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (0.9) (0.3) - Résultat net 285.2 8.2 56.0 Participations ne donnant pas le contrôle (2.1) (1.6) (3.8) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 283.2 6.6 52.2 x 43 x 5 Dont résultat net éléments non courants et activités cédés 206.2 (16.3) 3.7 Résultat net part des actionnaires de la société-mère, nouveau périmètre 77.0 22.9 48.5 x 3 59% (en euros) Résultat net par action 5,11 0,12 0,93 Résultat net par action nouveau périmètre 1,39 0,41 0,86





Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires publié s’établit à 2 275 millions d’euros, et s’élève à 2 063 millions d’euros sur le nouveau périmètre. Le chiffre d’affaires publié est en hausse de 559 millions d’euros (+33%) par rapport au premier semestre 2020 (qui avait été affecté pour rappel par une baisse de chiffre d’affaires due aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 de l’ordre de 430 millions d’euros).

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié du premier semestre 2021 s’établit à 2 099 millions d’euros contre 1 607 millions d’euros au 30 juin 2020, soit une progression de 31%. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose la comptabilisation par mise en équivalence des co-entreprises intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Variation

S1 21/

S1 20 Variation

S1 21/

S1 19 Promotion 1 677,5 1 204,2 1 284,3 + 39,3% + 30,6% Promotion Immobilier résidentiel 1 397,7 900,9 1 105,2 + 55,1% +26,5% Promotion Immobilier d'entreprise 279,8 303,3 179,0 - 7,7% + 56,3% Services 385,3 332,6 357,9 + 15,9% + 7,7% Autres activités 0,6 0,0 0,9 x 120 - 31,6% Chiffre d'affaires nouveau périmètre 2 063,5 1 536,8 1 643,0 + 34,3% + 25,6% Chiffre d'affaires des activités cédées 211,3 179,2 197,4 + 17,9% + 7,1% Chiffre d'affaires 2 274,8 1 716,1 1 840,4 + 32,6% + 23,6%

Note : Les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’élève à 362 millions d’euros qui se décomposent en 136 millions d’euros au titre du résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre et 226 millions d’euros au titre des activités cédées.

S1 2021 S1 2020 S1 2019 En millions d'euros Résultat opérationnel

courant Taux de marge Résultat opérationnel

courant Taux de marge Résultat opérationnel

courant Taux de marge Promotion 124,8 7,4% 61,5 5,1% 96,8 7,5% Promotion Immobilier résidentiel 80,6 5,8% 7,6 0,8% 77,0 7,0% Promotion Immobilier d'entreprise 44,3 15,8% 53,8 17,7% 19,8 11,1% Services 25,8 6,6% 13,7 4,1% 26,8 7,5% Autres activités (14,6) na (9,1) na (11,1) na Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 136,0 6,6% 66,0 4,3% 112,4 6,8% Résultat opérationnel activités cédées 41,3 19,6% (15,8) -8,8% 13,0 6,6% Plus-values de cessions 184,7 Résultat opérationnel activités cédées et plus-values de cessions 226,0 (15,8) 13,0 Résultat opérationnel 362,0 15,9% 50,2 2,9% 125,4 6,8%

Le résultat opérationnel courant nouveau périmètre s’élève à 136 millions d’euros au premier semestre 2021, soit un doublement par rapport aux 66 millions d’euros sur une base comparable du premier semestre 2020 qui avait été particulièrement pénalisé par le premier confinement. Après un faible taux de marge opérationnelle courante au premier semestre 2020 (4,3% sur une base comparable), la reprise de l’activité entamée durant la seconde moitié de 2020 se poursuit et permet d’afficher au premier semestre 2021 un taux de marge opérationnelle courante en nette amélioration, à 6,6%.

Le résultat opérationnel des activités cédées s’élève à 41 millions d’euros au premier semestre 2021. Il intègre l’activité de Century 21 jusqu’au 31 mars 2021, et d’Ægide-Domitys jusqu’au 30 juin 2021. Ce résultat positif n’est pas comparable avec le 1er semestre 2020 (-16 millions d’euros), car le reclassement en activités destinées à être cédées d’Ægide-Domitys au 31 décembre 2020 (norme IFRS 5) conduit à l’arrêt de la comptabilisation des amortissements, notamment pour le droit d’utilisation des actifs de Domitys (estimation de 55 millions d’euros pour le S1 2021).

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat financier ressort à -44 millions d'euros au premier semestre 2021, contre -36 millions d’euros au premier semestre 2020, avec principalement la hausse des charges d’intérêt sur les obligations locatives (y compris le parc Domitys seulement cédé au 30 juin 2021). La baisse de l’endettement suite aux cessions d’Ægide-Domitys et de Century 21 produira une amélioration du résultat financier à compter du second semestre 2021.

La charge d’impôts (y compris Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, CVAE) qui s’élève à 32 millions d’euros au 30 juin 2021 (contre 6 millions d’euros au premier semestre 2020) est en augmentation, compte tenu d’une base taxable plus élevée bien que bénéficiant de la baisse du taux effectif d’impôt sur les sociétés et malgré la réduction de 50% du taux de la CVAE. Le taux effectif d’impôt ressort à 28% au premier semestre 2021 contre 30% en 2020 (hors CVAE).

Le résultat net part du Groupe s’élève à 283 millions d’euros au 30 juin 2021 contre 7 millions d’euros au 30 juin 2020. Sur le nouveau périmètre appliqué sur les 3 périodes, le résultat net ressort à 77 millions d’euros au premier semestre 2021, en forte progression par rapport aux 23 millions d’euros au premier semestre 2020 et aux 49 millions d’euros au premier semestre 2019.

FLUX DE TRESORERIE ET BILAN

Flux de trésorerie

La capacité d’autofinancement après loyers et avant coût du financement et impôts s’élève à 118 millions d’euros à fin juin 2021, en forte hausse par rapport au premier semestre 2020 (70 millions d’euros) principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel courant, et retrouve un niveau proche du premier semestre 2019 (125 millions d’euros).

Le BFR lié à l’activité (hors impôt) augmente de 355 millions d’euros, et tient compte pour 238 millions d’euros de la hausse attendue avec la consommation des avances versées par les investisseurs sur la signature des commandes majeures de l’immobilier d’entreprise intervenues fin 2020. Corrigée de cet événement non récurrent, la hausse du BFR est comparable à celle enregistrée habituellement au premier semestre, toujours marquée par des flux de dépenses sur les chantiers, supérieurs aux encaissements de la période.

Le cash-flow libre généré par Nexity s’élève à -329 millions d’euros à fin juin 2021. Ce montant négatif, comme très souvent au premier semestre (-223 millions d’euros au 30 juin 2020 et -199 millions d’euros au 30 juin 2019) est accentué ce semestre par l’augmentation du BFR de l’immobilier d’entreprise avec la consommation des acomptes clients.

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 235 160 207 Remboursement des obligations locatives (117) (90) (82) Capacité d'autofinancement après loyers, avant coût du financement et impôts 118 70 125 Variation du BFR lié à l'activité (hors impôts) (355) (232) (209) Intérêts et impôts payés (66) (30) (88) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (303) (191) (172) Flux de trésorerie liés aux investissements opérationnels (25) (32) (26) Cash-flow libre (329) (223) (199) Flux de trésorerie liés aux investissements financiers 181 (43) 14 Dividende payé par Nexity SA (111) (110) (138) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (hors dividendes) (165) 140 68 Variation de trésorerie (423) (235) (255)

Les flux de trésorerie liés aux investissements financiers s’élèvent à un produit net de 181 millions d’euros au premier semestre 2021, qui intègre notamment pour 208 millions d’euros la cession de 100% de Century 21 et 45% d’Ægide.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement (-165 millions d’euros) intègrent principalement le remboursement d’un emprunt obligataire de 146 millions d’euros, qui venait à échéance en mai 2021.

Besoin en Fonds de Roulement

(En millions d'euros) 30 juin 2021 31 décembre 2020 Variation Promotion 1 045 718 327 Promotion Immobilier résidentiel 1 130 985 146 Promotion Immobilier d'entreprise (85) (267) 181 Services 26 49 (23) Autres activités 6 (63) 69 Total BFR hors impôt 1 077 704 373 Impôts sur les sociétés 4 (22) 26 Besoin en fonds de roulement (BFR) 1 081 682 399

Le besoin en fonds de roulement s’élève à 1 081 millions d’euros au 30 juin 2021, soit une augmentation de 399 millions d’euros et 56 millions d’euros pour les activités cédées par rapport au 31 décembre 2020, dont plus de la moitié (181 millions d’euros pour l’immobilier d’entreprise) provient de la consommation des avances versées par les investisseurs sur la signature des commandes majeures de l’immobilier d’entreprise intervenues fin 2020 (Eco-Campus à la Garenne-Colombes et Reiwa à Saint-Ouen). La variation du BFR hors impôt reprend la variation du BFR présenté dans le tableau des flux de trésorerie (355 millions d’euros) et celle issue des variations de périmètre sur les cessions/acquisitions de sociétés (18 millions d’euros).

Pour les Autres activités, le BFR correspond principalement à celui de Nexity Villes & Projets, la filiale aménagement du Groupe, qui regroupe l’essentiel des prises de positions foncières (Land Bank), et la hausse provient principalement de paiements différés (notamment la TVA), faisant suite aux cessions foncières intervenues en fin d’année 2020. La variation du BFR d’impôts (26 millions d’euros) correspond au paiement de l’impôt sociétés dû au titre des résultats 2020 et payés au moment de la liquidation de l’impôt en mai.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés (part des actionnaires de la société-mère) s’établissent à 1 909 millions d’euros à fin juin 2021, en progression par rapport à fin décembre 2020 (1 730 millions d’euros).

La situation d’endettement net hors obligations locatives reste à des niveaux très faibles (690 millions d’euros) et représente un ratio d’EBITDA après loyers (12 mois glissant) de 1,7x. Le Groupe bénéficie au 30 juin 2021 d’une trésorerie globale de 933 millions d’euros à laquelle s’ajoutent 600 millions d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées, ce qui lui procure une liquidité élevée et une forte capacité d’investissement.

En millions d'euros 30 juin 2021 31 décembre 2020 Variation Emprunts obligataires (yc intérêts courus et frais de mise en place) 809 997 (188) Emprunts sur établissements de crédit et autres 815 910 (95) Trésorerie nette et autres (933) (1 357) 423 Endettement financier net avant obligations locatives 690 550 140 Obligations locatives 524 465 59 Endettement financier net y compris obligations locatives 1 214 1 015 198

L’augmentation au cours du premier semestre 2021 de l’endettement financier net avant obligations locatives (+140 millions d’euros) s’explique principalement par un free cash-flow négatif de -329 millions d’euros (sous l’effet de la hausse du BFR pour 399 millions d’euros) et le paiement des dividendes pour 111 millions d’euros compensé par les produits de cessions pour 307 millions d’euros (produits de cessions pour 200 millions d’euros et annulation de l’engagement de rachat des minoritaires d’Ægide-Domitys pour 107 millions d’euros). En intégrant le reclassement IFRS 5 des dettes d’exploitation d’Ægide-Domitys pour 105 millions d’euros au 31 décembre 2020, le désendettement global des cessions représente 412 millions d’euros.

Les obligations locatives (IFRS 16) s’élèvent à 524 millions d’euros au 30 juin 2021, contre 465 millions d’euros au 31 décembre 2020, en augmentation compte tenu des prises à bail ou renouvellement sur les baux corporate du Groupe, les activités de coworking et de gestion de résidences étudiantes.

La structure financière de Nexity a été renforcée au cours du premier semestre grâce au prolongement jusqu’en 2028 d’une dette de 240 millions d’euros à travers l’émission le 19 avril d’une OCEANE (Obligation convertible en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes) à échéance avril 2028 à un faible coupon (0,875% par an), et le rachat concomitant de l’OCEANE 2023 émise pour 270 millions d’euros. Au 30 juin 2021, la maturité moyenne de la dette s’allonge à 3,3 ans (contre 2,7 ans à fin 2020), avec un coût moyen de la dette qui reste stable à 2,2%.

Nexity respecte au 30 juin 2021 la totalité de ses engagements contractuels au titre de ses crédits obligataires et corporate. A titre de précaution pendant le premier confinement, compte tenu du fort niveau d’incertitudes sur l’issue de la crise sanitaire, Nexity avait obtenu de ses prêteurs bancaires et obligataires l’exonération de l’engagement de maintenir le ratio de levier inférieur ou égal à 3,5 pour les échéances de 2020 et juin 2021. Cette exonération n’est pas mise en jeu, car Nexity respecte tous ses covenants financiers au 30 juin 2021.

* * *

Rappel des faits marquants du premier semestre 2021

Evolution de la gouvernance et du comité exécutif

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Groupe dissociant les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, Véronique Bédague devient Directrice Générale de Nexity lors de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021.

Jean-Claude Bassien , Directeur général délégué des Services a été nommé second mandataire social. Alain Dinin , Président, continue d’accompagner l’équipe de Direction Générale dans les grands choix stratégiques et d’allocations de ressources.

devient Directrice Générale de Nexity lors de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021. , Directeur général délégué des Services a été nommé second mandataire social. continue d’accompagner l’équipe de Direction Générale dans les grands choix stratégiques et d’allocations de ressources. Evolution du Comité Exécutif avec les nominations de Nadia Ben Salem-Nicolas en tant que Directrice Générale Adjointe en charge des Finances, Helen Romano, en tant que Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel,

Stéphane Dalliet en tant que Directeur Général Délégué en charge du Pôle Immobilier résidentiel et

Marjolaine Grisard en tant que Directrice RSE.

Finalisation de la revue stratégique

C essions de Century 21 (mai 2021) et d’ Ægide-Domitys (juin 2021) permettant de simplifier et recentrer la plateforme autour de son cœur de métier : les services immobiliers favorisant les synergies de revenus.

de (mai 2021) et d’ (juin 2021) permettant de simplifier et recentrer la plateforme autour de son cœur de métier : les services immobiliers favorisant les synergies de revenus. Maintien d’un effet de levier à un niveau raisonnable (1,7x l’EBITDA 12 mois glissants à fin juin 2021)

Activité commerciale

9 088 réservations de logements neufs en France, dont 2/3 de ventes au détail, particulièrement soutenues par les investisseurs individuels

307 millions d’euros de prise de commandes en Immobilier d’entreprise, dans un contexte d’incertitudes de la part des entreprises

Financement

Renforcement de la structure financière de Nexity en prolongeant jusqu’en 2028 une dette de 240 millions d’euros à travers l’émission le 19 avril d’une OCEANE (Obligation convertible en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes) à échéance avril 2028 à un faible coupon (0,875% par an), et le rachat concomitant de l’OCEANE 2023 émise pour 270 millions d’euros





Responsabilité sociale et environnementale

Validation par l’organisme i ndépendant SBTi de la feuille de route du Groupe en matière de réduction de son empreinte carbone à l’horizon 2030, concrétisant l’engagement d‘une trajectoire d’augmentation de la température bien inférieure à 2°C d’ici 2050.

en matière de réduction de son empreinte carbone à l’horizon 2030, concrétisant l’engagement d‘une trajectoire d’augmentation de la température bien inférieure à 2°C d’ici 2050. Après la certification Great Place To Work obtenue en septembre 2020, Nexity est devenue en avril 2021 la 1 ère entreprise immobilière de plus de 2 500 salariés du Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work ® , qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise.

, qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise. Depuis la création de Nexity Non Profit en 2018, 10 pensions de famille ou centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts ou sont en cours de réalisation, et environ 20 demandes pour de nouveaux projets, devraient être déposées d’ici fin 2021, soit plus de 800 logements.





Glossaire

Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs. Les activités de gestion et d’exploitation de résidences pour étudiants comme celle d’espaces de travail flexibles sont incluses dans ce secteur d’activité.

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Gearing (ou ratio de structure) : correspond au rapport de l’endettement net sur les capitaux propres de l’ensemble

Nouveau périmètre : périmètre sans les activités cédées (Century 21 et Ægide-Domitys) et sans les plus-values de cession. Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys. Au S1 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l’Immobilier.

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

Annexe 1 : Reporting opérationnel

Réservations Promotion Immobilier résidentiel

2021 2020 2019 Nombre de lots, en unités T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 5 191 3 897 7 442 4 184 5 794 3 657 7 794 4 557 5 603 3 883 Terrains à bâtir 439 338 660 244 297 360 836 435 559 258 International 404 249 503 193 74 165 307 161 137 36 Total (nombre de lots) 6 034 4 484 8 605 4 621 6 165 4 182 8 937 5 153 6 299 4 177





2021 2020 2019 Valeur, en M€ TTC T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 1 141 882 1 566 925 1 231 792 1 529 909 1 150 773 Terrains à bâtir 42 29 57 19 25 30 76 35 46 20 International 72 41 91 29 11 26 47 37 13 3 Total (M€ TTC) 1 255 952 1 713 974 1 267 847 1 652 981 1 209 797

Services

Juin 2021 Décembre 2020 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 697 000 703 000 -0,9% - Gestion locative 158 800 173 000 -8,2% Dont lots gérés résidences seniors Domitys 12 900 - Gestion locative retraitée 158 800 160 100 -0,8% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,0 19,7 1,5% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 124 125 -1 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 92,8% 94,0% - 1,2 pt Bureaux partagés - Nombre de sites ouverts 25 25 0 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 64% 69% - 5,0 pts Résidences seniors - Domitys - Nombre total de résidences en exploitation 126 113 13 dont nombre de résidences de plus de 2 ans 84 72 12 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 83,4% 84,8% - 1,4 pt Distribution S1 2021 S1 2020 - Réservations totales 2 731 1 623 x 1,7 - Réservations pour compte de tiers 1 770 913 x 1,9

Séries trimestrielles

Chiffre d'affaires

2021 2020 2019 En millions d'euros T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Promotion 826,8 850,7 1 746,6 702,8 680,5 523,7 1 252,4 681,7 678,7 605,6 Promotion Immobilier résidentiel 742,3 655,4 1 216,1 641,7 433,7 467,2 1 151,1 585,8 594,3 510,9 Promotion Immobilier d'entreprise 84,5 195,3 530,5 61,0 246,7 56,6 101,37 95,8 84,4 94,7 Services 209,2 176,2 236,8 198,0 161,2 171,4 259,6 189,3 184,9 173,0 Administration de biens 129,1 126,5 129,3 133,3 114,2 126,1 136,8 132,9 130,2 123,1 Distribution 80,0 49,7 107,5 64,8 47,0 45,3 122,8 56,5 54,7 50,0 Autres activités 0,0 0,6 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,5 0,4 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 1 036,0 1 027,5 1 983,4 900,8 841,7 695,2 1 512,1 871,0 864,0 779,0 Chiffre d’affaires activités cédées 107,1 104,2 134,2 120,2 87,6 91,6 181,9 93,5 95,3 102,1 Chiffre d'affaires 1 143,1 1 131,7 2 117,6 1 021,0 929,3 786,8 1 694,0 964,5 959,4 881,1

Backlog – Carnet de commandes

2021 2020 2019 En millions d'euros, hors taxes S1 T1 12M 9M S1 T1 12M 9M S1 T1 Promotion Immobilier résidentiel 5 504 5 641 5 789 5 397 5 285 4 796 4 640 4 510 4 493 4 269 Promotion Immobilier d'entreprise 1 059 1 138 1 032 321 373 398 456 401 269 222 Total Backlog 6 563 6 778 6 820 5 719 5 659 5 194 5 095 4 911 4 762 4 491 Retraitement des opérations

réalisées en direct par Ægide 242 280 Total Backlog retraité 6 563 6 536 6 540

Séries financières semestrielles

Chiffre d’affaires

2021 2020 2019 En millions d'euros S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Promotion 1 677,5 3 653,6 2 449,3 1 204,2 3 218,4 1 934,1 1 284,3 Promotion Immobilier résidentiel 1 397,7 2 758,7 1 857,8 900,9 2 842,1 1 736,9 1 105,2 Promotion Immobilier d'entreprise 279,8 894,8 591,5 303,3 376,2 197,2 179,0 Services 385,3 767,4 434,8 332,6 806,8 448,9 357,9 Administration de biens 255,6 502,9 262,5 240,3 522,9 269,6 253,3 Distribution 129,7 264,6 172,3 92,3 283,9 179,3 104,6 Autres activités 0,6 (0,0) (0,0) 0,0 0,9 (0,0) 0,9 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 2 063,5 4 421,0 2 884,1 1 536,8 4 026,0 2 383,0 1 643,0 Chiffre d'affaires activités cédées 211,3 433,6 254,4 179,2 472,8 275,4 197,4 Chiffre d'affaires 2 274,8 4 854,6 3 138,6 1 716,1 4 498,8 2 658,4 1 840,4

EBITDA

2021 2020 2019 En millions d'euros S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Promotion 137,6 307,2 229,9 77,3 326,8 215,1 111,7 Promotion Immobilier résidentiel 93,0 233,7 211,5 22,2 282,0 191,2 90,7 Promotion Immobilier d'entreprise 44,5 73,5 18,4 55,1 44,8 23,8 21,0 Services 76,3 153,0 97,7 55,3 156,9 91,0 65,8 Administration de biens 63,3 127,9 79,3 48,6 124,3 67,7 56,5 Distribution 13,1 25,1 18,4 6,7 32,6 23,3 9,3 Autres activités (0,7) (7,1) (6,3) (0,7) (20,6) (15,2) (5,4) Ebitda nouveau périmètre 213,2 453,1 321,3 131,8 463,0 290,9 172,2 Ebitda activités cédées 41,3 96,7 65,0 31,7 109,8 55,6 54,2 Ebitda 254,5 549,7 386,3 163,5 572,9 346,5 226,4

Résultat opérationnel courant

2021 2020 2019 En millions d'euros S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Promotion 124,8 274,9 213,4 61,5 294,7 197,9 96,8 Promotion Immobilier résidentiel 80,6 202,6 195,0 7,6 252,0 175,0 77,0 Promotion Immobilier d'entreprise 44,3 72,3 18,4 53,8 42,7 22,9 19,8 Services 25,8 40,9 27,2 13,7 80,7 54,0 26,8 Administration de biens 13,6 20,0 11,9 8,1 44,5 25,8 18,7 Distribution 12,2 20,9 15,3 5,6 36,2 28,2 8,0 Autres activités (14,6) (27,9) (18,8) (9,1) (36,0) (24,9) (11,1) Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 136,0 287,9 221,9 66,0 339,4 227,0 112,4 Résultat opérationnel courant activités cédées 41,3 (2,6) 13,1 (15,8) 13,8 0,8 13,0 Résultat opérationnel courant 177,4 285,3 235,0 50,2 353,2 227,8 125,4

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2021

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2021

Reporting opérationnel Retraitement

des

activités cédées Retraitement

des

Eléments

non courants 30/06/2021

Reporting opérationnel nouveau périmètre avant éléments non courants Chiffre d'affaires 2 099,0 175,8 2 274,8 (211,3) 2 063,5 Charges opérationnelles (1 864,1) (156,2) (2 020,3) 169,9 (1 850,4) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 2,5 (2,5) - - - EBITDA 237,4 17,1 254,5 (41,4) 213,1 Loyers (116,7) - (116,7) 55,9 (60,8) EBITDA après loyers 120,7 17,1 137,8 14,5 152,4 Retraitement des loyers 116,7 - 116,7 (55,9) 60,8 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (59,4) - (59,4) 0,0 (59,3) Amortissement et dépréciation des immobilisations (16,0) 0,0 (16,0) 0,4 (15,6) Dotations nettes aux provisions 4,9 (0,1) 4,8 (0,7) 4,1 Paiements en actions (6,6) - (6,6) 0,3 (6,3) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (2,5) 2,5 - - Résultat opérationnel courant 157,9 19,5 177,4 (41,4) 136,0 Plus-values de cessions 184,7 - 184,7 (184,7) - Résultat opérationnel 342,5 19,5 362,0 (41,4) (184,7) 136,0 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 13,3 (13,3) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 355,8 6,2 362,0 (41,4) (184,7) 136,0 Coût de l'endettement financier net (24,2) (0,8) (25,0) 2,2 (22,8) Autres charges et produits financiers (2,0) (0,4) (2,4) - (2,4) Charges d'intérêts sur obligations locatives (16,3) - (16,3) 10,4 (5,9) Résultat financier (42,5) (1,2) (43,7) 12,6 (31,2) Résultat des activités courantes avant impôts 313,3 5,0 318,3 (28,8) (184,7) 104,8 Impôts sur les bénéfices (27,2) (5,0) (32,2) 7,2 (24,9) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (0,9) - (0,9) - (0,9) Résultat net de l'ensemble consolidé 285,2 - 285,2 (21,6) (184,7) 79,0 dont participations ne donnant pas le contrôle 2,1 - 2,1 - 2,1 dont part des actionnaires de la société mère 283,2 - 283,2 (21,6) (184,7) 76,9 (en euros) Résultat net par action 5,11 5,11 1,39

Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2021

ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2021

Reporting opérationnel 31/12/2020

Reporting opérationnel Goodwills 1 417,5 - 1 417,5 1 484,0 Autres immobilisations 731,5 0,1 731,7 667,1 Titres mis en équivalence 119,9 (56,4) 63,4 1,0 Total actifs non courants 2 268,9 (56,3) 2 212,6 2 152,1 BFR net 972,7 108,4 1 081,1 681,8 Actifs nets destinés à la vente - - 73,3 Total de l'actif 3 241,6 52,1 3 293,7 2 907,2 PASSIF

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2021

Reporting opérationnel 31/12/2020

Reporting opérationnel Capital et Réserves 1 625,9 (0,0) 1 625,9 1 611,7 Résultat de la période 283,2 (0,0) 283,2 118,1 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 909,1 (0,0) 1 909,1 1 729,7 Participations ne donnant pas le contrôle 16,5 (0,0) 16,5 9,2 Capitaux propres de l'ensemble 1 925,6 (0,0) 1 925,6 1 739,0 Endettement net 1 172,4 41,2 1 213,7 1 015,4 Provisions 101,3 1,8 103,0 106,5 Impôts différés nets 42,3 9,1 51,4 46,3 Total du passif 3 241,6 52,1 3 293,7 2 907,2

Endettement net au 30 juin 2021



(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2021

Reporting

opérationnel 31/12/2020

Reporting

opérationnel Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 808,6 - 808,6 997,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 766,6 37,9 804,5 917,2 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 575,2 37,9 1 613,1 1 914,2 Autres dettes et autres créances financières (96,6) 106,7 10,1 (7,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie (870,7) (118,1) (988,7) (1427,5) Banques créditrices (découverts bancaires) 40,8 14,7 55,5 71,0 Trésorerie nette et autres (829,8) (103,4) (933,2) (1356,5) Total endettement financier net avant obligations locatives 648,8 41,2 690,0 550,4 Obligations locatives 523,7 - 523,7 465,0 Total endettement net 1 172,4 41,2 1 213,7 1 015,4

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 30 juin 2021

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS

12 mois Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2021

Reporting

opérationnel 30/06/2020

Reporting

opérationnel Résultat net des sociétés intégrées 285,2 - 285,2 8,1 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie (136,8) 13,4 (123,5) 111,3 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 148,4 13,4 161,8 119,4 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 40,5 0,8 41,3 36,2 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 26,8 5,0 31,8 4,6 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 215,7 19,2 234,9 160,2 Remboursement des obligations locatives (116,7) - (116,7) (90,1) Capacité d'autofinancement après loyer avant coût du financement et impôts 99,0 19,2 118,2 70,1 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (333,1) (22,1) (355,2) (231,5) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2,5 (2,5) - - Intérêts versés (14,7) (0,8) (15,5) (18,0) Impôts payés (45,3) (5,5) (50,9) (11,8) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (291,7) (11,7) (303,3) (191,2) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (25,2) - (25,2) (31,7) Cash flow libre (316,9) (11,7) (328,6) (222,9) Acquisitions ou cessions de filiales et autres variations du périmètre 208,2 (0,2) 208,1 (40,3) Autres investissements financiers nets (23,5) (3,9) (27,4) (2,4) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 184,7 (4,1) 180,7 (42,7) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (110,6) - (110,6) (109,8) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (6,3) - (6,3) (9,5) Acquisition et cession d'actions propres 2,0 2,0 (22,7) Variation des dettes et créances financières (nets) (176,8) 16,0 (160,8) 173,1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (291,8) 16,0 (275,8) 31,1 Incidence de la variation des taux de change 0,3 0,0 0,4 (0,7) Variation de trésorerie (423,5) 0,2 (423,3) (235,3)

Capitaux engagés

En millions d'euros 30 juin 2021 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1 076 1 116 31 40 1 045 - Services 125 562 99 437 26 - Autres activités et non affectés 1 604 1 615 177 11 10 1 417 Capitaux engagés Groupe 2 806 3 294 307 488 1 081 1 417 En millions d'euros 31 décembre 2020 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 752 795 33 43 718 Services 150 521 101 371 49 Autres activités et non affectés 1 502 1 519 103 17 (85) 1 484 Capitaux engagés Groupe 2 403 2 834 237 431 682 1 484

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2020 nouveau périmètre

(en millions d'euros) 30/06/2020

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 30/06/2020

Reporting opérationnel Retraitement

des

activités cédées Retraitement

des

Eléments

non courants 30/06/2020

Reporting opérationnel nouveau périmètre avant éléments non courants Chiffre d'affaires 1 606,8 109,3 1 716,1 (179,2) - 1 536,8 Charges opérationnelles (1 453,6) (99,0) (1 552,6) 147,5 - (1 405,1) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 1,6 (1,6) - - - EBITDA 154,7 8,7 163,5 (31,7) - 131,8 Loyers (90,1) - (90,1) 44,8 (45,4) EBITDA après loyers 64,6 8,7 73,3 13,1 - 86,4 Retraitement des loyers 90,1 - 90,1 (44,8) 45,4 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (82,3) - (82,3) 41,2 - (41,2) Amortissement et dépréciation des immobilisations (23,9) - (23,9) 5,8 - (18,2) Dotations nettes aux provisions 0,7 (0,0) 0,6 0,3 - 0,9 Paiements en actions (7,6) - (7,6) 0,2 - (7,4) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (1,6) 1,6 - - Résultat opérationnel 40,0 10,2 50,2 15,8 - 66,0 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 4,2 (4,2) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 44,2 6,0 50,2 15,8 - 66,0 Coût de l'endettement financier net (22,8) (1,0) (23,9) 1,9 - (22,0) Autres charges et produits financiers 2,3 (2,1) 0,3 0,2 (2,0) (1,6) Charges d'intérêts sur obligations locatives (12,4) - (12,4) 8,4 (4,0) Résultat financier (32,9) (3,1) (36,0) 10,4 (2,0) (27,6) Résultat des activités courantes avant impôts 11,4 2,9 14,3 26,1 (2,0) 38,4 Impôts sur les bénéfices (2,9) (2,9) (5,8) (8,4) - (14,3) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (0,3) - (0,3) - (0,3) Résultat net de l'ensemble consolidé 8,2 0,0 8,2 17,7 (2,0) 23,9 dont participations ne donnant pas le contrôle 1,6 - 1,6 (0,5) - 1,1 dont part des actionnaires de la société mère 6,6 0,0 6,6 18,2 (2,0) 22,8 (en euros) Résultat net par action 0,12 0,12 0,41

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2020 nouveau périmètre

(en millions d'euros) 31/12/2020

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2020

Reporting opérationnel Retraitement

des

activités cédées Retraitement

des

Eléments

non courants 31/12/2020

Reporting opérationnel nouveau périmètre avant éléments non courants Chiffre d'affaires 4 511,6 343,0 4 854,6 (433,6) - 4 421,0 Charges opérationnelles (3 997,0) (307,9) (4 304,9) 336,4 - (3 968,5) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 17,8 (17,8) - - - EBITDA 532,5 17,3 549,7 (97,2) - 452,6 Loyers (206,8) - (206,8) 93,1 (113,7) EBITDA après loyers 325,7 17,3 343,0 (4,1) - 338,9 Retraitement des loyers 206,8 - 206,8 (93,1) 113,7 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (196,0) - (196,0) 86,7 - (109,3) Amortissement et dépréciation des immobilisations (50,6) - (50,6) 11,2 - (39,4) Dotations nettes aux provisions (6,6) 0,3 (6,2) 0,7 - (5,5) Paiements en actions (11,7) - (11,7) 0,7 - (11,0) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (17,8) 17,8 - - Résultat opérationnel 249,8 35,4 285,3 2,1 - 287,4 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 28,7 (28,7) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 278,6 6,7 285,3 2,1 - 287,4 Coût de l'endettement financier net (49,5) (2,3) (51,8) 4,6 - (47,2) Autres charges et produits financiers (3,6) (0,7) (4,3) 0,2 (2,0) (6,1) Charges d'intérêts sur obligations locatives (29,5) - (29,5) 17,6 (11,9) Résultat financier (82,5) (3,0) (85,5) 22,4 (2,0) (65,1) Résultat des activités courantes avant impôts 196,0 3,7 199,8 24,5 (2,0) 222,3 Impôts sur les bénéfices (69,9) (3,7) (73,6) (2,5) - (76,1) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (1,9) - (1,9) - (1,9) Résultat net de l'ensemble consolidé 124,3 0,0 124,3 22,0 (2,0) 144,3 dont participations ne donnant pas le contrôle 6,2 0,0 6,2 (1,3) - 4,9 dont part des actionnaires de la société mère 118,1 0,0 118,1 23,3 (2,0) 139,4 (en euros) Résultat net par action 2,14 2,14 2,52

Annexe 2 : normes IFRS

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2021

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS 30/06/2020

IFRS Chiffre d'affaires 2 099,0 1 606,8 Charges opérationnelles (1 864,1) (1 453,6) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 2,5 1,6 EBITDA 237,4 154,7 Loyers (116,7) (90,1) EBITDA après loyers 120,7 64,6 Retraitement des loyers 116,7 90,1 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (59,4) (82,3) Amortissement et dépréciation des immobilisations (16,0) (23,9) Dotations nettes aux provisions 4,9 0,7 Paiements en actions (6,6) (7,6) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (2,5) (1,6) Résultat opérationnel courant 157,9 40,0 Plus-values de cessions 184,7 - Résultat opérationnel 342,5 40,0 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 13,3 4,2 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 355,8 44,2 Coût de l'endettement financier net (24,2) (22,8) Autres charges et produits financiers (2,0) 2,3 Charges d'intérêts sur obligations locatives (16,3) (12,4) Résultat financier (42,5) (32,9) Résultat des activités courantes avant impôts 313,3 11,3 Impôts sur les bénéfices (27,2) (2,9) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (0,9) (0,3) Résultat net de l'ensemble consolidé 285,2 8,1 dont participations ne donnant pas le contrôle 2,1 1,6 dont part des actionnaires de la société mère 283,2 6,5 (en euros) Résultat net par action 5,11 0,12

Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2021

ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Goodwills 1 417,5 1 484,0 Autres immobilisations 731,5 666,4 Titres mis en équivalence 119,9 57,8 Total actifs non courants 2 268,9 2 208,2 BFR net 972,7 591,3 Actifs nets destinés à la vente - 73,3 Total de l'actif 3 241,6 2 872,8 PASSIF

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Capital et Réserves 1 625,9 1 611,7 Résultat de la période 283,2 118,1 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 909,1 1 729,8 Participations ne donnant pas le contrôle 16,5 9,2 Capitaux propres de l'ensemble 1 925,6 1 739,0 Endettement net 1 172,4 991,3 Provisions 101,3 104,8 Impôts différés nets 42,3 37,7 Total du passif 3 241,6 2 872,8

Endettement net consolidé 30 juin 2021



(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 808,6 997,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 766,6 877,6 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 575,2 1 874,7 Autres dettes et autres créances financières (96,6) (95,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie (870,7) (1 305,1) Banques créditrices (découverts bancaires) 40,8 51,7 Trésorerie nette et autres (829,8) (1 253,4) Total endettement financier net avant obligations locatives 648,8 526,3 Obligations locatives 523,7 465,0 Total endettement net 1 172,4 991,3

Tableau des flux de trésorerie simplifié 30 juin 2021

(en millions d'euros) 30/06/2021

IFRS 30/06/2020

IFRS Résultat net des sociétés intégrées 285,2 8,1 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie (136,8) 107,2 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 148,4 115,3 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 40,5 35,2 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 26,8 1,8 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 215,7 152,3 Remboursement des obligations locatives (116,7) (90,1) Capacité d'autofinancement aprés loyers avant coût du financement et impôts 99,0 62,2 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (333,1) (189,4) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2,5 1,6 Intérêts versés (14,7) (16,9) Impôts payés (45,3) (13,1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (291,7) (155,6) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (25,2) (31,7) Cash flow libre (316,9) (187,3) Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre 208,2 (39,8) Autres investissements financiers nets (23,5) (1,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 184,7 (41,5) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (110,6) (109,8) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (6,3) (9,5) Acquisition et cession d'actions propres 2,0 (22,7) Variation des dettes et créances financières (nets) (176,8) 144,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (291,8) 2,2 Incidence de la variation des taux de change 0,3 (0,7) Variation de trésorerie (423,5) (227,3)

