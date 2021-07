MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 de 74,9 M€ (+43%) - Trajectoire de croissance confirmée

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 de 74,9 M€ (+43%)

Forte progression de l’activité Travail Temporaire sur le 2 ème trimestre (+111%)

trimestre (+111%) Montée en puissance du pôle Formation (+20%)

Trajectoire de croissance confirmée



Grenoble, le 27 juillet 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, enregistre une nouvelle progression de son activité sur le 2ème trimestre 2021 portée par la levée des mesures de confinement. Accompagnant la reprise de l’économie du pays, le Groupe affiche un CA de 41,5 M€ sur le 2ème trimestre 2021 (+97% par rapport au T2 2020) et totalise sur ce 1er semestre 74,9 M€ de revenus contre 52,6 M€ l’an passé (+43%).

En millions d’euros 2021 2020 Variation

en % CA 1er trimestre 34,4 31,5 +9% CA 2ème trimestre 41,5 21,1 +97% CA 1er semestre 74,9 52,6 +43%

Chiffres 2021 non audités

Sur la période, l’activité Travail Temporaire s’inscrit à 65 M€ (+46%) et continue de surperformer un marché du TT qui progresse pour sa part de 44%1. Bien qu’en deçà des niveaux de 2019, le Groupe confirme sa trajectoire de croissance constatée sur le 1er trimestre avec une reprise significative de son activité sur le 2ème trimestre qui progresse de 23% par rapport au trimestre précédent et de 111% par rapport au T2 2020. Poursuivant son plan de développement, le Groupe a renforcé sa division Grands comptes avec la signature de nouveaux accords cadre tels que Bouygues Travaux Publics ou encore le groupe Eiffage qu’il accompagnera, tout comme NGE, sur le chantier de la LGV Lyon-Turin au travers de sa filiale Grands Travaux Facilities.

Bénéficiant de l’intégration réussie d’AT Patrimoine et d’une bonne dynamique portée par la montée en puissance des nouvelles offres digitales, le pôle Formation affiche une très bonne performance sur le semestre pour s’établir à 4 M€ et progresse de +20% par rapport au S1 2020. Suite à la refonte complète de l’offre du Groupe et au succès de son CFA Arcadia Campus, cette dynamique devrait se poursuivre sur la rentrée de septembre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Recrutement s’établit quant à lui à 0,8 M€ suite à la cession en septembre 2020 d’une partie de l’activité devenue non stratégique. A périmètre comparable, l’activité affiche une progression de 16% notamment liée à la reprise en Île-de-France.

Dans ce contexte, la flexibilité et la réactivité offertes par le Portage Salarial permet à la division de retrouver le chemin de la croissance pour s’établir à 4,1 M€ (+21%) à fin juin 2021. De même, la division dédiée aux Plateformes de services RH (paie, administration du personnel), portée par l’intégration d’Inalvéa Développement, s’élève à 1,1 M€ et progresse de 117% par rapport au S1 2020.

Cette bonne orientation des activités permet à Mare Nostrum de retrouver progressivement une activité normative se rapprochant des niveaux de 2019.

Bénéficiant de la bonne orientation de ses activités et de la montée en puissance de son offre de Formation, Mare Nostrum confirme son ambition de doubler de taille d’ici 4 ans et sa volonté de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

28 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 370 collaborateurs permanents, 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





1 Variation CA Réel facturé source Note mensuelle Prism’emploi N° 259 (mai, juin 2021) et estimation interne (juin 2021).

Pièce jointe