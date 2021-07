Leasinvest Real Estate SA : Publication d’une notification de transparence

A propos de LEASINVEST REAL ESTATE SA



Leasinvest Real Estate SA est un investisseur et promoteur immobilier mixte.



La valeur totale du portefeuille d’investissement s’élève à environ 1,4 milliard d’euros, réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (45%), la Belgique (42%) et l’Autriche

(13 %).



Leasinvest est l’un des plus grands investisseurs immobiliers au Luxembourg.



La valeur totale du portefeuille de développement s’élève à environ 0,3 milliard d’euros et est répartie entre les sites de Tour&Taxis et de Cloche d’Or, sur lesquels des développements mixtes (résidentiels et de bureaux) sont en cours et sur lesquels de nouveaux sous-projets seront lancés dans les années à venir.



La Société est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de 678 millions d’euros (valeur 27/07/2021).