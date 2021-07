Solutions 30 : croissance de + 22,9% du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2021

English French

Croissance de +20,8% au 1 er semestre 2021 et de +37,4% par rapport au niveau, pré-covid, du 1 er semestre 2019

Excellente dynamique commerciale avec 300 M€ de nouveaux contrats signés au 2 ème trimestre 2021

De solides perspectives de croissance reposant sur des tendances de marché structurellement porteuses





En millions d’euros 6 mois 2ème trimestre 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % Total 441,2 365,1 +20,8% 216,0 175,7 +22,9% Dont France 270,3 224,3 +20,5% 128,2 107,9 +18,9% Dont Benelux 74,9 66,2 +13,2% 37,9 31,4 +20,8% Dont Autres Pays 96,0 74,6 +28,7% 49,9 36,5 +36,7%

Les données du 1er semestre 2020 ont été retraitées pour consolider Worldlink dès le 1er janvier 2020.





L’extension européenne du modèle vertueux déployé en France s’accélère

Chiffre d’affaires consolidé

Au 2ème trimestre, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires de 216,0 M€, en hausse de +22,9% (+19,8% en organique). Cette croissance organique très soutenue est notamment tirée par les contrats majeurs signés fin 2020 en Belgique dans le domaine de l’énergie, et au 1er semestre 2021 en Italie et en Espagne dans le secteur des télécoms.

Sur le plan opérationnel, la priorité a été d’investir dans le recrutement et la formation des équipes pour permettre les montées en charge importantes de ces nouveaux contrats exigeants et accompagner le déploiement de technologies nouvelles dans plusieurs pays.

Sur le plan commercial, les activités du Groupe bénéficient de plusieurs facteurs structurels et conjoncturels favorables : des marchés en plein essor, portés par la transformation numérique et la transition énergétique, et des plans de relance d’une ampleur inédite partout en Europe. Au 2ème trimestre le Groupe a ainsi signé plus de 300 M€ de nouveaux contrats d’une durée moyenne de 3 ans, dont 50% avec de nouveaux clients et 65% dans le secteur des télécoms. Le Benelux, l’Angleterre et l’Espagne contribuent plus particulièrement à cette bonne performance.

Pour l’ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 441,2 M€ et progresse de +20,8% (+17,5% en organique) par rapport à la même période de 2020. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 58% de l’activité du Groupe, tandis que le Groupe accélère ses développements hors France, illustrant la pertinence de la stratégie de duplication de son succès en France.

Chiffre d’affaires par zone géographique

France : au 2ème trimestre 2021, Solutions 30 réalise un chiffre d’affaires de 128,2 M€, soit une croissance purement organique de 18,9%.

Avec un chiffre d’affaires de 91,5 M€ en croissance de 15% par rapport au 2ème trimestre 2020, l’activité Télécoms reste portée par le déploiement de la fibre et l’augmentation du nombre d’abonnés au très haut débit.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 21,1 M€ contre 17,5 M€ un an plus tôt, soit une croissance organique de 20%. Cette activité bénéficie d’un effet de base favorable puisque les installations de compteurs intelligents avaient été interrompues pendant le 1er confinement du 17 mars au 11 mai. Cet effet va naturellement s’estomper au 2ème semestre alors que la fin des déploiements de masse est prévue pour fin 2021. En parallèle, les activités liées à la transition énergétique et à la mobilité électrique montent en puissance avec près de 30 M€ de contrats d’une durée moyenne de 3 ans signés au seul 2ème trimestre 2021.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 10,9 M€ sur la période contre 7,2 M€ au 2ème trimestre 2020, tandis que les activités Sécurité et Monétique réalisent un chiffre d’affaires de 4,7 M€ contre

3,9 M€ un an plus tôt. Ces activités avaient été un temps pénalisées par les mesures liées à la crise sanitaire et retrouvent progressivement leur niveau d’activité normatif.

Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 270,3 M€, en hausse purement organique de +20,5%.

Benelux : Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 37,9 M€ en progression de +20,8% (+18,8% en organique).

L’activité Télécom, en croissance organique de 9%, génère un chiffre d’affaires de 28,8 M€ sur le trimestre. Le déploiement des réseaux très haut-débit commence à se concrétiser et tire la dynamique commerciale du Groupe.

Dans l’énergie, le chiffre d’affaires est de 5,4 M€, contre 1,2 M€ un an plus tôt, grâce au démarrage du programme de déploiements de compteurs intelligents en Flandre qui contribue au chiffre d’affaires depuis le mois de mars.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires est en légère progression à 2,1 M€.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires croît de 13,2% (10,0% en organique) pour atteindre 74,9M€

Autre pays : Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’inscrit en hausse de +36,7% (+23,9% en organique) pour s’établir à 49,9 M€.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 15,3 M€ contre 15,9 M€ un an plus tôt. Les tendances de fond restent porteuses et le Groupe s’attend à ce que les déploiements dans le secteur de l’Internet haut-débit commencent en 2021, tandis que l’installation de bornes de recharge, activité très prometteuse, débute.

En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 77% (58% en organique) et atteint 11,6 M€, grâce à la montée en charge rapide du contrat signé en début d’année avec TIM pour le déploiement de ses infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste.

En Espagne, l’activité est en croissance organique de 68% et atteint 13,5 M€, toujours grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération).

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 6,0 M€, stable sur le trimestre par rapport à la même période de 2020.

Enfin, Solutions 30 réalise 3,4 M€ de chiffre d’affaires au Royaume-Uni, territoire sur lequel il est présent depuis décembre 2020.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 96,0 M€ au 1er semestre 2021, soit une croissance de 28,7% (15,5% en organique) par rapport au 1er semestre 2020.









Des perspectives de croissance à deux chiffres confirmées

Pour l’ensemble de l’exercice en cours, le Groupe anticipe la poursuite d’une croissance rentable à deux chiffres de son activité, avec toutefois une base de comparaison plus élevée au 2ème semestre 2021 qui avait bénéficié d’un effet rattrapage en sortie de confinement.

Solutions 30 poursuit son plan de progrès et a engagé au début du mois de juillet un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, avec pour objectif d’avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle au dernier trimestre 2021. Ce plan va permettre au Groupe de se renforcer pour poursuivre une stratégie de développement soutenu et durable, et continuer à capter les opportunités de croissance sur des marchés européens en plein essor.









Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2021 29 septembre 2021

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

S1 2020 S1 2021 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Valeur % Valeur % Valeur % Valeur Variation Total 365,1 62,7 17,2% 1,4 0,4% 12,1 3,3% 441,2 20,8% Dont France 224,3 45,9 20,5% 0 0% 0 0% 270,3 20,5% Dont Benelux 66,2 5,8 8,8% 0,8 1,2% 2,2 3,3% 74,9 13,2% Dont Autres Pays 74,6 10,9 14,7% 0,6 0,8% 9,9 13,2% 96,0 28,7%

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

