Groupe Casino : accord d’exclusivité en vue de la cession de FLOA et mise en place d’un partenariat stratégique

BNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale signent un accord d’exclusivité en vue

de la cession de FLOA à BNP Paribas par le groupe Casino et

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et de la mise en place d’un partenariat stratégique entre les groupes BNP Paribas et Casino

Paris, le 27 juillet 2021

BNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont signé un accord d’exclusivité, en vue :

de l’acquisition par BNP Paribas de 100 % du capital de FLOA, un des leaders français des paiements innovants, filiale de Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(via la Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM) pour un montant total de 258 millions d’euros 1 pour des fonds propres s’élevant à 184 millions d’euros à fin 2020 ;

de la conclusion d’un partenariat stratégique et commercial entre BNP Paribas et le groupe Casino.



Dans un marché du e-commerce en très forte croissance, associée à la mutation des usages et des attentes des clients en matière de paiements, ce projet permettrait à FLOA d’entreprendre un nouveau cycle de développement, en capitalisant sur les expertises et les métiers du groupe BNP Paribas, notamment dans la perspective d’un déploiement européen.

Le prix de cession pour 100% du capital de FLOA, dont les fonds propres s’élevaient à 184 millions d’euros à fin 2020, s’établirait à 258 millions d’euros.

Il serait réparti pour moitié entre le groupe Casino et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel,

soit 129 millions d’euros chacun.

Par ailleurs, le groupe BNP Paribas, deviendrait le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné des clients du groupe Casino,

à travers la mise en place d’un partenariat commercial avec les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount. Cdiscount continuera notamment à opérer son activité de paiement par carte bancaire, en s’appuyant sur FLOA.

Le projet prévoit également un partenariat entre le groupe Casino et BNP Paribas pour le développement de l’activité paiement fractionné « FLOA PAY ». À ce titre, le groupe Casino sera intéressé au succès de l’activité de paiement à fort potentiel de développement2.

L’opération envisagée fait l’objet d’un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l’obtention des autorisations requises, notamment celles de l’Autorité de la concurrence française et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Thierry Laborde, directeur général délégué du groupe BNP Paribas, déclare :

« L’adoption des usages digitaux dans les paiements est massive, et elle poursuit encore son renforcement avec la très forte croissance du e-commerce. Dans ce contexte, avec l’appui de Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, FLOA a su construire sa place de champion français des paiements innovants en proposant des solutions et parcours clients particulièrement novateurs et aux meilleurs standards du marché. Avec BNP Paribas, FLOA pourrait enclencher une seconde phase de son développement en France et en Europe, notamment auprès des marchands et des e-commerçants. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de développement en matière de paiements en Europe. Le partenariat avec Casino permettrait quant à lui d’enrichir les solutions de paiement proposées aux clients et viendrait renforcer notre offre de crédit à la consommation en France et en Europe. »

Jean-Charles Naouri, président-directeur général du groupe Casino, déclare :

« FLOA est une réussite conjointe du groupe Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les innovations de la banque, singulièrement le paiement fractionné, sont devenus des marqueurs du secteur bancaire Français.

Il est donc tout naturel pour le groupe Casino d’envisager aujourd’hui ce partenariat stratégique avec BNP Paribas qui permettrait aux clients des enseignes Casino Supermarchés, Géant et de Cdiscount de continuer de bénéficier de solutions de financement et facilités de paiement innovantes pour leurs achats grâce à la solidité de BNP Paribas. »

À propos de FLOA

Leader français des solutions de paiement sur web et mobile en France, FLOA facilite la vie des consommateurs à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés, des cartes bancaires. FLOA est également partenaire de grands (e-)commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing…), d’acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et de fintechs (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services

sur mesure. FLOA s’articule autour de 2 marques commerciales : FLOA Bank pour ses clients BtoC et FLOA Pay pour ses partenaires BtoB. Les produits et services FLOA se distinguent par leur simplicité d’utilisation pour les clients et d’intégration rapide pour les partenaires. FLOA compte plus de 3 millions de clients et finance chaque année plus de 2 milliards d’euros de biens et services. FLOA a été élu Service Client de l’Année 2021. Déjà présente en France, en Espagne et en Belgique, FLOA a pour ambition de devenir un des leaders européens des facilités de paiement.

Pour en savoir plus : www.floa.fr



À propos de BNP Paribas



BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Pour plus d’informations www.groupe.bnpparibas.com

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.

Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 26,7 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards et son ratio de CET1 à 17,8 % au 31 décembre 2020.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Caisses de Crédit Mutuel des Fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy),

Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis Group, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr



CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS GROUPE CASINO

Lionel Benchimol – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

lbenchimol@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Franck Pasquier – Tel : +33 (0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr



BNP Paribas

Servane Costrel de Corainville

servane.costreldecorainville@bnpparibas.com – Tel : +33(0)6 74 81 98 27

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Paul Gibert - paul.gibert@creditmutuel.fr – Tel : +33(0)3 88 11 24 64

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.









1 Sur la base des fonds propres au 31/12/2020







2 Le groupe Casino restera associé au succès du développement de l’activité paiement de FLOA à hauteur de 30% de la valeur future créée









