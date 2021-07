COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 juillet 2021

Valeo devient le premier acteur européen du secteur automobile à émettre une obligation indexée sur un indicateur de développement durable,

avec 700 M€ de nouvelles obligations

Valeo annonce le placement de 700 millions d'euros, à échéance 3 août 2028, de nouvelles obligations indexées sur un objectif de développement durable à décembre 2025. Valeo est le premier acteur européen du secteur automobile à émettre ce type d’obligation.

Cette émission inaugurale d'obligation indexée sur un objectif de développement durable a permis de placer 700 millions d'euros d'obligations de maturité 7 ans avec un coupon de 1,00%. Credit Agricole CIB a agi comme Conseiller en structuration. BNP Paribas et Credit Agricole CIB ont agi comme Coordinateurs Globaux et, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, CIC, Mizuho, Natixis et Société Générale ont agi comme Teneurs de Livre de cette transaction. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.

"Cette transaction souligne l'engagement de Valeo à atteindre la neutralité carbone et s'inscrit dans le prolongement naturel de notre action globale en matière de développement durable, domaine dans lequel le Groupe est reconnu comme un acteur de référence", a déclaré Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo.

Valeo s'engage à la neutralité carbone en 2050. Les émissions de Valeo baisseront de 45% par rapport à 2019, dès 2030, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits. Sur le chemin de la neutralité carbone, 2030 constitue une étape décisive et très proche.

Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies favorisant une mobilité décarbonée, en particulier ses solutions permettant l'électrification des véhicules, domaine dans lequel le Groupe est aujourd'hui leader mondial.

En 2020, 94 % du chiffre d’affaires première monte a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et permettant d’améliorer la sécurité sur les routes.

Valeo est régulièrement reconnu pour son action globale en matière de développement durable (Environnement, Social et Gouvernance).

Valeo a intégré, en mars 2021, le nouvel indice "CAC 40 ESG" qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance.

Valeo a par ailleurs été classé, en 2021, par Corporate Knights, première entreprise du secteur automobile en matière de développement durable parmi les 100 entreprises mondiales cotées, leaders en la matière. En 2020, Valeo a également été l’équipementier automobile le mieux noté par les agences de notation extra-financières MSCI (AAA), CDP (A), Sustainalytics et SAM (76/100) et confirmé sa place de leader dans l’indice Dow Jones Sustainability (DJSI) World pour la 5ème année consécutive.

