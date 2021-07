uBreakiFix® accélère sa croissance tout en se préparant pour la rentrée et l'afflux des demandes de réparations

ORLANDO, Floride, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- uBreakiFix ® , leader de la réparation technologique, a ouvert 38 nouveaux magasins au cours du 2e trimestre 2021, ce qui représente plus du triple de la croissance du 2e trimestre 2020. Ces nouveaux sites portent l'empreinte totale de la société à 678 magasins aux États-Unis et au Canada.



« Notre croissance de 2021 témoigne de la demande continue en réparation technologique pratique et de qualité », a déclaré Dave Barbuto, PDG d'uBreakiFix. « Nos clients ont absolument besoin de leur appareils technologiques, et en cas de panne, ils doivent la faire réparer, point final. Nos services de réparation d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones sont de plus en plus sollicités, et nous continuerons de nous développer pour répondre à la demande. Nous sommes ravis que de plus en plus de personnes aient à proximité un magasin uBreakiFix. »

M. Barbuto prévoit un troisième trimestre chargé alors que les gens continuent de profiter de l'été et se préparent pour la rentrée. « Au-delà de la hausse habituelle de l'été, nous nous préparons également à la rentrée scolaire », a déclaré M. Barbuto. « Pour beaucoup, les ordinateurs portables et les tablettes sont devenus une technologie essentielle, et les éducateurs comme les familles se tournent vers les magasins uBreakiFix pour les aider à être au point à la rentrée scolaire. Qu'ils aient besoin d'accélérer un ordinateur portable lent ou de réparer l'écran de leur tablette, les experts en réparation d'uBreakiFix peuvent les aider. »

uBreakiFix propose des services de réparation professionnels pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux et la plupart des autres appareils électroniques. Les experts en réparation d'uBreakiFix ont réparé plus de 12 millions d'appareils et peuvent répondre à la plupart des besoins en services technologiques, la plupart des réparations de base étant effectuées en deux heures ou moins. uBreakiFix offre des diagnostics gratuits et chaque réparation bénéficie d'une garantie de 90 jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ubreakifix.com .

À propos d'uBreakiFix

uBreakiFix est spécialisée dans la réparation des petits appareils électroniques, allant des smartphones aux consoles de jeu, en passant par les tablettes, les ordinateurs et tous les équipements existants entre ces catégories. Les écrans fendus, les soucis de logiciels ou de performance, ainsi que la plupart des problèmes peuvent être réparés en se rendant dans l'un des magasins uBreakiFix aux États-Unis et au Canada. Depuis 2016, uBreakiFix est le réparateur exclusif en magasin, sans rendez-vous, des clients Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenue prestataire de services agréé Samsung Care et offre une assistance le jour même en direct aux clients Samsung Galaxy dans tous les États-Unis. En 2019, uBreakiFix a rejoint la famille Asurion et opère à présent en tant que filiale de la société d'assistance technologique tout en conservant son modèle de franchise. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ubreakifix.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/812c56c0-dfd7-4451-a592-757bb8d438e6/fr