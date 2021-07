Atos renforce sa capacité à accompagner la transformation du secteur industriel en Scandinavie grâce à l’acquisition d’IDEAL GRP

English French

Paris, France, le 27 juillet 2021 - Atos a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'IDEAL GRP, un intégrateur finlandais de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software. IDEAL GRP propose des services de conseil, d'intégration et de maintenance, ainsi que des logiciels, aux entreprises du secteur industriel. Avec cette acquisition, près de 100 experts hautement qualifiés et disposant d’un double statut Platinum rejoignent l’équipe d’Atos.



Les derniers mois ont mis en évidence la fragilité des chaînes de production et d’approvisionnement actuelles. Ce constat conduit les organisations du secteur industriel à accélérer leur transformation numérique afin d’accroître leur résilience et de maintenir une excellence opérationnelle. Le PLM joue un rôle de colonne vertébrale informationnelle, en permettant l’intégration des données, processus et systèmes liés aux produits.

L'opération fait suite à l’acquisition de Processia en juin 2021, un spécialiste des systèmes PLM , et s'inscrit dans la stratégie sectorielle d'Atos dont elle vient enrichir la division « PLM et solutions d'ingénierie ». Elle permet également au Groupe d’étendre son empreinte en Europe du Nord. Grâce aux ressources, à l’expérience et au savoir-faire d’Atos, IDEAL GRP pourra se concentrer sur la transition vers l’Industrie 4.0 des moyennes et grandes entreprises, mettant à leur disposition les produits et services nécessaires au succès de leurs projets de transformation.

Le siège d’IDEAL GRP est basé à Vantaa, en Finlande. Fondée en 1992, l’entreprise est un acteur de premier plan sur le marché nordique, grâce à un partenariat solide et de longue date avec Siemens, construit grâce à près de 30 ans de coopération. IDEAL GRP dispose de bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie.

« Les entreprises du secteur industriel produisent de très grandes quantités de données durant toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. C’est à la fois un atout inestimable, mais aussi un véritable défi lorsqu'il s'agit de tirer profit de ces données pour améliorer le processus de production et la qualité des produits. C'est là que les systèmes PLM interviennent et s'avèrent être un élément clé de l'industrie 4.0, » a déclaré Pierre Barnabé, Directeur de la division Industrie, Atos. « Nous sommes impatients de travailler avec IDEAL GRP pour aider nos clients du secteur industriel dans leur parcours de transformation numérique durable. »

« Au cours des dernières années, les clients d'IDEAL GRP ont assisté à l'évolution significative du PLM. Celui-ci est devenu plus intégré et occupe désormais une place stratégique en touchant l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle. Avec Atos, nous serons désormais pleinement capables de fournir des services évolutifs à l’échelle internationale, tout en conservant notre agilité et en maintenant la relation de proximité établie avec nos clients dans les pays nordiques et baltes. La dynamique de transformation des entreprises va s’accélérer dans les années à venir et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de travailler avec Atos pour aider nos clients à faire du numérique un avantage concurrentiel. Le partenariat stratégique de longue date entre Atos et Siemens, ainsi que l'étendue et la portée du portefeuille d'offres d'Atos, sont autant de nouveaux atouts pour les clients d'IDEAL GRP et pour nos collaborateurs, » explique Jaakko Hartikainen, Directeur Général d'IDEAL GRP.

« Atos est un partenaire très apprécié qui déploie des solutions de nouvelle génération qui s’appuient sur les solutions logicielles mondialement reconnues de Siemens Digital Industries. En combinant leur expertise dans les pays nordiques, Atos et IDEAL GRP vont pouvoir accélérer la transformation numérique de nos clients grâce à une véritable expertise locale, de fortes capacités d'investissement et une empreinte internationale. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir ce projet se concrétiser, » a déclaré Mats Friberg, Vice-Président & Managing Director, Nordic Operation, Siemens Digital Industries Software.

