ファクトセットとスマートプラス、日本の個人投資家にESGデータを提供

ファクトセットが提供するESGデータの採用により、スマートプラス社の個人投資家向けサービスWealth Wing(ウェルスウィング)において、ESGに配慮した新たなポートフォリオ構築が可能となりました。

July 27, 2021 19:00 ET | Source: FactSet Research Systems Inc. FactSet Research Systems Inc.

Boston, Massachusetts, UNITED STATES