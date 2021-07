English Finnish Swedish

OP Gruppen

Halvårsrapport 1.1–30.6.2021

Börsmeddelande 28.7.2021 kl. 9.00

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2021: Resultatet före skatt 561 miljoner euro – intäkterna ökade kraftigt och nedskrivningarna av fordringar minskade

Resultatet före skatt förbättrades med 96 procent till 561 miljoner euro (287).

Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 6 procent till 1 479 miljoner euro (1 396). Försäkringsnettot växte med 11 % till 326 miljoner euro (295) och provisionsnettot med 12 % till 512 miljoner euro (455). Räntenettot minskade med 1 % till 641 miljoner euro (646).

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade från jämförelseperioden med 104 miljoner euro till 164 miljoner euro (61).

Totalt ökade intäkterna med 20 % till 1 777 miljoner euro (1 481).

Kostnaderna, 991 miljoner euro (993), var ungefär lika stora som under jämförelseperioden.

Nedskrivningarna av fordringar, 35 miljoner euro (166), var 0,07 % (0,34) av kredit- och garantistocken. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 % till 95 miljarder euro (94) och inlåningen med 6 % till 74 miljarder euro (69).

CET1-kapitaltäckningen var 18,3 % (18,9). Nedgången i relationstalet påverkades av ECB:s beslut som ökade företagsexponeringarnas riskvägda poster.

Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade med 110 miljoner euro till 138 miljoner euro (28). Räntenettot ökade med 3 % och provisionsnettot med 7 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 52 % till 47 miljoner euro (99). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen med 7 %.

resultat före skatt ökade med 110 miljoner euro till 138 miljoner euro (28). Räntenettot ökade med 3 % och provisionsnettot med 7 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 52 % till 47 miljoner euro (99). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen med 7 %. Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade med 173 miljoner euro till 276 miljoner euro (103). Räntenettot ökade med 1 %, provisionsnettot med 51 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 60 %. Återföringar av nedskrivningar av fordringar förbättrade resultatet med 12 miljoner euro (-68). Utlåningen minskade på ett år med 1 %.

resultat före skatt ökade med 173 miljoner euro till 276 miljoner euro (103). Räntenettot ökade med 1 %, provisionsnettot med 51 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 60 %. Återföringar av nedskrivningar av fordringar förbättrade resultatet med 12 miljoner euro (-68). Utlåningen minskade på ett år med 1 %. Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade med 91 miljoner euro till 220 miljoner euro (130). Försäkringsnettot växte med 11 % till 335 miljoner euro (302). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 60 miljoner euro till 94 miljoner euro (34). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 86,2 (89,3).

resultat före skatt ökade med 91 miljoner euro till 220 miljoner euro (130). Försäkringsnettot växte med 11 % till 335 miljoner euro (302). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 60 miljoner euro till 94 miljoner euro (34). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 86,2 (89,3). Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -51 miljoner euro (43). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro.

redovisade ett resultat före skatt på -51 miljoner euro (43). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro. Under rapportperioden investerade OP Gruppen totalt 138 miljoner euro (154) i att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.

Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 103 miljoner euro (129). Det gjordes ändringar i hur OP-bonus samlas från och med 1.11.2020.

Antalet ägarkunder hos andelsbankerna uppgick till 2,0 miljoner (2,0). Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,3 miljoner (1,3).

I sin vinstutdelning följer OP Gruppen Europeiska centralbankens rekommendation, som gäller fram till 30.9.2021 och omfattar betalning av räntorna på Avkastningsandelarna för 2020. ECB meddelade 23.7.2021 att dess rekommendation som begränsar bankernas vinstutdelning upphör att gälla vid slutet av september 2021. OP Gruppen förbereder sig för att betala räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 efter 30.9.2021 och informerar närmare om tidtabellen för betalningen av räntorna senare på hösten.

Pohjola Försäkring Ab som hör till OP Gruppen säljer Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy för 31,8 miljoner euro. I samband med företagsaffären ingår Pohjola Försäkring och Pihlajalinna ett långsiktigt samarbetsavtal om produktion av hälsotjänster för Pohjola Försäkrings kunder. Företagsaffären förutsätter Konkurrens- och konsumentverkets godkännande.

OP Gruppen höjde resultatutsikterna för 2021 med ett börsmeddelande 14.6.2021. Resultatet före skatt 2021 uppskattas bli ungefär detsamma som eller större än 2020. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2021".



OP Gruppens nyckeltal

1–6/2021 1–6/2020 Förändr. % 1–12/2020 Resultat före skatt, mn € 561 287 95,7 785 Hushållsbank 138 28 389,5 115 Företagsbank 276 103 167,2 349 Försäkring 220 130 69,8 348 Övrig rörelse -51 43 -220,3 3 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -103 -129 - -255 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,9 3,6 3,3* 5,0 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 8,1 5,2 2,9* 6,6 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,55 0,29 0,26* 0,42 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,65 0,42 0,22* 0,55 30.6.2021 30.6.2020 Förändr. % 31.12.2020 CET1-kapitaltäckning, % 18,3 17,7 0,7* 18,9 Utlåning, md € 94,7 93,7 1,1 93,6 Inlåning, md € 73,6 69,2 6,4 70,9 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,4 2,2 0,2* 2,5 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,07 0,34 -0,27* 0,23 Ägarkunder (1 000) 2 039 2 013 1,3 2 025

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2020. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

** Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Närmare information om ändringen finns i halvårsrapporten under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition.



Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer



OP Gruppens resultat för januari–juni var på en utmärkt nivå, 561 miljoner euro, vilket är en ökning med 96 procent från motsvarande tidpunkt i fjol. Resultatet för alla tre affärsrörelsesegment förbättrades avsevärt från jämförelseperioden.

Det utmärkta resultatet är ett bevis på att vår strategi som fokuserar på bank- och försäkringsrörelsen fungerar. Vi har i enlighet med strategin lyckats utvidga vår intäktsbas och samtidigt hålla kostnaderna i schack.

Intäkterna ökade på bred bas och var totalt 1 777 miljoner euro, det vill säga 20 procent större än under jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen ökade med 6 procent till 1 479 miljoner euro då provisionsnettot ökade och försäkringsnettot förbättrades. Även intäkterna från placeringsverksamheten ökade avsevärt.

OP Gruppens kostnader i januari–juni hölls på samma nivå som under jämförelseperioden. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 131 miljoner euro från jämförelseperioden eftersom våra kunders kreditbetalningsförmåga var fortsatt god.

OP Gruppens kapitaltäckning var fortfarande stark. CET1-kapitaltäckningen var 18,3 procent vid slutet av juni, det vill säga i nivå med de bästa stora bankerna i Europa.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med en procent och inlåningen med sex procent. Särskilt företagens efterfrågan på krediter för nya investeringar har hållits på en låg nivå. Däremot har efterfrågan på bolån varit fortsatt livlig, och nyförsäljningen inom bostadsfinansieringen nådde en rekordnivå i OP Gruppen under det andra kvartalet.

Våra kunder var särskilt aktiva på placeringsmarknaden. OP:s placeringsfonder fick över 100 000 nya andelsägare i januari–juni. Efterfrågan på andra placeringstjänster var också hög.

Användningen av kontanter har minskat kraftigt under de senaste åren, och coronapandemin har ytterligare påskyndat våra kunders övergång till andra betalningssätt. Vid slutet av juni offentliggjorde vi våra planer på att i framtiden stärka vårt tjänsteutbud inom mobilbetalning genom en gemensam mobilbetalningsplattform för OP Gruppens Pivo, danska MobilePay och norska Vipps. Vårt mål är att erbjuda konsumenter, köpmän och andra distributörer den bästa möjliga användarupplevelsen inom mobilbetalning. Planen kräver konkurrensmyndigheternas godkännande för att kunna genomföras.

Det pågår fusionsprojekt mellan andelsbanker på olika håll i Finland. I och med de fusioner som hittills har beslutats kommer antalet andelsbanker vid slutet av detta år att vara 121, medan det fanns 137 andelsbanker vid slutet av förra året. I huvudstadsregionen har Helsingforsnejdens Andelsbank, Östnylands Andelsbank och Nylands Andelsbank inlett en utredning om att gå samman för att bilda en andelsbank med ännu bättre konkurrenskraft och serviceförmåga än tidigare. Det viktigaste målet för fusionen är att förbättra kundupplevelsen i Finlands viktigaste tillväxtområde.

I juli offentliggjorde vi två viktiga arrangemang som sker i OP Gruppens centralinstitutskoncern i enlighet med vår strategi som fokuserar på bank- och försäkringsrörelsen. Pohjola Försäkring koncentrerar sig framöver på sin kärnaffärsrörelse, det vill säga skadeförsäkringsrörelsen, och säljer hela aktiestocken i Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy, som hör till Pihlajalinna-koncernen, och avstår därmed från sjukhusverksamheten. Arrangemanget kräver godkännande av konkurrensmyndigheten.

Pohjola Försäkring Ab, som för närvarande är dotterbolag till OP Företagsbanken Abp, överförs till OP Andelslags direkta ägo. Syftet med det planerade arrangemanget är att förenkla OP Gruppens centralinstitutskoncerns struktur och förvaltning samt att förtydliga ledningen. Under de senaste tre åren har vi i enlighet med vår strategi förenklat centralinstitutskoncernens struktur betydligt och uppnått klara kostnadsbesparingar med dessa åtgärder.

Den ekonomiska återhämtningen stärktes under det andra kvartalet. Den ekonomiska lägesbilden präglas dock av flera motstridigheter. Återhämtningen har på sina ställen fastnat i flaskhalsar, och en del av servicebranscherna lider fortfarande mycket av restriktionerna till följd av coronapandemin. Å ena sidan är arbetslösheten fortfarande klart högre än före krisen, å andra sidan råder det brist på arbetskraft.

Utsikterna för världsekonomin är i grunden positiva, men samtidigt färgas de av i osäkerheten i den exceptionella situationen. De nya varianterna av coronaviruset kan på ett oväntat sätt försvaga återhämtningen, och den stigande inflationen kan bli segare än vad som förutspås just nu.

Återhämtningen i den finländska ekonomin väntas fortsätta. I Finland led ekonomin mindre av coronapandemin än i många andra länder. Vi är bland de första utvecklade länderna som tar sig tillbaka in på samma tillväxtkurva som före krisen.

Den förväntade tillväxttrenden är dock svagare i Finland än i de viktigaste konkurrentländerna. Det finns fortfarande ett skriande behov av strukturella åtgärder för att förbättra konkurrenskraften, så att de finländska företagen ska kunna dra full nytta av de tillväxtmöjligheter som öppnar sig på den internationella marknaden efter krisen. Under coronakrisen har Finland framstått som ett stabilt land, vilket kan locka hit investeringar. Denna möjlighet ska vi inte låta gå förlorad.

Januari–juni

OP Gruppens resultat före skatt var 561 miljoner euro (287). Resultatet ökade med 274 miljoner euro från jämförelseperioden. Av intäkterna från kundrörelsen ökade försäkringsnettot och provisionsnettot kraftigt. Resultatet förbättrades även av att intäkterna från placeringsverksamheten ökade samt nedskrivningarna av fordringar minskade.

Räntenettot minskade med 0,7 procent till 641 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 3,1 procent och i segmentet Företagsbank med 0,5 procent. Däremot minskade räntenettot i segmentet Övrig rörelse med 14 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1,1 procent till 94,7 miljarder euro och inlåningen med 6,4 procent till 73,6 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 11,7 miljarder euro (11,7).

Försäkringsnettot ökade med 10,5 procent till 326 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 1,6 procent till 752 miljoner euro, och försäkringsersättningarna minskade med 4,0 procent till 441 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 86,2 (89,3).

Provisionsnettot uppgick till 512 miljoner euro (455). Provisionsnettot från betalningsrörelsen ökade med 10 miljoner euro, provisionsnettot från inlåningen med 11 miljoner euro samt fond- och förvaltningsprovisionerna med 20 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 283 miljoner euro till 255 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick till 37 miljoner euro (32), varav realisationsvinsterna uppgick till 9 miljoner euro (16).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 83 miljoner euro (118). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 271 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 15 miljoner euro (-21). Avkastningen på aktier värderade till verkligt värde via resultatet ökade totalt med 296 miljoner euro från jämförelseperioden. Under jämförelseperioden i början av coronapandemin minskade aktiernas verkliga värden avsevärt. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 282 miljoner till 125 miljoner euro.

På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 91 miljoner euro, medan det under jämförelseperioden ökade intäkterna från placeringsverksamhet med 89 miljoner euro. Totalt ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 104 miljoner euro från jämförelseperioden till 164 miljoner euro. Realisationsvinster för alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes för totalt 79 miljoner euro (32). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 0,5 procent (1,6).

De övriga rörelseintäkterna minskade från jämförelseperioden till 43 miljoner euro (112). De övriga rörelseintäkterna ökade till följd av att Checkout Finland Ab såldes till Paytrail Oyj 30.4.2021. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelseintäkterna till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland jämförelseperiodens övriga rörelseintäkter och kostnader på 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen.

Kostnaderna, totalt 991 miljoner euro (993), var ungefär lika stora som under jämförelseperioden. Personalkostnaderna ökade med 10,9 procent till 460 miljoner euro till följd av att reserveringarna för resultatlöner och antalet anställda ökade. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar, 128 miljoner euro (129), låg på samma nivå som under jämförelseperioden.

De övriga rörelsekostnaderna minskade med 10,4 procent till 403 miljoner euro. ICT-kostnaderna minskade med 34 miljoner euro till 172 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade ICT-kostnaderna på grund av en engångsinvestering i datasystemmiljön. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 90 miljoner euro (100). Myndighetsavgifterna ökade med 26,5 procent till 53 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 38 miljoner euro (180), varav 35 miljoner euro (166) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Under jämförelseperioden ansökte kunderna aktivt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna på grund av coronakrisen, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar för jämförelseperioden med 65 miljoner euro. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under det första kvartalet 2020, gjorde att nedskrivningarna av fordringar vid ibruktagningen också ökade för jämförelseperioden med 44 miljoner euro. Slutliga nettokreditförluster bokfördes för 51 miljoner euro (26). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 689 miljoner euro (708). De nödlidande fordringarna (brutto) uppgick till 2,4 procent (2,5) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,07 procent (0,34) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 109 miljoner euro (62). Den effektiva skattesatsen var 19,4 procent (21,8). Den effektiva skattesatsen steg under jämförelseperioden till följd av förändringar i uppskjutna skatter som berodde på försäljningen och återhyrningen av fastigheten i Vallgård.

Skadeförsäkringen koncentrerar sig i fortsättningen på kärnaffärsrörelsen och avstår från sjukhusverksamheten. Pohjola Sjukhus klassificerades under det andra kvartalet som en anläggningstillgång som innehas för försäljning. Enligt balansräkningen uppgick sjukhusverksamhetens tillgångar och skulder till 7 miljoner euro.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 13,5 miljarder euro (13,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2021 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 47 miljoner euro (47). För 2020 betalas räntor för totalt 95 miljoner euro tidigast i oktober 2021 i enlighet med ECB:s rekommendationer. För 2019 betalades räntor för totalt 97 miljoner euro 8.2.2021.

Totalresultatet var 466 miljoner euro (158). Under jämförelseperioden minskade totalresultatet till följd av förändringarna i fonden för verkligt värde.

Utsikter för 2021

Antalet coronafall minskade i många länder under våren 2021. Den globala ekonomin återhämtade sig allt mer, även inom servicesektorn. I många länder ökade inflationstakten klart. Det här berodde delvis på den svaga jämförelsenivån men också på de flaskhalsar och stigande råvarupriser som följt av den ekonomiska återhämtningen.

På finansmarknaden lättade inflationsbekymren under det andra kvartalet, och avkastningskraven på obligationslån sjönk. Trenden på aktiemarknaden var fortfarande god. Centralbankerna fortsatte sin lätta politik, och den väntas inte stramas åt under innevarande år.

Återhämtningen i den finländska ekonomin stärktes under det andra kvartalet. Både företagens och hushållens ekonomiska lägen var positiva. Konkurserna låg på samma nivå som åren innan, och arbetslösheten minskade. Trenden på bostadsmarknaden var stark. Finlands ekonomi förväntas fortsätta att återhämta sig under resten av året.

Coronapandemin utgör fortfarande den största omedelbara risken för ekonomin, även om nya smittovågors inverkan på ekonomin gradvis har minskat tack vare vaccinationerna. Också en kraftigare och långvarigare uppgång i inflationen än väntat skulle försämra de ekonomiska utsikterna. Det skulle försvaga hushållens köpkraft och signalera om problem i återhämtningen och i den ekonomiska politiken.

En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Gruppen på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster, och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Gruppens egen verksamhet.

OP Gruppens resultat före skatt 2021 uppskattas bli ungefär detsamma som eller större än 2020. Coronapandemin medför fortfarande osäkerhet i nedskrivningarna av fordringar och intäkterna från placeringsverksamheten.

Alla prognoser och bedömningar i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.



Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat för medierna via en webcast 28.7.2021 kl. 11.00. Ytterligare information: OP:s kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna halvårsrapporter.

Finansiell information 2021

Delårsrapport 1.1-30.9.2021 27.10.2021



OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.6.2021 Vecka 32 OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 30.9.2021 Vecka 44

Helsingfors 28.7.2021





OP Andelslag

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427

Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Centrala medier

op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi