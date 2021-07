English French

Rueil-Malmaison, le 28 juillet 2021

VINCI remporte le contrat de conception-construction pour l’extension de la station de métro Ang Mo Kio à Singapour

Réalisation d’une nouvelle station de métro de la Cross Island Line et des tunnels associés

Un contrat de 400 millions d’euros (644 millions de dollars singapouriens)

Un défi technologique dans un environnement urbain très dense





Bachy Soletanche Singapore, filiale de VINCI Construction, en groupement avec l’entreprise Gammon Construction and Engineering, a remporté le contrat de conception-construction de l’extension de la station Ang Mo Kio du métro de Singapour et de ses tunnels associés.

Cette station constituera l’interconnexion entre la nouvelle ligne Cross Island Line (CRL) et l’actuelle North-South Line (NSL).

Le projet fait partie de la première phase de la Cross Island Line, 8ème ligne du réseau MRT de métro à Singapour. Cette phase comprend 29 kilomètres de métro et 12 stations qui faciliteront les déplacements et les connexions entre les différentes lignes ferroviaires pour un bassin de population d’environ 100 000 foyers. La nouvelle ligne permettra également un meilleur accès aux zones industrielles, aux parcs de loisirs et aux nouveaux pôles d’activités économiques de la ville.

Le contrat attribué par l’autorité des transports de Singapour (Land Transport Authority) comprend la réalisation de :

1 station souterraine et ses tunnels ;

2 passages souterrains piétons ;

Rénovation de la station existante Ang Mo Kio.





Les travaux devraient débuter au quatrième trimestre 2021 pour une mise en service en 2030.

Bachy Soletanche Singapore, qui fournit des solutions innovantes en matière de géotechnique et d'ingénierie des fondations à Singapour depuis plus de 50 ans, associera à ce projet Soletanche Bachy International et Bessac, filiale de Soletanche Bachy, spécialisée dans les tunnels et microtunnels.

La construction de cette nouvelle station en milieu urbain très dense, avec des conditions de sol difficiles va mobiliser une expertise technique unique. Pour réduire les vibrations et maîtriser l’excavation, le groupement a mobilisé ses innovations comme l’Hydrofraise® munie de « grippeurs » qui permet notamment de limiter les vibrations générées lors de l’excavation dans les terrains durs.

Bachy Soletanche Singapore participe actuellement à la réalisation d’autres infrastructures de transports souterraines à Singapour, dont le tunnel entre Suffolk Walk à Newton et Novena Rise, et trois stations de métro sur la ligne Thomson-East Coast.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI





CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe