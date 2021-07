Midland et Probe débutent des travaux géophysiques (PP) sur le projet aurifère La Peltrie en préparation pour du forage

English French

MONTRÉAL, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat avec Probe Metals Inc. (« Probe »), a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme de travaux géophysiques sur le projet La Peltrie, consistant en plusieurs levés de polarisation provoquée (« PP ») couvrant de nouvelles anomalies géochimiques identifiées récemment sur le projet La Peltrie.



Ce projet, détenu à 100 % par Midland et qui est sujet à une entente d’option depuis juillet 2020 avec Probe (voir le communiqué de presse de Midland du 9 juillet 2020), est situé le long de la faille Lower Detour au sud-est de la Zone 58N qui est détenue par Kirkland Lake Gold Ltd.

Conformément à l’entente d’option, Probe a émis 32 544 actions ordinaires à Midland pour le deuxième paiement d’une valeur totale de $55 000 à un prix de $1,69 par action, basé sur la moyenne pondérée en fonction du volume sur 5 jours de la Bourse de croissance TSX. De plus, un montant minimal de 500 000 $ en travaux d’exploration aura été complété au 31 juillet 2021 afin de remplir l’engagement ferme de la première année de l’entente.

Les travaux PP totaliseront environ 45 kilomètres répartis sur trois (3) grilles d’environ 15 kilomètres chacune et couvriront des anomalies géochimiques en or et/ou en cuivre situées au pourtour d’une intrusion syntectonique. Suite aux résultats de ces travaux, la planification d’une première campagne de forage en partenariat avec Probe sera amorcée afin de tester les meilleures cibles identifiées.

La propriété La Peltrie est localisée à environ 25 kilomètres au sud-est de la zone aurifère à haute teneur de la Zone 58N de Lower Detour détenue par Kirkland Lake Gold Ltd. et qui contient des ressources indiquées de 2,87 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (534,300 oz Au) et des ressources présumées de 0,97 millions de tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (136,100 oz Au) (Source : Rapport NI 43-101 de Kirkland Lake Gold avec date effective au 31 décembre 2020). Elle est également située est située à proximité du gîte B26 détenu par SOQUEM et qui contient des ressources indiquées de 6,97 millions de tonnes titrant 1,32 % Cu, 1,80 % Zn, 0,60 g/t Au et 43,0 g/t Ag et des ressources présumées de 4,41 millions de tonnes titrant 2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,07 g/t Au et 9,0 g/t Ag (Source : Rapport NI 43-101 de SGS préparé pour SOQUEM effectif le 31 janvier 2018). La propriété La Peltrie est aussi située à 25 kilomètres au nord-ouest de l’ancienne mine Selbaie qui a produit historiquement 56,5 millions de tonnes à des teneurs de 1,9 % Zn, 0,9 % Cu, 38,0 g/t Ag et 0,6 g/t Au.

Mises en garde :

Les minéralisations du gîte Lower Detour Zone 58N, du gîte B26 et de l’ancienne mine Selbaie peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété La Peltrie.

À propos de Probe

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif situé au Québec, le projet aurifère Val-d'Or Est de plusieurs millions d'onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp pour $526M en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 11.6 % dans la Société.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

Figure 1 accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f39f6772-4192-4ac3-95e5-0985b653126c/fr